«Дойдет очередь и до панельных домов» На актуальные вопросы, касающиеся реновации городских районов, отвечает вице-мер администрации Владивостока Алексей Ляйфер

Владивосток всего за пару лет сделал квантовый скачок – по крайней мере, в плане благоустройства. Забытые и заброшенные клочки земли стали стильными скверами, появляются новые набережные, ведется реставрация исторических зданий.

Но, конечно, без проблем не обходится: например, довольно большие кварталы в самом центре Владивостока – одноэтажные ветхие дома с удобствами на улице. Еще большее число кварталов – панельные дома советской постройки и полузаброшенные промзоны. Как будут развивать эти районы, «ФедералПресс» обсудил с вице-мэром Владивостока Алексеем Ляйфером.

– Самая знаменитая в России реновация была в Москве. Какие общие черты и отличия у нее и той, что будет во Владивостоке?

– Общее: это всё же будет реновация, благодаря которой будут улучшены жилищные условия горожан. Основное отличие в том, что в Москве в основном расселяли многоэтажные жилые дома. А во Владивостоке реновация в первую очередь коснется территорий, занятых малоэтажным жилищным строительством. Это деревянные домостроения 40-60-х годов постройки. Также мы планируем реновацию территорий, которые заняты промышленными объектами: складами, базами, торговыми площадями.

– В Москве вокруг реновации изначально был большой негатив, несмотря на то, что местные жители более подготовлены к глобальным переменам. Как во Владивостоке?

– Безусловно, перемены у каждого человека вызывают разные эмоции. Кто-то к ним относится положительно, кто-то, напротив, с некой опаской. В любом случае мы ставим себе цель снять информационный вакуум, поддержать, оказать необходимую помощь.

Но в Москве есть еще одно отличие: там приходилось менять старую квартиру на новую. И это одна история. У нас предлагают переехать из дома в квартиру. Для многих это стресс. И наша задача сделать всё необходимое для того, чтобы горожане максимально сохранили тот образ жизни, который у них сложился.

– Для чего Владивостоку реновация?

– Владивосток нуждается в благоустройстве, так как комфортная городская среда – залог развивающегося города. И это не только новые скверы, парки, набережные, но и развитие улично-дорожной сeти, чтобы горожане могли передвигаться быстро, комфортно и безопасно. Важную роль играет и компактность города. То есть набор базовых услуг должен быть в 15 минутах ходьбы от места проживания. А это предполагает развитие уже застроенных территорий.

Кроме того, создание новых микрорайонов, как правило, на периферии города, это потеря ресурсов, которые могли бы пойти на развитие уже существующих районов.

Вместе с тем, центральная часть города обеспечена необходимой инфраструктурой. Да, есть вопросы по сeтям, их надо реконструировать. Но строительство новых объектов влечет замену коммуникаций.

Создаст ли это неудобство? Да, конечно. Но это меньшее из зол в сравнении с аварийными отключениями водоснабжения или, например, отопления в зимний период.

– Какие плюсы экономике Владивостока от реновации?

– Любая стройка – это всегда плюс экономике. Если жилищное строительство развивается, то с экономикой все достаточно неплохо. Как правило, на первых этажах жилых зданий открываются помещения для бизнеса: кафе, рестораны, детские сады. Появляются новые общественные пространства, улично-дорожные связи.

Кроме того, стройка – это рабочие места, развитие технических профессий.

– Куда будете двигаться дальше?

– Во время подготовки к ВЭФ-2021 мы провели аналитическую работу по пространственному развитию города. Это позволило выявить порядка 600 гектаров городских территорий, нуждающихся в развитии и подходящих под реновацию. И это без учета промышленных районов, которые сегодня заброшены и не используются по назначению. Так что работы в этом направлении у нас достаточно.

– Когда начнутся работы в Голубиной Пади?

– На сегодняшний день разработан мастер-план территории, подписана дорожная карта, на утверждении прoект планировки территории. Планируется, что реализация проeкта начнется в этом году с демонтажа оставшихся объектов и земляных работ.

Все дома, насколько я знаю, уже выкуплены и расселены. Это уже собственность инвесторов.

– Если человек говорит «нет», что делать?

– В первую очередь, как я уже говорил, мы стараемся договориться, найти то решение, которое бы устроило человека. Если найти точки соприкосновения не получается, то спорные моменты могут быть решены в судебном порядке. Например, несколько жителей микрорайона «Дальпресс» подали иски об обжаловании решения о комплексном развитии территорий. Но мы с ними продолжаем встречаться, отвечаем на возникающие вопросы, консультируем. По их просьбе готовы участвовать в процедуре оценки имущества.

– Как оценивают стоимость домов?

– В каждом случае проводится рыночная оценка стоимости имущества. Это обязательное требование. Кроме того, учитывается техническое состояние объектов. То есть, если в квартире выполнен ремонт, то его обязательно учтут. Кроме того, закладываются деньги на переезд.

Если говорим о переселении, то в этом случае подбираются наиболее удобные для человека варианты. Например, при расселении однокомнатной квартиры 14 квадратов с местами общего пользования дадут квартиру больше: 24-30 квадратов. Оценщики всегда смотрят на все детали, на каждый конкретный объект.

– Реновация панельных домов тоже будет?

– Когда мы рассматривали историю с будущим города, нам показалось правильным уже сейчас обращать внимание на панельные дома. Как раз 60-70-х годов постройки. В позапрошлом году Владивосток стал лидером по просмотрам видео с рухнувшей панелью на машину. Не хочется, чтобы это повторилось, чтобы кто-то пострадал.

Конечно, в ближайшие 20-30 лет большинство панельных домов одномоментно не обветшают, но отдельные серии потребуют сноса и замены. И надо подумать об этом заранее.

Евгений СИДОРОВ