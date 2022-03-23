А до смерти – четыре шага… 80 лет назад ушла в народ песня «В землянке». Стихи для нее родились после боя в блиндаже стрелкового батальона из Приморья

Легендарная 78-я стрелковая дивизия, в годы Великой Отечественной войны покрывшая себя неувядаемой славой, формировалась в Приморском крае. Помимо множества воинских подвигов в ее истории есть и не совсем обычная страница…

Сегодняшняя публикация продолжает проект «Вспомним всех поименно» газеты «Владивосток», посвященный памяти боевых стрелковых соединений и отдельных героев из Приморья, которые с честью сражались на западных фронтах Великой Отечественной. Ранее мы рассказали о 208-й СД из Хасанского района (материал «Дивизия неизвестных солдат не будет забыта», номер «В» за 8 мая 2019 года); 98-й СД из Хорольского района («Они ушли на смертный бой», 7 мая 2020 года); 87-й СД из Спасска-Дальнего («Горячий снег»,

6 мая 2021 года и «Разыскиваются родные героя», 7 августа 2019-го); 32-й Краснознаменной СД из Раздольного («Приморский след на Бородино», 1 декабря 2021 года); 71-й ОМСБр Тихоокеанского флота («Аты-баты, шли матросы…», 26 января 2022 года).

Приказ: остановить фашистов

К началу войны соединение, расквартированное в окрестностях Уссурийска, считалось одним из самых подготовленных и наиболее вооруженных современным для той поры оружием в составе Дальневосточного фронта. Даже в мирный период 78-я стрелковая дивизия (СД) была укомплектована по штатам военного времени и насчитывала 14 тысяч человек личного состава. В числе вооружения – свыше 130 артиллерийских и 60 минометных стволов, а также 12 тяжелых гаубиц. В разведывательный батальон входило 23 легких танка, автопарк насчитывал 450 единиц транспорта.

Когда немцы наступали под Москвой и требовалось остановить их силами свежих «сибирских» дивизий, выбор тут же пал на уссурийцев под командованием полковника Афанасия Белобородова.

В середине осени 1941 года их перебросили в окрестности города Истры. В пути находились с 17 по 27 октября. Эти полторы недели в дороге были плотно насыщены боевой и политической подготовкой. Командиры и политработники занимались с бойцами прямо в вагонах по особому учебному плану.

Основную часть дивизии по приказу командарма Константина Рокоссовского оставили в резерве 16-й армии. С 1 ноября на передовой находился лишь один 258-й стрелковый полк с небольшим артиллерийским прикрытием. Он занял участок фронта на линии Мары – Слобода – Городище по реке Озерне с задачей прикрывать Волоколамское шоссе. Неподалеку от них на правом фланге воевали не менее прославленные панфиловцы из 316-й СД. С противоположной стороны фронта полку противостояла полноценная 252-я Рейнско-Вестфальская немецкая пехотная дивизия.

Встали насмерть на пути к Москве

Сразу же завязались упорные бои. Фашистам никак не удавалось взломать оборону приморцев. Чтобы прорваться на главном направлении удара, командование группы армий «Центр» усилило свою группировку 10-й танковой и моторизованной дивизией СС «Дас Рейх». Эсэсовцев, кстати, в октябре в двухнедельном сражении под Бородино и Можайском основательно проредили ребята из 32-й стрелковой Краснознаменной дивизии полковника Виктора Полосухина, прибывшей на фронт из приморского села Раздольного.

Но, даже создав многократное превосходство в пехоте и танках, фашисты так и не смогли прорваться через рубежи дальневосточников. Более того, 4 и 5 ноября 258-й стрелковый полк при поддержке артиллерийских частей дивизии сам принял участие в небольшой наступательной операции 16-й армии. Планировалось в тылу у немцев перерезать дорогу у села Михайловского, по которой гитлеровцы осуществляли снабжение своих войск на передовой в сторону Волоколамска.

Боевую задачу полку удалось выполнить частично: на западном берегу реки Озерны у деревни Федчино был создан плацдарм, и дорога в немецкой прифронтовой полосе попала в зону обстрела. А вот попытки освободить Михайловское не увенчались успехом. 6 и 7 ноября противник контратаковал позиции 258-го полка, введя в бой эсэсовские части. На протяжении целой недели немцы безрезультатно пытались выбить полк с плацдарма у Федчино. К сожалению, наши потери оказались запредельными, за две недели смертельной битвы в полку в живых оставался лишь каждый третий красноармеец. Но и последние бойцы не оставили позиций без приказа.

Однако самое кровопролитное сражение произошло на 42 километре Волоколамского шоссе. 16 ноября командарм Рокоссовский ввел в бой свой последний резерв – 40-й и 131-й стрелковые, 159-й и 210-й артиллерийские полки, батальон разведки 78-й СД. Именно здесь немецкие отборные части, имевшие за плечами победы в Польше и Франции, были окончательно остановлены. Враг понес колоссальный урон. Из 21,5 тысячи рвавшихся в начале октября к столице захватчиков в строю осталось меньше 3 тысяч человек во всех трех дивизиях. А 10-я танковая дивизия вермахта к концу ноября насчитывала всего семь исправных танков – 22 июня их было ровно 200…

К слову, в брошенных при отступлении немецких тыловых обозах приморские солдаты нашли новехонькую форму – для торжественного парада по поводу «захвата Москвы», а у некоторых взятых в плен гитлеровских офицеров в карманах лежали пригласительные билеты на торжества на Красной площади…

Приняв во внимание героизм всех 14 тысяч бойцов и командиров из Приморья, уже 26 ноября приказом народного комиссара обороны СССР Сталина № 324 78-я СД была преобразована в 9-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В дополнение чуть позднее соединение наградили орденом Красного Знамени, а 22-й (ранее 258-й) гвардейский стрелковый полк – орденом Ленина. Ее командиру полковнику Афанасию Белобородову было присвоено звание гвардии генерал-майора.

Смертельный риск, вдохновивший поэта

Уже в ходе декабрьского контрнаступления под Москвой 9-я гвардейская дивизия отбросила противника от столицы на расстояние более 100 километров. 11 декабря белобородовцы заняли Истру. Затем под Вязьмой пытались вызволить из окружения 33-ю армию генерал-лейтенанта Михаила Ефремова, некоторым ее подразделениям удалось выйти к своим, хотя тяжелораненый командарм застрелился, чтобы не попасть в плен.

21 декабря в белоснежных полях под Москвой приморские гвардейцы вступили в боестолкновения со свежими немецкими частями, прибывшими из Германии в качестве подкрепления на главном направлении советского контрудара. Причем все свои подвиги наши земляки совершали при численном перевесе врага…

В конце 1941 года политуправление Западного фронта пригласило из Москвы в расположение дивизии корреспондентов газеты «Красноармейская правда». Среди прочих поехал журналист и поэт Алексей Сурков. Военкоры сначала посетили штаб дивизии, после чего на полуторке отправились на командный пункт 22-го гвардейского полка в деревне Кашино.

Прибыв на доклад к комполка, первым делом они услышали, что в деревню вслед за ними прорвались немцы из наступающей 10-й танковой дивизии и отрезали штаб от стрелковых батальонов и тыла. Начавшийся обстрел вынудил офицеров и журналистов засесть на КП. Немцы заняли соседние дома и поливали небольшой отряд беспрерывным огнем. Сами они не атаковали – видимо, ждали прибытия пушек или минометов.

Окруженные, в том числе и военкоры, отстреливались из пистолетов и обсуждали возможные варианты прорыва к своим. В какой-то момент начальник штаба полка капитан Иван Величкин собрал у всех в блиндаже оставшиеся гранаты и, воспользовавшись вечерними сумерками, пополз к домам, занятым немцами. Храбрый офицер сумел забросать противника «лимонками» в трех ближайших избах. Это вызвало у врага некоторую панику и временное ослабление обстрела, что дало нашим возможность пойти на прорыв. Причем на окраине деревни им повезло даже благополучно пройти через минное поле. Затем они переправились через речку по еще не окрепшему льду и под начавшимся минометным обстрелом. Тем не менее гвардейцы и журналисты во главе с комполка без потерь проскочили в соседнюю деревню Ульяшино, в которой стоял ближайший батальон.

Именно там батальонный комиссар Алексей Сурков осмотрелся и увидел, что вся его шинель посечена осколками от мин. По его воспоминаниям, он сказал тогда: «Дальше штаба полка не сделал ни шага. Ни единого… А до смерти – четыре шага». После этого в натопленной землянке на КП батальона он сел писать для газеты репортаж о наших земляках, но вместо этого под впечатлением от пережитого в Кашино написал жене Софье письмо в стихах: «Бьется в тесной печурке огонь…»

В начале следующего, 1942 года эти стихи попали в руки композитора Константина Листова, и он сделал для текста музыкальное сопровождение. А уже 25 марта текст и ноты опубликовала «Комсомольская правда». Как только песню исполнила Лидия Русланова, она моментально распространилась по всем фронтам и стала в буквальном смысле народной – имен авторов никто толком не знал. Вот так корреспондентское задание поэта-военкора к стрелкам-уссурийцам привело к рождению песни, ставшей, как говорят сегодня, культовой – вдохновлявшей тысячи воинов словами о «негасимой любви»…

Путь к Победе

Что касается 9-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии, то она продолжила свою победную поступь. В 1942 году воевала на реке Оскол в составе Юго-Западного фронта и на Волге в составе Сталинградского фронта. Затем ее отвели в резерв Ставки Верховного главнокомандования и перебросили на Калининский фронт. В составе 5-го гвардейского стрелкового корпуса, командиром которого назначили генерал-майора Афанасия Белобородова, участвовала в Великолукской наступательной операции в 1943 году. В следующем году принимала участие в освобождении Белоруссии. Затем била фашистов в советской Латвии, где местное население без преувеличения со слезами на глазах встречало освободителей. В 1944 году участвовала в Мемельской наступательной операции и громила прижатую к морю в отрезанной Курляндии группировку немецко-фашистских войск.

С 9 мая 1945 года дивизия принимала сдававшихся в плен гитлеровцев, их вооружение, боевую технику и имущество в городке Айзпуте в Латвии. Через год после войны прославленное соединение расформировали.

Всего за годы войны пятеро солдат и офицеров уссурийской дивизии стали Героями Советского Союза, четыре сержанта получили ордена Славы трех степеней. Различных наград в соединении было удостоено свыше 14 тысяч человек.

А в деревне Кашино установлен памятный знак в честь рождения песни «В землянке».

КСТАТИ

Летопись 78-й/9-й гвардейской СД бережно хранится в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее в Подмосковье. Именно в этих местах сражались и остановили наступление фашистов дальневосточники в составе 16-й армии генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского. В музее хранят личные вещи, документы и письма-треугольники, оружие, обмундирование наших земляков, выписки из приказов командования. По соседству расположено захоронение павших смертью храбрых командиров и красноармейцев из Приморья.

Справка «В»

У дважды Героя Советского Союза генерала армии Афанасия Белобородова были особые отношения с Приморьем. В нашем крае прославленный военачальник в разные годы служил несколько раз.

После участия в конфликте на КВЖД в 1929 году, где он получил свой первый орден Красного Знамени, Афанасий Павлантьевич три года находился на командных должностях в 66-й стрелковой дивизии в Шмаковке (ныне это 127-я мотострелковая дивизия в Сергеевке). После событий на Хасане возглавлял оперативный отдел штаба 39-го (приморского) стрелкового корпуса и отдел боевой подготовки штаба Дальневосточного фронта. Перед войной полковник Белобородов под Уссурийском принял одну из самых боеспособных на тот момент в РККА дивизий и вместе с ней отправился на Западный фронт.

В июне 1945 года он стал командующим 1-й Краснознаменной армией, которая громила врага в Харбино-Гиринской операции. Войска 1-й армии прорвали три рубежа обороны, продвинулись по горно-таежной местности на сотни километров, штурмом овладели городом Муданьцзян и силами передовых отрядов заняли Харбин.

Генерал-полковник Белобородов был первым советским военным комендантом и начальником гарнизона Харбина. Именно он 16 сентября 1945 года принимал Парад Победы над Японией, состоявшийся в этом городе. После войны еще 6 лет командовал 39-й армией Приморского военного округа.

Афанасий Павлантьевич похоронен на мемориальном комплексе «Рубеж славы» под Истрой, где в ходе битвы под Москвой сложили головы его солдаты из 78-й стрелковой дивизии.

Николай КУТЕНКИХ, действительный член Русского географического общества и исполкома Приморского отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ