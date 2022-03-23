Главное, чтобы ничего не слиплось В Приморском крае ждут эшелоны с тысячами тонн сахара

Приморские торговые сети и оптовые компании закупили 2300 тонн сахара по цене 68 рублей. Это означает, что цена на сахар в крупных сетевых магазинах составит 76-79 рублей. Разъяснения по поставкам этого вида продукции дал министр промышленности и торговли края Сергей Калитин.

Глава ведомства пояснил, что 2300 тонн сахара уже закуплено торговыми сетями и оптовыми компаниями Приморского края по цене 68 рублей. С учетом объемов потребления этого продукта (а он составляет от 800 до 1000 тонн в месяц) запасов хватит на долгое время для обеспечения приморцев сахаром по фиксированной цене. В крупных сетевых магазинах она составляет от 76 до 79 рублей.

«Стоимость сахара формируется на бирже. На сегодняшний день она не влияет на цену тех крупных производителей и оптовиков, с которыми у нас заключен договор на большой объем товара, который поступит в торговые сети. Мы видим, что на данный момент идет снижение ажиотажного спроса. В эти выходные торговые сети фиксировали спад покупательной активности именно по сахару. Соответственно, в ближайшее время должна снизиться и цена на бирже, что повлечет снижение цен как у производителей, так и у крупных оптовиков», – прокомментировал Сергей Калитин.

Он добавил, что с сегодняшнего дня на территории муниципалитетов стартовал проект «Держим цены». Инициатива подразумевает ограничение максимум 15 % наценки на социально значимые товары, в частности на сахар.

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Сергей ПЕТРОВ