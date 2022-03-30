Почему в Приморье убийц краснокнижных животных фактически только журят В начале марта Артемовский городской суд Приморского края вынес приговор двум местным жителям, промышлявшим незаконной охотой амурских тигров и продажей их частей. Один браконьер получил 4 года лишения свободы условно, его подельник – 3 года и 6 месяцев, и тоже условно.

И хотя приговор вступил в законную силу, тем не менее мягкотелое решение суда удивляет. Статья Уголовного кодекса РФ, на основании которой был вынесен приговор (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ и ч. 3 ст. 258.1 УК РФ), также предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет со штрафом в размере до 2 миллионов рублей за «незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ».

Свидетели были – расследования нет

Амурский тигр – краснокнижное животное. Судья не мог этого не знать. Ко всему, браконьеров задержали с поличным сотрудники УФСБ по Приморскому краю в момент очередной попытки продать тигриные дериваты. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий будет установлено, что осужденные граждане составляли преступную группу с четко распределенными ролями. Они добывали тигров на территории Лазовского муниципального округа «по предварительному сговору» с последующей реализацией их частей. То есть хищников убивали ради криминального заработка. А наш самый гуманный суд в мире только погрозил им за это пальцем и отпустил восвояси.

Наверное, до следующего взятия с поличным и еще одного условного срока. Но, как известно, безнаказанность за совершенное злодеяние развращает. И вселяет в человека вседозволенность. Не отсюда ли бодрые сообщения краевых СМИ о задержании очередных браконьеров во время незаконной охоты, возбуждении уголовного дела по вышеупомянутой статье 258.1 УК РФ? И практически ни одной информации о реальном наказании за расстрел диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу.

Два месяца назад «В» писал об убийстве изюбра в Ольгинском муниципальном районе на особо охраняемой территории национального парка «Зов тигра» (см. публикацию от 2 февраля «Идет охота… с вертолета»). По данному факту было возбуждено уголовное дело, прокуратура района признала его законным. У правоохранителей были показания свидетелей преступления, была видеозапись, на которой отчетливо виден вертолет воздушного браконьера. Только итогов расследования не видно. Скорее всего, в отделе полиции Ольгинского района об этом случае уже забыли. А частные геликоптеры, как и прежде, летают над национальным парком «Зов тигра» и над Лазовским государственным заповедником имени Л.Г. Капланова. И снова гремят выстрелы на особо охраняемой территории.

Но, как пишут и звонят в редакцию «В» жители поселков Лазо и Преображение, руководитель объединенной дирекции (ОД) национального парка «Зов тигра» и Лазовского государственного заповедника Владимир Арамилев уже много лет закрывает глаза на эту канонаду. Более того, разрешает сбор шишек за определенную плату, тем самым лишая птиц и кабанов кормовой базы. Об этих нарушениях мы тоже рассказывали (см. номер «В» за 23 февраля, публикация «Звуки выстрела не находят отклика в уголовных делах»).

Пожары в заповеднике недопустимы

На минувшей неделе пришло письмо из села Лазо от бывшего директора Лазовского заповедника Храмцова Василия Сергеевича, ветерана заповедного дела, как он себя называет, проработавшего 23 года директором Лазовского заповедника. Его послание – отклик на наши публикации, посвященные борьбе с браконьерами и ситуации в Лазовском заповеднике. Письмо длинное, порой резкое и злое и в то же время актуальное. Мы публикуем его с небольшими сокращениями:

«Прежде всего хочу сказать, что объединение национального парка «Зов тигра» с Лазовским заповедником – это грубейшая ошибка! Это доказала практика, создав критическую ситуацию, даже парадоксальный синдром. Как почетный работник охраны природы РФ, как журналист-эколог, хочу поделиться мыслями по поводу статьи «Звуки выстрелов не находят отклика в уголовных делах», опубликованной в газете «Владивосток».

Прежде всего о пожарах. Лесные пожары были и есть на всей планете Земля. Но заповедники и национальные природные парки не должны гореть. За все годы существования Лазовского (Судзухинского) заповедника лесных пожаров практически не было. Были мелкие загорания, но их оперативно тушили сотрудники заповедника. Допустить пожары в Лазовском заповеднике в 2017-2018 годах на площади около 30 тысяч гектаров – это не просто халатность директора заповедника. Это преступление! В огне гибло все живое. Животным негде было спрятаться, так как пожары были обширных размеров. Они задыхались от дыма и сгорали заживо.

И чем закончилась эта история с пожарами? Да ничем. Директор заповедника отделался, как сказано в статье, смехотворным штрафом.

С браконьерством в заповеднике дело обстоит, мягко говоря, негативно. Браконьерство – это не только незаконная охота. Это коррупция, которая так объективно и реально описана в газете «Владивосток». В заповеднике не было ни одного административного или уголовного дела за незаконное проникновение на охраняемую территорию, за сбор шишек или за охоту в заповеднике. Зато были шкуры, копыта, потроха диких животных на сельской свалке и в окрестностях села Лазо.

Особо охраняемой природной территории нанесен непоправимый ущерб из-за пожаров, сбора шишек, а также из-за отсутствия реальной охраны заповедных угодий.

В годы моей работы в заповеднике не было случаев сбора шишек! По закону заповедной системы даже нахождение на территории заповедника считается нарушением и по этому случаю составляется протокол. А тут – даже в уме не укладывается! – такая чудовищная сделка директора Арамилева с заготовителями кедровых шишек в заповеднике. И еще не менее чудовищным поступком является его запрет инспекторам заповедника появляться там, где идет сбор шишек браконьерской бригадой. Стоит лишь удивляться, как такая сделка прошла мимо сотрудников районной прокуратуры, полиции и местной администрации.

У меня нет каких-то личных претензий к господину Арамилеву. Но я скажу так: на планете Земля живет очень много людей. И среди них очень мало с человеческими понятиями».

Вот такое откровение Василия Сергеевича Храмцова. Ни убавить, ни прибавить.

Ученые готовят сенсацию

После выхода газеты «Владивосток» с публикацией «Звуки выстрела не находят отклика в уголовных делах» в редакцию «В» позвонили сотрудники одного научно-исследовательского института ДВО РАН. Они сказали, что полностью согласны с автором публикации. И что их тоже не устраивает, что Лазовский государственный заповедник, превратившись в частную собственность, в сафари, где зарабатывают деньги, закрыт для научных изысканий.

Чтобы изменить ситуацию, ученые готовят доклад для выступления на международном тигрином форуме осенью во Владивостоке. По словам ученых, это будет сенсация, после которой не исключена смена руководства объединенной дирекции заповедников. А также пересмотр методики учета тигров в дикой природе. Если их доклад не включат в регламент, то они выступят по местному телевидению и организуют пресс-конференцию вне рамок форума с участием зарубежных журналистов.

Сергей КОЖИН