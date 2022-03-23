Жителей края приглашают получить бесплатную юридическую помощь В муниципалитетах Приморского края в очередной раз пройдет Единый день оказания юридической помощи. Бесплатные правовые консультации можно будет получить очно и дистанционно в пятницу, 25 марта.

Единый день бесплатной юрпомощи проводит Приморское региональное отделение Ассоциации юристов России при поддержке правительства региона. Правовую консультацию можно будет получить в общественных приемных, центрах бесплатной юридической помощи ассоциации и юридических клиниках при вузах, а также дистанционно во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Фокино.

«Опытные юристы и адвокаты проконсультируют по широкому спектру правовых вопросов. Разъяснения дадут сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека, управления Росреестра, нотариальной палаты», – пояснили специалисты, добавив, что мероприятие будет проходить с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты и по предварительной записи.

Сергей ПЕТРОВ