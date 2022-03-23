Белка песенки поет Да от этих новомодных домашних питомцев одна сплошная польза!

Прислушайтесь: чилийская белка дегу поет, как птичка. Именно такие звуки они издают, общаясь между собой. В последнее время эти симпатичные зверьки претендуют на место главных домашних любимцев. Если, конечно, не считать кошек и собак.

Чем же так хороши белки дегу? Подробности знает хозяйка пяти чилийских очаровашек Анна Алексеева из Владивостока.

А прыгучесть разная

– Дегу – это грызуны семейства восьмизубовых. От обычных белок они отличаются и размером, и внешним видом, и хвостом, он у них гораздо скромнее – только на конце небольшая кисточка. Мордочки у них беличьи, но в целом они на мышей похожи, – поясняет Анна. – Я работала в цветочном магазине, были у нас и зоотовары. И вот две дегу «залежались». Дочь говорит: а давай белочек заведем. Ну мы их и купили. Потом завели еще трех малышек.

В природе эти зверьки обитают в норах. А в квартире Алексеевых им предоставили большую клетку с множеством уровней, лесенок, полочек, колесом-тренажером.

– Им, конечно, надо много места, – признает Анна. – Они могут до полутора метров вверх скакнуть. Наши старшие белки не знают своих возможностей – они до семи месяцев жили в магазине в тесной клетке. И сейчас, глядя на молодых, которые запросто прыгают с верхней полки на нижнюю, удивляются: а так можно было? И они у нас слегка располнели на хороших-то харчах, поэтому прыгучесть разная.

Цвет шкурки у старших, Булочки и Корочки, – агути, коричнево-рябой, для дегу это классический цвет. Все другие цвета искусственно выведенные. Цветные белки появились не так давно в Германии, откуда разошлись по питомникам. У Алексеевых три разновидности: черная, дымчатая и пестрая.

– Мы хотели еще и бежевую белочку взять, но они нелегко уживаются друг с другом. Так что эту затею мы оставили. Решили больше никого не брать, чтобы нервы белкам не трепать, – говорит Анна.

Будешь моей мамой?

Когда малыши попали в клетку к Булочке и Корочке, им не было и двух месяцев и очень не хватало материнской заботы. Поэтому они тут же кинулись выбирать себе маму и настойчиво требовали внимания. А старшие белки, у которых никогда не было потомства, восприняли такое поведение как посягательство на их территорию и права.

– Смолька сама выбрала в мамы Булочку, приставала к ней, нападала, – рассказывает Анна. – Булочка не понимала, что за суета такая. Она у нас все время ест, растолстела и из-за этого не могла обгрызть себе коготки на задних лапах. Мы ей немного подстригали, но это нужно делать чуть ли не каждый день, аккуратно и буквально по миллиметру. И эта процедура ей не очень нравилась, она отбивалась. А Смолька решила ухаживать за Булочкой – регулярно ее чистит там, где толстушка не может сама достать, подгрызает ей коготочки. Теперь и Булочка за Смолькой ухаживает. Они все время вместе проводят и защищают друг друга в случае каких-то конфликтов.

Еще одна молодая белка, Печенька, всегда ухаживает за собой, у нее очень красивый хвостик и дымчатая шкурка. Она самая маленькая, вид имеет совершенно невинный, но стоит отвернуться – обязательно куда-нибудь залезет или сбежит, шкода такая. Любит что-нибудь натворить и улизнуть. Она куснула Корочку за хвост до крови. Не со зла, конечно, просто Печенька так хотела маму, что тащила Корочку к себе изо всех сил, не понимая, что может оторвать ей хвост. Но ее настойчивость победила. Корочка теперь ее мама.

За ЗОЖ и бодибилдинг

– Когда мы взяли Пеструшку, у нее были ярко выраженные признаки рахита, – вспоминает Анна. – Она прыгала, как кенгуру, спинка была с прогибом и горбом, зубки были очень светлые. И взрослые белки ее не принимали, проявляли агрессию. У животных так бывает – слабых они обижают…

Мы ее подкормили, пропоили витаминами. Специально для нее переделали клетку, убрали лесенки и полочки, потому что она не могла прыгать – целилась, чтобы прыгнуть, и падала. В общем, предоставили ей одно большое пространство, чтобы она могла бегать. Регулярно выгуливали ее, гладили по спинке, чтобы растягивались мышцы. И Пеструшка выросла самая сильная и крупная из молодежи. Постоянно бегает по колесу, тогда как другие белки им почти не интересуются. Накачала задние и передние лапы – прямо бицепсы, как у бодибилдера. Она у нас ведет здоровый образ жизни, ест овощи. И цвет у нее очень красивый, как мы в шутку говорим, фильдеперсовый. Держится она всегда немного особняком, поэтому мы теперь зовем ее Пестручио.

Кстати, режим сна и бодрствования у белок, как и у человека. Утром они просыпаются вместе с вами, а вечером ложатся спать. Днем активны, могут поспать немного после обеда. В доме Алексеевых клетка стоит в комнате дочки, и белки не мешают ей спать, даже наоборот. Если Диана засидится допоздна, они начинают попискивать – требуют, чтобы она ложилась и не мешала спать им.

Это ж чистый изумруд!

Помните, у Пушкина «белка песенки поет да орешки все грызет»? Так вот, дегу тоже не зря грызут орешки. Продукты их жизнедеятельности – ценнейшее органическое удобрение без неприятного запаха. Эти маленькие гранулы, разведенные водой, служат натуральной подкормкой для растений.

Есть только одно «но»: чистить клетку слишком часто нельзя. Это для нас их помет не имеет запаха. А для белочек он как маркер: я дома, все мое добро на месте. Дегу, как и все остальные белки, делают запасы. Вернувшись в клетку после уборки, они первым делом проверяют свои заначки. Если что-то изъято, очень расстраиваются, буквально испытывают стресс. Поэтому сразу после уборки их нужно срочно отвлечь – угостить чем-то вкусным.

– Белкам дают сено, траву, их остатки во время уборки можно сгрести вместе с пометом и высыпать на грядку. Но просто закладывать в землю чистые гранулы не стоит. Их нужно замачивать и настаивать, – объясняет Анна. – Получается концентрированное удобрение, в котором много азота.

На прогулку выходи!

Дегу доставляют много радости, за ними интересно наблюдать. По словам хозяйки беличьего семейства, они оказались очень умными. Каждая откликается на свое имя, прибегает, если зовут. Утром встречают хозяев все вместе, ластятся, ждут, чтобы погладили. Молодежь особо нетерпеливая – так хотят общения, что лапками хватают твою руку и тащат в клетку. Иногда, впрочем, и зубками хватают.

– Наши белки понимают много слов, – улыбается Анна. – Когда говоришь: «Пойдем гулять», они становятся на задние лапы, чтобы их взяли за бока и из клетки вытащили. А вот за спинку их брать нельзя. Они пугаются, это инстинктивный страх: в природе птицы ловят их за хребет. Но, поскольку наши младшие белочки попали к нам довольно рано, они дают погладить себя по спинке, не боятся.

Прогулка – это когда белки получают возможность побегать вне клетки, но, конечно, не на улице. Они приучены не убегать с прогулочного места. И поскольку это грызуны, их нельзя опускать на пол – могут перегрызть провода, их может ударить током.

После прогулки говоришь им: «Булочка, домой! Корочка, домой!» Они подбегают и встают на задние лапки, чтобы их посадили в клетку. А кто домой не хочет, начинает быстро-быстро бегать, обычно это малышня.

Отлично понимают они и команду «Кушать!». Если ты положил в миску еду, а белка бегает по другому этажу, говоришь: «Смолька, где столовая?» Она понимает, спускается, идет есть.

Вообще, дегу – животное территориальное, она охраняет нору, не любит чужаков. В семье обязательно есть доминантная белка. У нас это Булочка. Она любит поесть, и иногда на нее нападает жадность: хотя еды полно, она никого не пускает к миске. Ей нужно подтвердить свой статус. Приходится для всех остальных часть еды из миски забирать и раскладывать в другие места. И все спокойно едят. А Булочке становится очень стыдно за свое поведение. Я ей выговариваю, она ходит из угла в угол по нижнему этажу клетки и отворачивается от меня. Но такие разборки у нас случаются нечасто.

ВАЖНО

Белок дегу нужно обязательно держать парой. Причем однополой – или девочки, или мальчики. Дело в том, что самцы дегу очень активные – на одного парня должно приходиться не меньше восьми девиц. Иначе от бесконечного спаривания и рождения потомства самка погибает. У заводчиков самцы всегда отсажены от самок.

Виктория БУРКОВА