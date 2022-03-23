Вы стройте – цемент будет! Впервые с ноября 2021 года Востокцемент повысит цены в среднем на 5 % и заморозит их на полгода

1 апреля – впервые с прошлого года – Востокцемент в плановом порядке повысит цены на цемент в среднем на 5 %. Строительные компании – основные потребители цемента – были уведомлены о предстоящем увеличении стоимости заранее.

Востокцемент всегда делает все возможное для сдерживания роста цен на стройматериалы, но на себестоимость влияют внешние факторы. Это увеличение транспортных расходов, железнодорожных тарифов, стоимости аренды подвижного состава, энергоресурсов и других показателей. Так, на 15-25 % возросли затраты на предоставление вагонов операторами, на 5-10 % – стоимость упаковки, текущая инфляция составляет более 10 %.

Цемент – это базовый материал, от качества и доступности которого зависит деятельность не только строительной сферы, но и смежных отраслей. Поэтому, несмотря на увеличение стоимости сырья и материалов, цены на общестроительный цемент – на условиях самовывоза с заводов Востокцемента – в среднем не повысятся более чем на 5 %.

Более того, руководством компании принято решение о заморозке стоимости: Востокцемент берет на себя риски и обязательство удерживать цены, которые вступят в силу 1 апреля, как минимум полгода.

При этом важно понимание: фиксация цен возможна только при условии, что собственники вагонов и транспортные компании также не будут повышать стоимость своих услуг. Именно совместная работа поможет сдерживать цены для того, чтобы строительный рынок Приморского края и всего Дальневосточного региона продолжал развиваться.

Востокцемент и дальше будет обеспечивать дальневосточные стройки качественным и доступным цементом. Компания всегда выполняет свои обязательства по поставке продукции в срок и в соответствии с заявленными в договорах условиями как перед государственными объектами, так и перед конечными частными потребителями.

Правительство Российской Федерации не остается в стороне от вопроса ценообразования и функционирования промышленного сектора. Подготовлены меры, направленные на поддержку производственной и деловой активности в стране, сохранение занятости и деятельности всех предприятий. В том числе разработан комплекс мероприятий, призванный предотвратить несправедливые наценки, – они должны ограничиваться 20-25 % от себестоимости.

Целевая установка промышленникам – не снижать темпы производства. Вместе с этим Востокцемент ставит перед собой важнейшую задачу: сохранить главный капитал компании – ее пятитысячный производственный коллектив.

Евгений СИДОРОВ