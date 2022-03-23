Покровский парк останется мемориальной зоной Круглый стол по благоустройству Покровского парка состоялся в администрации Владивостока. Его участниками стали специалисты мэрии, историки, архитекторы, представители Владивостокской метрополии, общественность.

Среди них – заместители главы администрации Азат Ислаев, Дарья Стегний, митрополит Владивостокский и Приморский Владимир, директор Музея истории Дальнего Востока им. Арсеньева Виктор Шалай, общественный деятель, издатель исторического очерка «Мемориальный Покровский парк» Марина Баринова, руководитель проектно-производственной компании «Конкрит джангл» Феликс Машков, председатель Общества изучения Амурского края Алексей Буяков, руководитель Инспекции по охране объектов культурного наследия Владимир Осецкий и другие.

Как подчеркнул Азат Ислаев, в этом году завершился первый этап благоустройства парка: восстановлены пешеходные дорожки, установлено освещение. При этом работы велись максимально бережно, с учетом того, что здесь было кладбище и покоится прах почти 100 тысяч горожан. Теперь важно определить основные подходы к дальнейшему обустройству Покровского парка.

В ходе обсуждения митрополит Владимир напомнил, что в судьбе парка были разные времена, в том числе увеселения «на костях», но благодаря труду и стараниям краеведа Нелли Мизь, многих других историков, общественности, духовенства территория получила официальный статус мемориальной. И именно это обстоятельство должно определить все дальнейшие подходы к развитию парка.

По данным исследователей, из 100 тысяч захороненных восстановлены имена порядка 2 тысяч человек, среди которых немало известных людей, оставивших свой след в развитии города. Среди них Де Фриз, Соллогуб, Шевелев, Федоров, Семенов, Суханов, Лев Пушкин, Бойсман, Волкенштейн и многие другие. Поиски информации продолжаются. В связи с этим, по мнению представителей епархии, было бы уместно создать в парке монумент, установить информационные стенды, зафиксировать известные уже сейчас имена и в последующем продолжить этот список.

К слову, архитекторы обсуждают, как можно было бы средствами современного искусства, без излишнего пафоса сохранить память об этих людях, какие арт-объекты в целом были бы уместны на территории.

Одним из вопросов для обсуждения стал вопрос ограждения – нужно ли его восстанавливать или оставить территорию открытой. Многие эксперты высказались за установку ограждения, причем такого, которое стало бы дополнительным украшением города, – как в парках и садах Санкт-Петербурга и других исторических городов мира. Кроме того, ограда могла бы стать символической линией, за которой посетитель смог бы почувствовать особую атмосферу места, отличную от обычной городской суеты.

О проблеме сохраняющейся деградации зеленых насаждений в парке и необходимости большой работы по их грамотному восстановлению рассказала ведущий инженер Ботанического сада – института ДВО РАН Ирина Крестова. Заместитель директора Приморской картинной галереи Светлана Руснак предложила идею возможного возвращения на это место найденных в городе подлинных вещей, связанных с историей территории.

Архитектор Феликс Машков обозначил, насколько сложна задача создания полноценного мемориального парка, который сохранил бы ценность и сакральность территории, но при этом стал бы привлекательным для нынешних жителей. Он отметил, что в России практически нет примеров, когда бывшее кладбище становится парком и не вызывает ни страха, ни напряжения, а, наоборот, привлекает людей приятной атмосферой, дает возможность отдохнуть и поразмышлять о жизни и времени. А вот в мире такая традиция есть, и этот опыт необходимо использовать.

В завершение обсуждения замглавы администрации Азат Ислаев подчеркнул, что по главным вопросам среди экспертов практически нет разногласий: развитие парка требует особой деликатности, минимального вмешательства, сохранения его особой атмосферы и мемориального статуса. В будущем предложенный проект будет обсуждаться среди специалистов и горожан.

Евгений СИДОРОВ