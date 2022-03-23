Чеснок предъявляет требования Даже у опытных садоводов и огородников могут возникать трудности с выращиванием тех или иных культур, что уж говорить о начинающих. И в таком случае никому не зазорно спросить совета у специалиста, еще лучше – кандидата сельскохозяйственных наук.

Дачница Людмила Смолякова обратилась с вопросом в журнал «Сады и огороды Приморья»:

«Уже несколько лет остаюсь без урожая ярового чеснока. Все делаю так, как делала раньше, но почему-то головки завязываются в конце лета и не успевают вырасти и вызреть до холодов. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, ведь раньше ярового чеснока мне хватало до нового урожая. О семенах сказать ничего не могу, покупала на рынке то, что было. О земле тоже конкретно сказать не могу – анализ не делали. Грядку готовлю с осени: вношу компост, мочевину и суперфосфат. За две недели до посадки заворачиваю чеснок во влажную ткань и убираю в холодильник. Высаживаю в первой декаде апреля. Когда чеснок хорошо взойдет, подкармливаю травяным настоем, а через 2-3 недели – удобрением «Лук и чеснок». В начале июля подкармливаю настоем золы. Высаживала я свой чеснок после гороха, редиса, моркови, помидоров».

Подсказать Людмиле и всем читателям журнала, как правильно выращивать яровой чеснок, чтобы быть с урожаем, редакция журнала попросила заместителя руководителя по научной работе Приморской овощной опытной станции – филиала ФГБНУ ФНЦО кандидата сельхознаук Николая Сакару.

Как говорит Николай Андреевич, причин чесночных неурожаев может быть несколько:

1. Избыток азота и недостаток калия в почве.

2. Излишние подкормки.

3. Мелкие зубки, которые использовались в качестве посадочного материала.

4. Неправильный выбор культур-предшественников: у Людмилы до посадки чеснока на грядках росли горох, редис, морковь, помидоры. Лучше размещать чеснок после огурцов или ранней капусты.

5. Причиной неудачи может послужить и слишком кислая почва.

– Нужно помнить, что яровой чеснок предъявляет высокие требования к плодородию почвы, – объясняет специалист. * Для чеснока наиболее желательны грядки, на которые вносили органические удобрения, или грядки, на которых выращивали сидераты.

Чеснок, как и лук, очень чувствителен к кислотности почвы. Он предпочитает расти на легких суглинках и супесчаных почвах с показателями ph ближе к нейтральным значениям.

Чеснок не переносит скопления и застоя воды. Если грядка переувлажнена, он может вымокнуть.

Хорошими предшественниками для чеснока помимо сидератов являются тыквенные – огурец, кабачок, патиссон, ранняя и цветная капуста, бобовые. Размещать чеснок по картофелю нежелательно, так как это способствует заражению его фузариозом.

Возвращать чеснок на грядку можно не ранее чем через 3 года.

За 2-3 дня до посадки головки чеснока разделяют на зубки, отбраковывая больные, выбирая на посадку крупные и средние весом не менее 5 граммов.

Яровой чеснок – культура холодостойкая. Поэтому его можно высаживать в 3-й декаде апреля.

При посадке зубки в рядке размещают с интервалом в 5-7 см, выдерживая расстояние между рядками в 25-30 см, заглубляя в почву таким образом, чтобы над зубком было 3-5 см почвы.

При посадке в лунки или бороздки с чесноком раскладывают перепревшую органику с золой.

После посадки грядку желательно замульчировать.

Уход заключается в рыхлении почвы, удалении сорняков, поливах и подкормках.

Массовое пожелтение и полегание листьев чеснока (в наших условиях это соответствует 3-й декаде июля – 1-й декаде августа) говорит о том, что пришла пора уборки.

После уборки чеснок просушивают 8-10 дней. Потом перебирают, сортируют, обрезают ботву и убирают на хранение.

При хранении относительная влажность воздуха в помещении, где хранится чеснок, должна быть 50-70 %, а температура – в пределах +10 градусов С.