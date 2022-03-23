Кошку, которая гуляет сама по себе, ждут в гости Наблюдать за миграцией дальневосточного леопарда госинспекторы будут из капитального кордона

Небольшой дом на опушке леса с жестяной трубой и крышей, полностью покрытой солнечными батареями, – так теперь выглядит обновленный кордон «Аникин», расположенный в Уссурийском заповеднике. Капитальный ремонт здесь не проводился несколько десятков лет, поэтому запуск в работу отремонтированного при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды» поста охраны стал целым событием с разрезанием ленточки и экскурсией по комнатам.

На кордоне круглосуточные дежурства будут вести сразу пять госинспекторов ФГБУ «Земля леопарда». В доме для них предусмотрены спальные места, небольшая кухня и радиостанция. Во время вахты инспекторы будут не только наблюдать за обитателями охраняемых территорий, но и создавать сеть фотоловушек, реагирующих на движение. С помощью нее специалисты хотят отследить крупных млекопитающих, в том числе дальневосточных леопардов, на территории заповедника. Для удобства перемещения по природной зоне руководство организации расширило и обновило автопарк.

– Проект фотомониторинга в Уссурийском заповеднике предназначен для фиксации леопардов, которые могли мигрировать сюда из национального парка «Земля леопарда». Вместе с тем в будущем эти же станции будут использоваться для исследования состояния особей дальневосточного леопарда, которые будут перемещены сюда в рамках программы реинтродукции (переселение и заселение животных определенного вида на территорию, где они обитали ранее, но откуда по каким-то причинам исчезли. – Прим. ред.). Запуск этой программы ожидается в ближайшие годы, – уточнил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

В конце прошлого года впервые в XXI веке животное заметили на участке между нацпарком «Земля леопарда» и Уссурийским заповедником. Это дает ученым надежду на возможность естественной миграции редких кошек между двумя особо охраняемыми природными территориями. Для отслеживания потенциальных коридоров прохода леопардов в январе 2022 года в районе села Алексеевка были установлены пять станций фотомониторинга.

Территория заповедника, который в 2021 году перешел под управление «Земли леопарда», является безопасной для расселения самой редкой в мире хищной кошки. За 10 лет существования нацпарка популяция леопарда выросла до 126 особей, 16 из которых – котята. Предполагается, что программа реабилитации животного начнется в 2023 году в рамках трехстороннего соглашения ФГБУ «Земля леопарда», АНО «Дальневосточные леопарды» и Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.

Марина ЗУБКО