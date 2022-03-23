В Приморье предложили меры поддержки потребительского рынка Для обеспечения Приморского края всеми необходимыми товарами и медикаментами в нужных объемах необходимо ввести квоты для крупных отечественных производителей на поставку продуктов и лекарств в регион и субсидировать железнодорожный тариф – с такими предложениями выступил губернатор края Олег Кожемяко на совещании по ситуации на потребительском рынке под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева во Владивостоке.

На совещании Олег Кожемяко предложил ряд мер для стабилизации ситуации на потребительском рынке Приморского края, которые были поддержаны полпредом.

«Это установление квоты федеральным поставщикам на отгрузку социально значимых товаров для Приморья. Рассматривается вопрос о снижении железнодорожного тарифа на тонну сахара, круп, растительного масла», – подчеркнул глава региона по итогам совещания.

«На заводах производителей нужно установить квоты для поставки в наш регион жизненно важных и необходимых лекарств. Юрием Петровичем дано поручение субсидировать процентную ставку по кредиту для аптечных предприятий, которые осуществляют закупки у производителей. Рассмотреть возможность напрямую выходить на страны Евроазиатского региона, в том числе Китая, по закупу необходимых медицинских препаратов. Принято решение и о снижении таможенных пошлин на ввозимые лекарственные препараты, которые в нашей стране не производятся», – прокомментировал по итогам совещания Олег Кожемяко.

Сергей ПЕТРОВ