Гвардия с Тихого океана Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации присвоил почетное звание гвардейской 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота

Президент России и Верховный главнокомандующий Владимир Путин 28 марта своим указом присвоил почетные звания гвардейских 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота и 126-й отдельной Горловской дважды Краснознаменной ордена Суворова бригаде береговой обороны 22-го армейского корпуса в Крыму.

В документе указано, что звание присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных сборов».

Впрочем, удивляться не стоит. Ведь девиз «черных беретов»: «Там, где мы, там победа!»

Подразделения 155-й отдельной бригады ТОФ с первого дня участвуют в войсковой спецоперации Минобороны РФ на Украине.

На запад офицеры и матросы контрактной службы вместе со своей техникой, стрелковым и тяжелым вооружением отправились из Владивостока еще в середине зимы. В Белоруссии они приняли участие в учениях «Братская решимость – 2022» совместно с войсковыми соединениями Республики Беларусь. А потом началась операция по демилитаризации и денацификации Украины. И, видимо, наши земляки настолько отчаянно сражались и геройски проявили себя при уничтожении украинских профессиональных военных и бандитов из нацистских батальонов, что даже командование ВСУ в ужасе и злобе это подтвердило.

155-я отдельная бригада морской пехоты создана 1 декабря 2009 года путем переформирования 55-й дивизии морской пехоты ТОФ. Базируется во Владивостоке (штаб и управление, подразделения связи и разведки, батарея противотанковых управляемых ракет и десантно-штурмовой батальон) и в поселке Славянка (батальон морской пехоты, танковый батальон, самоходный артиллерийский и зенитный ракетно-артиллерийский дивизионы, другие боевые и тыловые подразделения) на территории Приморского края.

В современной истории соединение выполняло боевые задачи на Северном Кавказе и в Сирии. В рамках первой чеченской кампании «черные береты» геройски сражались с международными террористами в горной республике.

Первоначально в Грозный был отправлен 165-й полк морской пехоты. Затем там находился сводный 106-й полк морской пехоты, действовавший в предгорьях и горных районах Чеченской Республики. За отвагу и мужество более 2400 военнослужащих бригады награждены орденами и медалями, в боях погибли 63 морских пехотинца, пятеро из них посмертно удостоены звания Героя Российской Федерации.

В той боевой командировке находились друзья нашей редакции. В их числе заместитель комдива, а потом председатель Совета ветеранов Владивостока полковник Сергей Кондратенко, командир полка, а позднее руководитель приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморье полковник Александр Федоров, другие офицеры.

Следующая страница геройской летописи бригады заполнялась во время событий на Ближнем Востоке. В ходе военной операции России в Сирии соединение воевало в составе постоянной оперативной группировки ВКС и ВМФ России. Наш десантно-штурмовой батальон особо проявил себя в боях за древний город Пальмиру.

Тем же указом гвардейской стала 126-я отдельная Горловская дважды Краснознаменная ордена Суворова бригада береговой обороны.

Соединение в составе 22-го армейского общевойскового корпуса Южного военного округа было сформировано 1 декабря 2014 года. Но изначально у него приморские корни.

Предшественником 126-й гвардейской бригады является 126-я стрелковая дивизия (2-го формирования). Она начала создаваться 1 сентября 1941 года на станции Мучной в Приморском крае как Ворошиловская стрелковая дивизия 25-й армии Дальневосточного фронта. Когда немцы в 1942 году прорвали порядки Юго-Западного фронта и устремились к Волге и на Кавказ, наших земляков срочно отправили в излучину Дона, для того чтобы остановить фашистов. Дивизия отчаянно сражалась и понесла жуткие потери под Сталинградом, позже освобождала Крым и Прибалтику, громила врага в Восточной Пруссии. День Победы соединение встретило в Гданьске.

Николай КУТЕНКИХ