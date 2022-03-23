Людей этих знаков зодиака невозможно забыть Звезды наделяют некоторых людей такими чертами, такой энергией и харизмой, что о них помнят даже спустя много лет после расставания.

Астролог Людмила Смирнова назвала пять знаков зодиака, чей образ не стирается из памяти. И пусть знакомство было мимолетным, они навсегда заняли частичку вашей души.

Овен

Эти люди часто являются центром притяжения для других, их тяжело не выделить из толпы. Овны способны зажечь искру в самой скучной компании, развеселить анекдотами, интересными историями, при этом им не занимать артистизма. Вечер, проведенный в обществе Овна, дарит массу положительных эмоций, потому многие желают завязать с ним дружбу или близкие отношения.

В достижении целей они тоже весьма экстравагантны. Умеют добиваться их ярко, под всеобщие аплодисменты. Другие люди склонны брать с них пример.

Рак

Рака запоминают совершенно за другие качества. Этот знак ошеломляет вас своей способностью любить и проявлять чувства. Вы наверняка больше не встретите столь же трогательных эмоций, постоянно мысленно возвращаясь к человеку, рожденному под знаком Рака.

Но у этой сказки есть и темная сторона. Рак способен душить вас своей привязанностью. Пока в паре все хорошо, он мягок и романтичен, но, как только вы уделили ему чуть меньше внимания, он будет проявлять неприятные черты собственника. Многие расстаются с ним именно из-за этого. Однако забыть такую модель взаимоотношений вы уже вряд ли сможете.

Лев

Со Львом у людей часто связаны самые яркие приключения. С ними можно отправиться на вечеринку или в путешествие — лучшей компании не сыскать. Лев никогда не даст забыть о своем присутствии. Смелые и открытые, обладатели красивых волевых черт, они очаровывают окружающих.

После того как связь с ним потеряна, вы все равно будете слышать об этом человеке, пусть даже из третьих уст. А в такой ситуации забыть бесследно о его существовании не получится.

Скорпион

Скорпион – великий манипулятор и философ, потому опутывает собеседника тонкими эмоциональными сетями, заставляя его желать новой встречи. Он умеет налаживать контакт, если ему это нужно.

Но при этом он никогда полностью не раскрывается. Именно эта загадка и будет манить вас всю оставшуюся жизнь. Шарм неведомого тянется за ним, словно приятный аромат, потому даже спустя много лет вы будете возвращаться мыслями к Скорпиону.

Водолей

Тонкая интуиция позволяет этому знаку появляться в жизни людей тогда, когда они меньше всего этого ждут. Водолей поражает своими идеями и свежими взглядами, привязывает вас к себе и внезапно исчезает. Иногда на день-два, иногда надолго. Это заставляет человека постоянно думать о нем.

Порою мысли о Водолее носят навязчивый характер, и когда вы уже готовы с ним расстаться, он вновь врывается в вашу жизнь, внося в нее хаос и неразбериху.