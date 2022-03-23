Вначале были косточки… «Подскажите, можно ли боярышник и рябину вырастить из косточки? Если нет, какая может быть альтернатива? Можно ли размножить растения черенками или попытаться откопать и рассадить прикорневую поросль? Посоветуйте, какой способ надежнее».

С такими вопросами обратилась в журнал читательница из Владивостока Татьяна. Ответить редакция попросила селекционера, ученого и агронома кандидата сельскохозяйственных наук Павла Чебукина.

– Боярышник и рябина – растения, которые относятся к подсемейству «семечковые культуры». Всего к нему относятся 25 родов: яблоня, груша, айва, арония, ирга, мушмула, хеномелес и другие, – поясняет Павел Анатольевич. – Не все, кстати, знают, что плод боярышника правильно называется костянковидное яблоко.

Есть несколько правил для размножения данных культур семенами.

1. Для хорошей всхожести семена после сбора нельзя подсушивать, в противном случае они взойдут только на второй год после посева.

2. Обязательным условием для прорастания семян этих культур является стратификация – длительное воздействие на семена отрицательной температуры. Для боярышника – 200-220 дней, для рябины – 100-120.

3. Семена боярышника лучше собирать недозрелыми, так как оболочка семян очень прочная, что препятствует быстрому их прорастанию.

4. Для увеличения всхожести семян необходимо провести скарификацию – механическую или химическую их обработку перед посевом.

Кроме семенного способа можно размножать данные культуры черенкованием или прививкой. Лучше прививать на родственные культуры: грушу, айву и другие.

Многие виды боярышника при повреждении корневой системы или главного штамба дают много корневой поросли, что тоже можно использовать для размножения данного вида.

СПРАВКА

Скарификация (от лат. scarifico – «царапать») – частичное нарушение целостности твердой водонепроницаемой оболочки семян с целью облегчения их набухания, прорастания и увеличения процента всхожести. Различают механическую скарификацию (например, протирание семян наждачной бумагой, перетирание с песком, железными опилками и другими материалами) и химическую (например, обработка 1 % нитратом калия в течение суток).