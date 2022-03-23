Коронавирус сдает позиции в регионе В Приморье начали сокращение коечного фонда, ранее развернутого для лечения пациентов с COVID-19. По состоянию на 21 марта сокращено 340 мест, при улучшении эпидемиологической обстановки эта работа в медучреждениях края будет продолжаться.

По информации министерства здравоохранения Приморья, в связи со снижением ежедневного уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а также низкой занятостью коек в госпиталях постепенно ковидные койки закрываются и отделения переводятся на оказание плановой помощи.

«В феврале было развернуто 2 908 коек, это самое большое количество мест за все время пандемии в регионе. В связи со снижением уровня заболеваемости занятость коечного фонда на прошлой неделе составляла 50 %, поэтому принято решение постепенно выводить койки из COVID-19, а отделения больниц возвращать к оказанию плановой помощи», – обозначила первый заместитель министра здравоохранения региона Тамара Курченко.

Евгений СИДОРОВ