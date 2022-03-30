Враг невидим, но цели достигнуты Секретная страница в истории Корейской войны: как пушки приморских артиллеристов отогнали американцев от наших границ

«Мне из-за юного возраста не удалось повоевать с фашистами и самураями. Зато посчастливилось бить американцев. Мало кто из советских людей испытал такое удовольствие».

Эти слова принадлежат ветерану Вооруженных сил СССР Фанелю Исхакову, начинавшему службу в 50-х годах в артиллерийском полку на территории Приморья.

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Уже 70 лет отдаляют нас от войны в Корее. Это если не считать того, что в ходе Советско-японской войны 1945 года войска 1-го Дальневосточного фронта во главе с маршалом Советского Союза Кириллом Мерецковым освободили от японских оккупантов территорию КНДР и ее будущую столицу город Пхеньян. И хотя минуло столько времени, все еще открываются неизвестные страницы сражений на Корейском полуострове, которые проходили в непосредственной близости от дальневосточных рубежей нашей Родины и могли смертельно опалить наше родное Приморье.

Газета «Владивосток» уже рассказывала своим читателям о боевых действиях начального этапа военного противостояния социалистической и капиталистической систем в море и в небе, вскрыв несколько белых пятен истории в своих публикациях «Мы принимаем бой!» (24 июня 2020 года) и «Воздушная война, начавшаяся с вероломства» (25 ноября 2020 года). В них шла речь о подлом нападении южнокорейцев и американцев на кабельное судно ТОФ «Пластун» в Японском море и на советский аэродром «Сухая Речка» в Хасанском районе. Каждая из этих провокаций могла вовлечь СССР в открытое вооруженное противостояние с США и развязать Третью мировую войну с ядерным исходом. Поэтому наша страна поддерживала друзей скрытно.

СССР оказывал помощь северокорейскому народу и выступившим с ним заодно китайским добровольцам не только на море и в воздухе. Сегодня «В» расскажет об участии наземных войск Дальневосточного военного округа в войне капитализма и социализма. Этой информации нет ни в одном открытом источнике.

Все равно доберусь до фронта!

Необычную историю корреспонденту «В» рассказал бессменный руководитель поисково-патриотического движения «Рокада», сотрудник Военно-исторического музея ТОФ подполковник в отставке Юрий Сыромятников. А он ее, в свою очередь, услышал в 80-х годах от сослуживца, вместе с которым служил в Приморье, ветерана вооруженных сил Фанеля Исхакова. Этот человек заслуживает отдельного повествования.

Фанель Кузиханович родился в 1930 году в Башкирии. Его отец погиб в боях за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Когда в многодетную семью Исхаковых пришла похоронка, сын фронтовика дал себе клятву отомстить фашистам за погибшего отца. Подростком Фанель несколько раз сбегал из дома в действующую армию. Но каждый раз неудачно. Юного беглеца ловили, ссаживали с воинских эшелонов и сдавали вооруженной охране на ближайших станциях. В итоге местный военком определил настырного паренька в фабрично-заводское училище, в котором тот получил специальность помощника машиниста паровоза.

Железная дорога во время Великой Отечественной была военизированной структурой, поэтому в голодные годы юный железнодорожник был обеспечен формой и продовольственным пайком, смог даже помогать продуктами своим близким. Ему и в самом деле удалось несколько раз побывать на фронте, доставляя туда боеприпасы и снаряжение для армии. Обратно состав вывозил раненых в тыл. За участие в этих рейсах Фанель Исхаков получил медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» – это единственная «тыловая» награда, которая по значимости приравнивалась к боевым.

Затем повзрослевшего помощника машиниста призвали на действительную срочную службу. Новобранец попал в Хасанский район. Его артполк, геройски громивший фашистов на Кубани, в Донбассе, Белоруссии и Польше, в послевоенные годы располагался неподалеку от поселка Барабаш.

Подготовка молодых артиллеристов не ограничивалась только обязательной физической, строевой, стрелковой и огневой подготовкой. Учебные стрельбы из орудий велись днем и ночью, марш-броски боевой техники в колоннах осуществлялись на десятки километров по пересеченной местности. Бойцов учили ориентироваться на местности, выживать в сложных дальневосточных условиях.

Снарядов не жалели

Однажды весь личный состав полка отправили спать… средь бела дня. А вечером подняли по боевой тревоге, накормили горячей едой. В сумерках уходящего заката из парков выгнали технику, прицепили пушки и двинулись на юг. Свет пробивался на темную полоску дороги с поднятой желтой пылью только из подфарников машин.

В пути находились несколько часов, включая время на пересечение пограничной реки. То есть, как уточнял Фанель Кузиханович, артиллеристам пришлось углубиться от границы внутрь КНДР на сотню с лишним километров.

За кордоном доехали до заранее определенных воздушной и наземной разведкой позиций. У офицеров карточки огня находились под рукой, наводчикам четко определялись дальние цели. А потом наши пушки начали ночной обстрел неприятеля. Выстреливалось все, вплоть до последнего привезенного с собой снаряда.

Да, враг был невидим. Но за многие километры от артиллерийских позиций сотни килограммов смертоносного металла разносили в пух и прах опасного противника, который приблизился к приграничным рубежам Советского Союза на расстояние залпа и был опасен уже в непосредственной близости от нашего дома.

Через полчаса плотной огневой подготовки батареи свернулись и отправились в сторону… родного гарнизона. Опять несколько часов в пути. В расположение полка вернулись уже утром. Чтобы выспаться, а потом загрузиться новым боезапасом и снова двинуться в путь на линию фронта.

Оказалась, что это не разовая военная акция. Таких выездов было несколько, снарядов не жалели.

Позднее стало известно, что американцы вместе с южнокорейцами и другими союзниками сумели вплотную приблизиться к корейской границе с КНР и СССР. Отбросить их обратно к 38-й параллели северокорейской армии удалось только при активной поддержке советских и китайских военных. Значит, боеприпасы артиллеристов из Хасанского района достигли своей цели.

Орденов никому не дали

К сожалению, из-за секретности этой операции наградами ее участников не отметили, лишь комполка перед общим строем объявил всему личному составу благодарность от имени Родины…

О миллионе добровольцев из Китая, а также о советских летчиках 64-го истребительного авиакорпуса и зенитчиках ПВО, воевавших на стороне северокорейских коммунистов, кое-что известно. А вот о том, что в то время использовались сухопутные войска Вооруженных сил СССР, неизвестно практически никому. Потому что каждый солдат и офицер давал подписку о неразглашении военной тайны. Они сдержали данное ими обещание. Вот и выходит, что «В» спустя семь десятилетий открывает совершенно неизвестную страницу истории нашей страны и армии.

В следующем выпуске газеты мы расскажем о боевых действиях советских асов, которые также частично базировались на аэродромах Приморья.

…Что касается Фанеля Исхакова, то он окончил службу в 90-х годах в звании старшего прапорщика и в должности старшины подразделения в строительных войсках. Скорее всего, став пенсионером, бывший артиллерист отправился на свою малую родину. К сожалению, фотографий Фанеля Кузихановича у его сослуживцев не сохранилось. Судя по отрывочным сведениям, он служил в составе 26-го гвардейского артполка 17-й гвардейской стрелковой / 123-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Справка «В»

У истоков 17-й гвардейской стрелковой / 123-й гвардейской мотострелковой дивизии стояла 119-я стрелковая дивизия, созданная в 1939 году в Восточной Сибири. Соединение активно участвовало в Советско-финской, Великой Отечественной и Советско-японской войнах.

Весной 1942 года за проявленные мужество и героизм бойцов при обороне города Белого дивизия была переименована в 17-ю гвардейскую стрелковую. За боевые заслуги по разгрому фашистов и самураев награждена почетными наименованиями «Духовщинская» (1943 год) и «Хинганская» (1945), орденами Красного Знамени (1939), Суворова II степени (1945).

Несколько лет дивизия несла службу на территории братского Китая. Перевод соединения из стрелкового в мотострелковое сопровождался сменой номера на 123-ю гвардейскую мотострелковую дивизию (ГвМД). В обновленном виде она имела в своем составе танковый, три мотострелковых и артиллерийский полки, противотанковый дивизион и другие подразделения.

В ходе дальнейшей реорганизации Советской армии на месте дислокации 123-й ГвМД в Хасанском районе была размещена 129-я гвардейская пулеметно-артиллерийская Духовщинско-Хинганская орденоносная дивизия. На базе 4-го и 20-го укрепрайонов появились 250-й и 290-й пулеметно-артиллерийские полки, а также подразделения обеспечения. В мирное время дивизия была награждена еще и орденом Октябрьской Революции (1968 год).

В 2011 году произошла новая реорганизация. Сейчас это 70-я отдельная гвардейская мотострелковая Духовщинско-Хинганская орденов Октябрьской Революции, Красного Знамени и Суворова бригада (регалии получила от своих предшественниц) в составе 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. В данный момент она расположена на юго-западе Приморья, в ней служат порядка 5000 человек.

Николай КУТЕНКИХ, действительный член Русского географического общества и исполкома Приморского отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ