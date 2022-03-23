Бобовые помогут удобрить грядки Как горох, фасоль и бобы помогают на огороде? Многие знают, что бобовые растения фиксируют азот в почве. Этот процесс можно использовать для улучшения состояния почвы.

Как это происходит? В корневую систему бобовых растений проникают специфические бактерии, образующие на ней клубеньки. Эти микроорганизмы получили название «клубеньковых бактерий». Между ними и растениями устанавливаются симбиотические отношения. Бактерии питаются органическими соединениями, синтезированными растением, а растение получает из клубеньков связанные соединения азота. Эту функцию бобовых можно направить на обогащение почвы азотом или улучшение ее состояния. Как это сделать?

Есть два простых способа:

1. Всю грядку можно засеять горохом. После сбора урожая оставить ботву на грядке на зиму. По весне убрать ее и высадить культуры, требовательные к азоту. Почва будет насыщена этим элементом, что даст полноценное развитие растениям и хороший урожай.

2. Можно сразу посадить азотолюбивые растения, а в промежутках высадить бобовые (25-30 %). Когда бобы начнут цвести, нужно их обрезать. С отмиранием корешков происходит и разрушение клубней. Но бактерии продолжают существовать в почве и перерабатывать азот.

Бактериальные колонии способны поглощать из воздуха около 300 кг азота на каждый гектар земли. В результате их жизнедеятельности в почве задерживается более 50 кг соединений, имеющих в своем составе азот. Именно поэтому используют севооборот культур, чтобы растения могли потреблять из земли полезные соединения без добавления нитратов, вредных для здоровья.

Высаживая после бобовых другие культуры, вы имеете все шансы получить большой урожай.