Погибшие в схватке с COVID-19 В память о враче Христине Пак открыта мемориальная доска во Владивостоке

Во Владивостоке 21 марта на здании Владивостокской клинической больницы № 1 на ул. Садовой, 22 торжественно открыта мемориальная доска в память Христины Пак, врача-статистика, погибшей в борьбе с пандемией при исполнении служебных обязанностей.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Приморского края Тамара Курченко, заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний, почетные граждане города, коллеги и родные Христины Михайловны Пак.

Коллеги отзываются о ней как о трудолюбивом, добросовестном сотруднике, добром, чутком и отзывчивом человеке. У Христины Михайловны осталось трое несовершеннолетних детей.

Напомним, что идею установить мемориальные доски медикам, погибшим в борьбе с коронавирусом, предложила председатель Советов почетных граждан Приморского края и Владивостока Светлана Морозова. Во Владивостоке установлены три такие доски: на здании краевой клинической больницы – в память о медсестре Валентине Лаврентьевой, на госпитале ветеранов войн – в память о медсестре Светлане Угрениновой, на городской клинической больнице № 1 – в память о враче Христине Пак.

Евгений СИДОРОВ