На Украине пал смертью храбрых гвардеец-десантник из Уссурийска Погибшего в специальной военной операции на Украине жителя Приморского края доставили 21 марта из зоны боевых действий в Уссурийск.

В боях с украинскими нацистами смертью храбрых пал гвардии сержант контрактной службы Алексей А. Он служил заместителем командира взвода в 83-й (приморской) отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВДВ.

Уссурийские десантники по праву считаются элитой российских воздушно-десантных войск. Военнослужащие бригады в составе сводных частей Минобороны РФ принимали участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Многие из них награждены орденами и медалями.

Вечная память и слава герою!

У Алексея остались жена, пятилетний сын и родители. Отец героя трудится на Лесозаводском лесоперерабатывающем комплексе (ЛЛПК). По словам заместителя директора ЛЛПК Михаила Брежнева, предприятие перечислило вдове и сыну гвардейца 5 млн рублей, еще 2 млн передали родителям десантника.

Кроме того, трудовой коллектив комплекса собрал однодневный заработок – 4,5 млн рублей и перечислил пострадавшим жителям Донбасса. В одном из цехов предприятия состоялся митинг в поддержку населения Донецкой и Луганской Народных Республик.

Николай КУТЕНКИХ