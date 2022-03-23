В Приморье работы хватает Приморский центр занятости населения помогает жителям края в подборе подходящих вакансий. Гражданам для этого необходимо пройти авторизацию на единой цифровой платформе «Работа в России» и подать соответствующее заявление.

Сервис полезен не только гражданам, ищущим работу, но и работодателям – на портале свое резюме разместили более 55 тысяч соискателей Приморского края.

«Портал «Работа в России» – это простой и удобный сервис взаимодействия соискателей и работодателей. Граждане, ищущие работу, могут оставить свое резюме, а также встать на учет в качестве безработного. Работодатели – подать сведения о свободных вакансиях и найти квалифицированного сотрудника», – комментируют в министерстве профессионального образования и занятости населения Приморского края.

Напомним, что с 1 января 2022 года встать на учет в качестве безработного можно только онлайн через ЕЦП «Работа в России».

Больше информации размещено в соцсетях ведомства: Telegram, VK, «Одноклассники».

Евгений СИДОРОВ