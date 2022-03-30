Съесть тарбаганов и не умереть! В Монголии в магазинах дефицита не было и все стоило дешевле, чем в Советском Союзе, но вот алкоголь…

В номере «В» за 23 марта мы рассказали о группе туристов Славянского судоремонтного завода, летом 1989 года совершивших пробег на мотоциклах по Дальнему Востоку, Забайкалью и Монгольской Народной Республике (см. публикацию «Иж-Планета» и самовары с секретом»). Общая протяженность маршрута 5-й категории сложности – 9956 километров, из них 100 – на морском пароме от Славянки до Владивостока и обратно. Плюс 720 километров на платформе по железной дороге от Сковородино до Чернышевска.

Основная цель вояжа – участие в праздничных мероприятиях, посвященных 50-летию Победы частей Красной армии и монгольских войск над армией императорской Японии на границе Монгольской Народной Республики с марионеточным государством Маньчжоу-го у реки Халхин-Гол. Это около 900 километров от Улан-Батора.

Сегодня – окончание истории.

Меняем тушенку на коньяк

Напомним, что мы оставили наших пилигримов в Улан-Баторе за праздничным столом в Доме правительства. Под финал безалкогольной трапезы официанты принесли самовары, в которых вместо чая оказалась… монгольская водка «архи» крепостью 38 градусов. В то время в Монголии, как и в Советском Союзе, был сухой закон. И монголы всяческими изощренными способами обходили табу на употребление алкоголя. Гости из Приморья один самовар «архи» выпили с большим удовольствием вместе с монгольскими комсомольцами. После обеда был большой концерт советских артистов, прибывших в Монголию на агитационном поезде «Ленинский комсомол».

…По поводу сухого закона небольшое отступление в прошлое со слов Михаила Филипповича Куперы, штурмана группы мототуристов из Славянки. Записано в марте 2022 года.

В Чите, перед тем как пересечь границу с Монголией, путешественники решили купить бутылку водки, чтобы отметить это событие. Но в 1989 году во время горбачевской антиалкогольной кампании спиртное в СССР продавали только по талонам. У наших ребят талонов не было. Мужики, толпившиеся возле винно-водочного магазина, посоветовали обратиться к старушкам, беззаботно отдыхавшим на лавочке неподалеку. Мол, у старых спекулянток есть талоны на водку, но они их не продают, а меняют на продукты. Так и оказалось. Предприимчивые пенсионерки запросили за два талона восемь банок тушенки. От сгущенки коммерсантки отказались.

В тот день в магазин помимо водки привезли молдавский коньяк трехлетней выдержки. Руководитель группы Владимир Казанцев взял две бутылки. А потом предложил взять еще одну, благо тушенкой они затарились основательно еще во Владивостоке. Но товарищи его не поддержали:

– Вдруг в Монголии нечего будет есть. Тогда хоть тушенка нас выручит.

Каково же было их удивление, когда они узнали, что в стране кочевников и скотоводов банка говяжьей тушенки стоит 42 копейки! А в Советском Союзе – около рубля. Зато алкогольные напитки в Монголии в магазинах не продавали. Не было даже пива. Парни тогда очень сожалели, что не обменяли в Чите всю свою тушенку на коньяк…

На мотоцикле много не увезешь

Столица Монголии нашим путешественникам понравилась. Они назвали Улан-Батор городом контрастов. В центре – современные дома и зелень, а на окраинах – пыль, юрты, лошади, верблюды, овцы и кибитки кочевников. В 1989 году на центральной площади Улан-Батора еще стоял памятник Сталину, которого монголы очень уважали. В дни празднования 50-летия боев у реки Халхин-Гол родился двухмиллионный житель Монголии. Для этой малочисленной страны, где на один квадратный километр приходится 1,8 человека, а младенческая смертность высока (умирает 40 малышей из 1000 новорожденных), это было событие общенациональной важности.

О новом гражданине Монгольской Народной Республики (МНР) с восторгом сообщали государственные газеты (иных тогда не было) и три канала внутреннего вещания государственной радиокомпании «Монголрадио», два на монгольском языке и один на казахском. Руководители Великого народного хурала и Монгольской народно-революционной партии через СМИ желали младенцу здоровья и долгих лет жизни на благо Родины.

В честь юбилейного события в Улан-Баторе была демонстрация, на стадионе организован культурно-спортивный праздник. Спортсмены развлекали зрителей приемами народной борьбы, танцевальные и хоровые коллективы, как советские, так и монгольские, – песнями и плясками. С неба сыпались парашютисты с яркими знаменами. Мотоциклисты, демонстрируя богатырскую удаль и смелость, под восторженные крики народа прыгали на мотоциклах «Иж-Планета-3» через грузовик с опущенными бортами.

Рассказывает Михаил Филиппович Купера:

– У монголов отношение к советским людям было очень хорошее. Мы познакомились с местными мотоциклистами. Один из них – имя сейчас не вспомню – умчался куда-то в степь за 90 километров и привез 20-литровую канистру ядреного кумыса. Вроде как самого лучшего в Монголии. Еще нас угостили тарбаганами, запеченными по особой старинной технологии. Это млекопитающее из рода сурков, размером меньше кошки, но очень вкусное. Когда в нашем посольстве узнали, что мы их ели, то нас стали отчитывать. Оказалось, что тарбаганы – степные переносчики возбудителей чумы. От них запросто можно было заболеть. Но ничего, мы все выжили. Иначе я бы сейчас с вами не разговаривал.

Необходимо добавить, что в Монголию парни поехали не с пустыми кошельками. Во Владивостоке в бюро молодежного туризма «Спутник» каждому поменяли по 100 рублей на 450 тугриков. По курсу 1 тугрик – 22 копейки. В Улан-Баторе первым делом все приобрели модные портфели-дипломаты из настоящей кожи. Во Владивостоке такую роскошь днем с огнем не сыскать даже на барахолке у спекулянтов. Михаил Купера купил книгу Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», которая только что появилась в книжных магазинах Советского Союза. И еще собрание сочинений Владимира Высоцкого в одном томе. Где были не только стихи и проза, но и пьеса. По его словам, в Улан-Баторе продавалось очень много книг русских, советских и зарубежных авторов, за которыми в Советском Союзе выстраивались очереди. А здесь дефицитные издания были в свободной продаже и стоили копейки, чтобы их покупали как можно больше. Михаил Филиппович признается, что купить хотелось все, но мотоцикл – не автомобиль, много не увезешь.

Монголы цивилизацию не приняли

В городе Чойбалсан принимающая сторона организовала для участников мотопробега экскурсию в танковую дивизию, которая готовилась к выводу в Советский Союз. По словам Михаила Куперы, настроение у офицеров было паршивое. В Чите на всю дивизию дали только три квартиры. Не помогли ходатайства в министерство обороны командира части и замполита. А в Монголии семьи комсостава жили в военных городках в благоустроенных квартирах. У многих офицерских жен была хорошо оплачиваемая работа в госпиталях, образовательных учреждениях, в Домах офицеров, клубах, на предприятиях торговли и службы быта. Женщины вместе с мужчинами служили в воинских частях как вольнонаемные. Малыши ходили в детские сады, ребята постарше – в школы. И не было дефицита продовольственных и промтоваров, в том числе из стран социалистического лагеря.

А что их ждало на родине, неизвестно. Точнее, даже очень хорошо известно. Отсутствие жилья, бытовые проблемы, безработица, пустые полки в магазинах, непродуманные реформы и новая политическая идеология советского партийного руководства под руководством генерального секретаря КПСС Михаила Горбачева. В конечном счете эти нововведения под названием «перестройка» привели страну к межэтническим конфликтам, вооруженной борьбе за власть и к краху Союза нерушимого.

Кстати, сегодня мало кто помнит о том, что генсек КПСС Михаил Горбачев именно во Владивостоке, выступая перед общественностью Приморского края 28 июля 1986 года, сообщил о готовности Советского Союза вывести большую часть советских войск из Монголии и шесть полков из Афганистана к концу 1986 года. Кроме того, он обещал провести переговоры с Китаем и сократить войска на советско-китайской границе. Игнорируя при этом неоднократные заявления монгольского правительства о невозможности без помощи СССР обеспечить суверенитет своей территории от посягательства извне, например Китая.

Переговоры с руководством МНР затянулись, и только 15 января 1987 года Министерство обороны СССР заявило о том, что в апреле – июне из Монголии будет выведена одна мотострелковая дивизия полным составом и несколько специальных частей. Это были первые ласточки исхода частей Советской армии с территории первого социалистического государства в Восточной Азии, просуществовавшего с 1924-го по 1992 год. При военной и экономической помощи и политической поддержке Советского Союза.

По мере вывода группировки советских войск из страны Сухэ-Батора и Чойбалсана все здания и строения в гарнизонах передавались монгольской стороне безвозмездно. Монголы, привыкшие жить в юртах и вести кочевой образ жизни, не смогли или не захотели воспользоваться благами цивилизации. Вскоре все, что им оставили наши военные (сотни многоквартирных домов, огромное количество казарм, ангары для самолетов и тяжелой техники, мастерские, здания госпиталей, клубов, школ и детских садов и т.д.) было разбито и разграблено.

Рассказывает Михаил Филиппович Купера:

– Мы ехали по Монголии и видели заброшенные и разграбленные гарнизоны, где еще недавно стояли ракетчики, авиаторы и мотострелковые части. В одном военном городке монголы разобрали строение по кирпичику до фундамента. Из фундамента торчал большой металлический сейф. Наверное, его забетонировали при строительстве здания, когда заливали раствором пол. Скорее всего, здесь был штаб части. Монголы все разломали, но сейф не смогли выдернуть. Он торчал из фундамента как памятник прежним владельцам, безвременно покинувшим место службы. Грустное зрелище.

Гильзу с землей Хасанщины передали в музей

От городка Чойбалсан, откуда стартовали мототуристы, до реки Халхин-Гол 400 километров голой степи. И где-то на середине пути Борис Протас поймал передним колесом гвоздь длиной 200 миллиметров. Откуда он здесь взялся, уму непостижимо! Когда его вытащили, он блестел на солнце, как медный пятак. Так ржавый металл отполировали песок и ветер. Парни тогда смеялись:

– Это же надо умудриться без проколов проехать от Владивостока до Монголии и в степи, где на сотни верст ни людей, ни дорог, поймать гвоздь! Это классический пример невезения.

Мероприятия в честь победы Красной армии и войск МНР над японскими милитаристами у реки Халхин-Гол проходили на месте исторического события. Там, где полвека назад шли кровопролитные сражения, сегодня стоят памятники, башня от советского танка, пирамиды из снарядов и величественный монумент павшим героям. Монголы называют этот вооруженный конфликт Халхын Голын дайн, или Халхин-Гольская война. Некоторые японские историки тоже считают, что это была настоящая Вторая русско-японская война – по аналогии с Русско-японской войной 1904-1905 годов.

Неизгладимое впечатление на наших путешественников произвел музей, посвященный боям на монгольско-маньчжурской границе. Он гораздо больше, чем музей в поселке Славянка, где хранятся предметы и документальные свидетельства сражения у озера Хасан.

Рассказывает Михаил Филиппович Купера:

– На агитационном поезде в Монголию приехали две дочери маршала Жукова, его личный водитель и маршал Советского Союза Василий Данилович Соколовский. Мы подарили ему гильзу со священной землей с мест сражений Красной армии с японскими захватчиками на Хасане. Маршал вручил Володе Казанцеву медаль Жукова. Когда мы вернулись в Улан-Батор, в советском посольстве такие же медали вручили всем членам нашей команды. С дочерьми Георгия Константиновича у нас обстоятельного разговора не получилось. Так, перекинулись парой фраз. Они спросили, кто мы и откуда. Мы ответили. И все.

Еще одну гильзу с землей с берегов озера Хасан мототуристы оставили в музее Халхин-Гольской войны. Не исключено, что она до сих пор там хранится среди экспонатов. А для музея в поселке Славянка парни набрали земли с мест сражений у реки Халхин-Гол. Здесь же вечером за ужином они прикончили последнюю бутылку коньяка, помянув защитников Родины, погибших в боях на реке Халхин-Гол и на берегах озера Хасан.

…С территории Монголии мототуристы выходили на агитпоезде, как и было указано в их визах. Доехали до границы, дождались медленно ползущий состав и загрузились в вагон вместе с мотоциклами. По прибытии на приграничную станцию Наушки в Бурятской ССР выгрузили мотоциклы и рванули по прямой до Улан-Удэ, откуда мотоциклы отправили в контейнере по железной дороге до Владивостока. Сами же полетели домой на самолете. В Приморье от аэропорта Кневичи до родной Славянки рукой подать.

Команда покорителей дорог Монголии: руководитель – Владимир Георгиевич Казанцев, штурман – Михаил Филиппович Купера, фотограф – Борис Николаевич Протас, сменный водитель, завхоз – Виктор Семенович Брагоренко, сменный водитель – Сергей Николаевич Дудник.

Сергей КОЖИН