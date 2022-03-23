Неподъемная сила Жители владивостокской девятиэтажки уже полгода живут без лифта

Плановая модернизация лифтового оборудования в домах Владивостока идет полным ходом, но с переменным успехом. В одних многоэтажках от остановки старых подъемников до запуска новых проходит не больше пары месяцев, в других весь процесс затягивается на полгода, а то и больше.

Так, не повезло жильцам дома № 76 на Некрасовской. В сентябре ТСЖ девятиэтажки объявило, что лифты будут заменены. Сейчас уже март, но жильцы дома до сих пор поднимаются в свои квартиры пешком. Среди них и Сергей – инвалид второй группы, живущий на седьмом этаже.

– В нашем ТСЖ говорят, что Ростехнадзор не принимает работу, вроде какие-то проблемы выявлены. Но их почему-то до сих пор не устранили. Мы уже и ругались, и в прокуратуру обращались, все бесполезно, – рассказывает мужчина.

Из-за перенесенного инсульта Сергей вынужден довольно часто посещать поликлинику. Спуститься вниз он может без особых трудностей, но вот на подъем к своей квартире у мужчины уходит от 40 минут до часа – отдыхать приходится после каждой третьей ступеньки. Поэтому без особой надобности он старается на улицу не выходить, а дышать свежим воздухом ходит на балкон.

– Я же не один такой. На девятом этаже у женщины тоже проблемы со здоровьем, ей тяжело спускаться. На восьмом пенсионеры живут, со мной по соседству тоже пожилая пара. На шестом – инвалиды. И это только в нашем подъезде! Очень обидно за себя и за них, – жалуется Сергей.

В ТСЖ никаких четких ответов не дают, говорят, что вина полностью на компании-установщике. А сами жильцы уверяют, что им и со старым лифтом жилось неплохо. Сергей вспоминает, что за два предыдущих года оборудование ломалось не больше трех раз, но аварии были незначительными и довольно быстро устранялись ремонтными бригадами.

– Нормальные у нас были лифты, не такие разбитые, как, например, в гостинках бывают. Подрядчикам сказали что-то переделать, какие-то направляющие для лифта криво установлены, поэтому не запускают. Но и не исправляют ничего, – говорит мужчина.

В Фонде капитального ремонта Приморского края журналистам сообщили, что 3 марта после проведенной проверки на Некрасовской, 76 специалисты вынесли подрядной организации предписание на устранение нарушений до 9 марта. Если к установленной дате нарушения будут устранены, состоится приемка оборудования, после чего ТСЖ должно будет пригласить инспектора Ростехнадзора.

10 марта корреспондент «В» связался с ТСЖ «1000 мелочей», в чьем ведении находится дом на Некрасовской, 76. Там журналисту подтвердили, что в настоящий момент бригада подрядчика исправляет выявленные Ростехнадзором недостатки. Закончить работы планируется к 13 часам 11 марта.

– Здесь же очень запутанная схема, понимаете? Фонд капитального ремонта заключает договор с Московской компанией – производителем лифтов, те во Владивостоке ищут подрядчика, который бы подешевле все установил. В итоге у нас лифты монтируют неквалифицированные работники. Они же и выкрали у нас из дома списанные подъемники, хотя это собственность жильцов. А крайним все равно ТСЖ выставляют. Меня уже жильцы дома проклинают, но моей вины здесь нет, – говорит председатель ТСЖ «1000 мелочей».

По мнению представителей компании, грамотные мастера могли бы завершить все работы за три дня, но вместо этого дом остался без лифта на долгие шесть месяцев. После последней проверки, говорит председатель ТСЖ, были выявлены не только огрехи, допущенные при установке, но и заводской брак.

Напомним, что в Приморье действует региональная программа капитального ремонта. В настоящее время завершается замена лифтов из списка 2021 года в трех домах по адресам: ул. Некрасовская, 76, Беляева, 52 и Терешковой, 7. На 2022 год запланирована установка 298 новых лифтов в 121 многоэтажке. Работы по замене оборудования начнутся не раньше лета.

Марина ЗУБКО