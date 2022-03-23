Много таблеток полезных и разных Власти региона уверяют, что всех лекарств хватает

Ситуация с лекарственным обеспечением в стационарах Приморья, обеспечением препаратами льготных категорий граждан находится на ежедневном контроле краевого министерства здравоохранения и территориального органа Росздравнадзора. Об этом рассказала заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Она отметила, что в больницах и дневных стационарах имеются все необходимые медикаменты для оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медстрахования.

«Основная часть аукционов проводится заблаговременно и на период не менее полугода. Поэтому сейчас обеспеченность лекарственными препаратами достаточная. Дальше будем смотреть и анализировать. Ведется ежедневный мониторинг подведомственных лечебных учреждений, в котором отражаются движение препаратов и проблематика с приобретением лекарств. Ведомство оперативно реагирует на такие трудности», – обозначила Анастасия Худченко.

«Из 1 миллиарда рублей, который выделен из краевого бюджета на приобретение лекарств льготникам, более 900 миллионов законтрактованы. На сумму свыше 600 миллионов рублей уже поступили лекарственные препараты в край. Лекарства для федеральных льготников из 300 миллионов законтрактованы на 80 %, лекарства также поступают», – прокомментировала министр.

Она добавила, что по всем наименованиям лекарственных препаратов, по которым состоялись закупки, льготники Приморья обеспечены до июля, а инсулинами – до августа.

Анастасия Худченко добавила, что ситуацию по наличию ассортимента и уровню цен на лекарства в аптеках отслеживает Росздравнадзор. А на перечень препаратов, являющихся жизненно необходимыми и важными, ценообразование регулирует государство.

В территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю отметили, что сейчас в розничной продаже региона наблюдается временный дефицит некоторых препаратов, вызванный ажиотажным спросом в начале марта.

Специалисты напоминают жителям, что не стоит закупать лекарства впрок, поскольку у каждого препарата есть сроки годности и особенности условия хранения.

Евгений СИДОРОВ