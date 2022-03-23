Преступный почерк Срок давности со дня совершения преступления по какой-то причине несколько раз перебивает доказательную базу

Расследование уголовного дела по факту хищения обманным путем акций ЗАО «Курортстройсервис», принадлежащих одному из акционеров, наверняка останется в анналах следственного управления СК России по Приморскому краю как одно из самых необычных, самых сложных и… нерасследованных уголовных дел.

Хотя здесь нет ни расчлененных трупов, ни изнасилования, ни без вести пропавших людей. А только ценные бумаги, из-за которых весь сыр-бор.

В основе публикации материалы уголовного дела.

Альянс был выгодным для всех

Эта история началась 12 января 1992 года. В этот день генеральный директор ЗАО «Приморавтоматика» Владимир Гречишкин и генеральный директор ЗАО «Ролиз» Сергей Дарькин подписали договор о создании совместного предприятия. Гречишкин от имени «Примавтоматики» внес в копилку новорожденного проекта имущество подведомственного санатория-профилактория «Союз». Дарькин от имени «Ролиза» – 250 тысяч американских долларов. Для справки: на момент заключения договора один доллар США по курсу ЦБ РФ стоил 110 рублей. Почти как сегодня.

В комплекс санатория-профилактория, расположенного в пригороде Владивостока на улице Четвертой, 11, входили крытый бассейн, сауна, 4-этажный лечебный корпус, гостиница на 100 номеров и ресторан. (Сегодня эксперты оценивают его стоимость в 312 140 000 рублей.) Как видим, вклад в общее дело существенный, но с небольшой червоточинкой. Санаторий «Союз», построенный в 1985 году, к тому времени морально и технически не соответствовал требованиям современности. У «Примавтоматики» не было средств на ремонт своего непрофильного предприятия. А у компании «Ролиз» деньги были. Так в реестре акционерных компаний Приморья появился новый фигурант – ЗАО «Союз-Ролиз».

Компаньоны договорились, что из 9280 именных акций совместного предприятия половина (4640) принадлежит компании Сергея Михайловича, вторая половина (4640) – организации Владимира Ивановича. Это решение было подписано и запротоколировано. Номинальная стоимость одной акции была определена в 5 рублей. Заметьте, не сегодняшних, за которые не купишь даже коробка спичек, а образца января 1992 года. Когда буханка хлеба стоила 2 рубля, бутылка молока 0,5 литра – 2,5 рубля, яйца 10 штук – 10 рублей, бутылка пива «Жигулевское» – 6 рублей и т.д. Правда, к декабрю 1992 года после объявления правительством России либерализации цен продукты подорожали в 10 и более раз. Но речь сейчас не об этом.

Акции не дарил и не передавал

Обоюдовыгодное существование альянса «Союз-Ролиз» продлилось до избрания Сергея Дарькина губернатором Приморья в июне 2001 года. После чего он вышел из числа учредителей ЗАО «Ролиз». Закон не позволял ему заниматься коммерческой деятельностью. Компанию возглавил его Заместитель (далее в интересах следствия он будет проходить по тексту под этим псевдонимом). Соответственно, под его контроль перешли все движимые и недвижимые активы компании, а также ценные бумаги.

В 2003 году господин Заместитель стал обладателем именных акций ЗАО «Союз-Ролиз», ранее принадлежавших ЗАО «Ролиз». Об этом он заявил Гречишкину при встрече, при этом не представив ни одного документа, подтверждающего право на обладание этим пакетом. Как он их заполучил, купил или ему их подарили, неизвестно. Это должно установить следствие.

Как следует из заявления Владимира Ивановича в следственные органы, в марте 2003 года он продал новоявленному акционеру 25 % своих акций, то есть 2320 штук, по договору купли-продажи ценных бумаг. Тому свидетельство – передаточное распоряжение от 20 марта 2003 года № 549. По словам заявителя, через некоторое время Заместитель позвонил по телефону и попросил продать еще 22 % акций ЗАО «Союз-Ролиз». Гречишкин ему отказал. И к этому разговору они больше не возвращались. Свою оставшуюся часть акций, это 2016 штук, Владимир Иванович, по его версии, никому не продавал, не передавал и не дарил. И никаких документов по этому поводу не подписывал.

В этом же году совместное предприятие было переименовано в ЗАО «Курортстройсервис». Его генеральным директором стал Владимир Иванович Гречишкин. Но в апреле 2004-го он уволился. И выпал из общественной жизни на долгих 14 лет, сосредоточившись на своем здоровье.

Все было продано без вас

В сентябре 2018 года Гречишкин направил запрос в АО «Реестр», в котором просил уточнить количество акций ЗАО «Курортстройсервис», ему принадлежащих. Ответ его шокировал. Из письма следовало, что «Гречишкин В.И. не является владельцем ценных бумаг ЗАО «Курортстройсервис»! И что все свои акции он продал Заместителю, в том числе последние 2016 штук.

Решив, что здесь какая-то ошибка, Гречишкин послал письмо в ЗАО «Курортстройсервис». Мол, проясните ситуацию. Но руководство ЗАО «Курортстройсервис» также подтвердило, что Владимир Иванович продал господину Заместителю свои 2016 акций. К ответу прилагались копии документов, подтверждающих сделку. Это договор купли-продажи от 26 августа 2004 года № 1/доп., передаточное распоряжение от 26 августа 2004 года № 552 и протокол внеочередного общего собрания акционеров от 2 октября 2003 года № 3. При этом передаточное распоряжение почему-то составлено на 2001 акцию, что не соответствует действительности. И еще указано старое название организации – ЗАО «Союз-Ролиз», хотя на тот момент уже было зарегистрировано ЗАО «Курортстройсервис». Судя по всему, человек, сочинявший эту отписку, спешил и не удосужился уточнить историю предприятия. Все ответы и копии документов приложены к материалам уголовного дела.

Ущерб есть, но сроки прошли

В апреле 2019 года Владимир Иванович обратился с заявлением в следственный отдел по Советскому району города Владивостока СУ СК России по Приморскому краю по факту мошенничества с принадлежащими ему акциями ЗАО «Курортстройсервис». По его словам, документы о продаже 2016 акций сфальсифицированы, а его подписи подделаны. И что после увольнения он не посещал собрания акционеров и не принимал участия в организационной деятельности ЗАО. Его никто не приглашал и не уведомлял о собраниях.

В период доследственной проверки следователь Белашко установил, что подписи на документах о продаже акций действительно «выполнены не самим Гречишкиным В.И., то есть сфальсифицированы». И что «2001 акция выбыла из владения Гречишкина В.И. путем фальсификации документов». Учитывая среднерыночную стоимость одной акции ЗАО «Курортстройсервис» в 25 000 рублей, сумма ущерба оценена в 50 025 000 рублей. (В реальности сумма ущерба – 50 400 000 рублей. Она будет установлена позже. – Прим. авт.)

Отсюда вывод: «В действиях неустановленных лиц формально усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества)». Тем не менее следователь отказал в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на истечение срока давности привлечения лица к уголовной ответственности. Так как прошло более 15 лет.

Заместитель руководителя следственного отдела капитан юстиции Максим Черемных посчитал это постановление преждевременным, поскольку процессуальные действия выполнены не в полной мере. В частности, не получены образцы почерка и подписи Гречишкина В.И., не назначена почерковедческая экспертиза… Дополнительную проверку поручили старшему следователю Константину Киму.

Гречишкин документы не подписывал

Проведение почерковедческой судебной экспертизы проводил экспертно-криминалистический отдел ОП № 5 УМВД России по городу Владивостоку. Исследование почерка и подписи растянулось почти на месяц. Тем не менее эксперт не смогла дать четкий ответ на вопрос, чья все-таки подпись на документах. Вывод экспертизы расплывчатый: «Совпадающие признаки значительны по объему, однако значимость ряда совпадений такова, что они образуют совокупность, лишь близкую к индивидуальной, а поэтому достаточную только для вероятного положительного вывода о том, что исследуемые подписи Гречишкина В.И., расположенные в документах, выполнены Гречишкиным В.И.». Как видим, много слов и ноль конкретики, как гадание на кофейной гуще.

Через месяц после начала доследственной проверки старший следователь Константин Ким тоже написал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела «по истечении срока давности».

Что было дальше, нетрудно догадаться. Заместитель руководителя следственного отдела майор юстиции Максим Черемных (уже майор!) отменил это постановление, назначил дополнительную экспертизу и поручил передать материалы дела старшему следователю Макарову.

На этот раз производство почерковедческой судебной экспертизы доверили московским экспертам из автономной некоммерческой организации «Центр научных исследований и экспертизы» (АНО «ЦНИЭ»). Помимо установления подлинности подписи Гречишкина на документах экспертам предстояло установить год и месяц, когда документы были подписаны. Современные криминалистическая аппаратура и технологии могут делать и не такие чудеса.

К сожалению, среди представленных на экспертизу документов не было расписки от 2 октября 2010 года в получении денег Владимиром Ивановичем за проданные 25 % акций. На этом документе был оригинал его подписи. Оригинал расписки в архивных документах ЗАО «Курортстройсервис» не сохранился. Поэтому эксперты АНО «ЦНИЭ» работали с ее копией.

Они установили, что «подпись от имени Гречишкина В.И., расположенная в расписке от 2 октября 2003 года, выполнена, вероятно, самим Гречишкиным В.И.». Данный вывод сделан только в отношении изображения подписи на копии расписки, а не подписи в ее оригинале. При этом специалисты не исключили «возможность применения технических средств и приемов для ее выполнения, а также монтажа реквизитов документа». Это заключение обнадеживало.

Также было установлено, что «возраст исследуемых штрихов подписи от имени Заместителя из передаточного распоряжения № 552 от 26 августа 2004 года составляет от 8,9 месяца до 18,3 месяца. Следовательно, документ выполнен в период с мая 2018 года по февраль 2019 года, что не соответствует дате, указанной в документе». Персонажи криминального сериала «След» нервно курят за углом. Заключение московских экспертов превращает в мусор все бумажки, якобы подтверждающие продажу Владимиром Гречишкиным 22 % акций ЗАО «Курортстройсервис» господину Заместителю.

Казалось бы, на основании вновь открывшихся обстоятельств можно возбуждать уголовное дело и довести расследование до логического конца. Но как бы не так! В ноябре 2019 года (за полтора месяца до получения из Москвы заключения экспертизы из АНО «ЦНИЭ») старший следователь Макаров написал и утвердил у прокурора Советского района города Владивостока постановление об отказе в возбуждении уголовного дела опять-таки «в связи с истечением сроков давности».

Следствие окончено. Забудьте!

Далее начинается игра в пинг-понг. И.о. руководителя следственного отдела майор юстиции (все еще майор) Максим Черемных отменяет постановление старшего следователя Макарова. И ему же передает материалы на доследование, установив дополнительный срок проверки в 30 суток. Через 30 суток старший лейтенант юстиции Макаров вновь отказывает в возбуждении уголовного дела. Но и это постановление подлежит отмене. После чего дополнительную проверку в 10-дневный срок поручают следователю лейтенанту юстиции Поддубному. И так далее: Оля пишет Коле, Коля пишет Оле... А следствие топчется на месте.

И все-таки 1 сентября 2019 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Гречишкин Владимир Иванович признан потерпевшим по данному делу. При этом следствие в упор не замечает экспертизы, сделанной АНО «ЦНИЭ», руководствуясь поверхностным заключением местной экспертизы. С таким однобоким подходом наш потерпевший категорически не был согласен. Поскольку в оригиналах документов, как установили московские эксперты, подписи выполнены электрографическим способом. Отсюда логичный вывод: документы подписывал кто угодно, но только не Гречишкин. Но кто его будет слушать? Следователь сказал: бурундук – птичка, значит, птичка.

В конце декабря 2020 года уголовное дело было прекращено, затем в мае реанимировано, чтобы в июне его снова похоронили. Причина – отсутствие в действиях Заместителя состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Между тем за все время следствия Заместитель так и не был допрошен по обстоятельствам сделки купли-продажи акций. У него не брали образцы почерка, соответственно, почерковедческая экспертиза не была проведена. Не был проведен полный (исчерпывающий) перечень следственных и оперативно-разыскных действий.

Также не были допрошены акционеры предприятия, продавшие свои акции Заместителю в период 2004-2005 годов. Не установлена подлинность подписей в спорных документах. И не дана оценка подписи в якобы оригинальных документах. Не был допрошен юрист ЗАО «Курортстройсервис» – в данный момент он осужден и отбывает наказание в колонии. И таких «не» множество в этом уголовном деле, которое оказалось не по силам органам следствия. От них похищенные акции разбегаются, как тараканы от света.

Автор выражает признательность сотрудникам компетентных органов за помощь, оказанную при подготовке публикации.

Сергей КОЖИН