А король-то злой! Зачем к мастерству художника должна обязательно прилагаться душа

«Для одних это проводник в свое детство, для других – в мир детства родителей, бабушек и дедушек», – так объясняют в Приморской картинной галерее суть выставки «Волшебные очки» (0+), открывшейся здесь в конце марта.

Увиденное на выставке с первых шагов завораживает волшебством, добротой, сказкой. Еще бы! Ведь это иллюстрации к детским книгам.

Галерея представляет без малого 80 работ из частной коллекции Алены Смышляевой. Все рисунки сделаны в 1950–1980-х годах. Это один из интереснейших периодов расцвета детской книги в СССР.

– Как вы начали коллекционировать книжные иллюстрации?

– Собирание коллекций – такой особый процесс, что коллекционер никогда, по сути, не знает, что он начнет собирать завтра, – признается Алена Смышляева. – Да, многие знают меня как собирателя кукол, но это не единственный мой интерес. Я профессионально занимаюсь антиквариатом, и многие вещи попадают ко мне буквально внезапно. Вот так со временем у меня собралась коллекция иллюстраций к детским книгам советского периода, в каком-то смысле сама собой.

Во времена СССР иллюстрации делались от руки, сегодня же почти все книги оформляются с использованием цифровых технологий. Мне же очень нравятся именно рукотворные иллюстрации, я хочу чувствовать душу художника, то, что передает рисунок со всеми его помарками, штрихами…

К тому же в то время художники-иллюстраторы работали иначе, с душой, они проникались содержанием книги, которую брались оформлять, их образы идеальны не только по форме, но и по содержанию. Они передают эмоции! Для детского восприятия это очень важно. Ведь дети могут и не знать, как выглядит злой король, но настоящий художник изобразит его так, что всем будет ясно: да, это злой король!

Сколько всего иллюстраций сегодня в коллекции, я, наверное, точно не скажу. Есть и иллюстрации к книгам для взрослых, к книгам, издававшимся на заре прошлого века. Есть рисунки, скажем так, неопознанные – трудно определить, к какой книге они создавались. Ведь художник создает больше рисунков, чем входит в книгу, многие остаются «за бортом», и подчас только по пометкам издательства понятно, к какой книге планировалась эта иллюстрация.

– Есть ли здесь особо ценные экспонаты, может быть, с особой историей?

– В экспозиции представлены работы к произведениям Самуила Маршака, Агнии Барто, Владимира Маяковского, Виталия Бианки, выполненные классиками детской книжной иллюстрации Генрихом Вальком, Наумом Цейтлиным, Михаилом Скобелевым. Все экспонаты для меня ценны, все до единого. А для публики они интересны тем, что это не знакомство с чем-то новым и неизведанным, а возвращение к знакомому и любимому. Вы видели эти рисунки в книгах, вы читали эти книги…

Подчеркну, что на выставке представлены именно рисунки-оригиналы, сделанные художником, а не то, что потом тиражировалось сотнями тысяч в печатном варианте. Это основа для иллюстрации в книге, это уникальные вещи.

Есть один интересный рисунок – он создавался не для книги, но вошел в коллекцию. Это работа, сделанная для Дальневосточного издательства известной советской художницей, я передала ее в дар галерее.

– А есть ли здесь иллюстрации из вашей любимой детской книжки?

– Мне всегда нравилось творчество художника Михаила Скобелева, с детства помню его работы в журналах. Они очень узнаваемые, яркие, и мне приятно, что в моей коллекции есть его работы, словно привет из моего детства. Это как родственники, которым всегда радуешься, когда встречаешь.

– Как вам кажется, сегодняшние художники-иллюстраторы детской литературы столь же высокопрофессиональны, как их советские предшественники?

– Я не хочу обижать современных художников, но иллюстраторы того времени трудились не столько для денег (заработок у всех был примерно одинаковый), сколько для души. Их образы искренние, отражающие жизнь. У современных художников куда больше возможностей, они рисуют на планшете, на компьютере, не тратя бумагу. Мастерство высокое, а вот души нет. Потерялась она где-то. А здесь душа в каждом рисунке…

– Какое послание вы вкладывали в эту выставку?

– Для меня это возможность призвать других коллекционеров к тому, чтобы они тоже выставляли в музеях, в галереях свои собрания, показывали их людям. Ни один музей не уместит все артефакты, все свидетельства истории, все объекты культуры, созданные человечеством с древних времен до наших дней. Коллекционеры тоже сохраняют историю, и ею надо делиться.

Ну а посетителям выставки мне хочется сказать: в наше непростое время остаются простые жизненные радости – растить детей, показывать внукам книги из своего детства, учить их любить читать, отвлекаться от проблем, которые влияют на нас. Жизнь продолжается!

Любовь БЕРЧАНСКАЯ