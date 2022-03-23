С 7530 годом вас, славяне! В марте вступил в права год Златорогого Тура Согласно славянскому календарю новый год начался 20 марта, но это вовсе не 2022 год, а 7530-й. Исчисление ведется от момента, когда родился первый человек. Соответственно, хозяин прошлого года Кричащий Петух передал бразды правления следующему тотему –Златорогому Туру.

О славянском гороскопе можно сказать, что это одновременно и календарь. Его в древности создали наши предки. По нему год делится на 16 циклов, у каждого из которых есть свой тотем – животное-покровитель.

Наступивший новый год – год Златорогого Тура. Это животное трудолюбивое, благородное и смелое. А потому и успешными будут в этом году люди с такими же качествами. Пройдя через все трудности, такие люди успешно сделают карьеру, наладят личные отношения и будут хорошо зарабатывать.

Если же человек лжец, мошенник или аферист, год его ожидает неудачный. Златорогому Туру такой образ жизни не по душе.

Наступивший год опасен своей эмоциональностью. В том смысле, что бык сам по себе животное вспыльчивое, ему легко потерять самообладание. По этой причине необходимо избегать стрессовых ситуаций и стараться сдерживать себя. Излишние эмоции могут привести к потере физического здоровья.

Как встречают славянский Новый год

Новый год славяне встречают в семейном кругу и без излишнего шума. На столе должны преобладать продукты растительного происхождения. Мясные продукты допускаются из птицы и ни в коем случае не из говядины. Рыбу также можно приготовить.

Выпечка должна быть свежей и качественной, а алкоголь употреблять следует очень умеренно, иначе эмоциональная несдержанность доведет до ссор и драки.

Чего ожидать от Златорогого Тура

Работа

В карьере успешен будет тот, кто сначала прорабатывает четкий план действий, а потом только приступает к воплощению своих идей в жизнь. Тур будет помогать человеку честному и последовательному.

Деньги

Кто живет по средствам и умеет правильно распоряжаться деньгами, у того с финансами будет полный порядок. Должники и транжиры не смогут чувствовать себя финансово обеспеченными.

Любовь

Кто ценит преданность, кто верен и искренен, у того отношения со своей половинкой будут крепкими. Ветреному и неразборчивому в связях человеку Тур не будет благоволить.

Здоровье

Каким бы здоровым человек ни был, заботиться о себе все равно нужно – как на физическом уровне, так и морально.

А теперь собственно гороскоп в славянском стиле. На этой странице опубликован тотемный годослов, сверясь с которым вы можете узнать, кто вы согласно поверьям древних славян.

Темный Лось

В этом году Темному Лосю рекомендуется устраивать свою личную жизнь – все получится.

Жалящий Шершень

В год Златорогого Тура Жалящему Шершню удастся заработать много денег.

Притаившийся Волк

У этого персонажа в новом году ожидаются радикальные перемены, а также жизнь, полная удовольствий.

Огненная Белка

Огненной Белке в новом году удастся определиться со своими целями и удачно к ним идти.

Жемчужная Щука

У Жемчужной Щуки проявится талант финансиста, кроме того, начальство оценит ее инициативность.

Бородатая Жаба

Год удачен во всем, только Бородатой Жабе необходимо следить за своими словами и мыслями, так как они на уровне кармы оказывают влияние на ее судьбу.

Дикий Вепрь

Год Златорогого Тура для этого тотема окажется непростым, с непредвиденными трудностями, и к этому нужно быть готовым.

Белый Филин

Новый год для Белого Филина пройдет в путешествиях и перемене мест жительства. Рекомендации славянского гороскопа – поменьше отсиживаться дома.

Шипящий Уж

Никакого риска в год Златорогого Тура. Все свои дела необходимо тщательно продумывать и только потом действовать.

Крадущийся Лис

Этому тотему необходимо истребить в себе такие качества, как обида, злость и зависть. Иначе придется нелегко.

Свернувшийся Еж

В год Златорогого Тура Свернувшемуся Ежу необходимо избавиться от вредных привычек и побольше времени уделять своему любимому хобби.

Парящий Орел

Этому тотемному животному славянский гороскоп рекомендует творить добро, и тогда Парящего Орла будут ждать позитивные перемены во всех сферах.

Прядущий Паук

В жизни этого персонажа появится токсичный человек, поэтому надеяться Прядущему Пауку лучше только на самого себя и свою интуицию.

Кричащий Петух

Кричащему Петуху необходимо перестать ждать от судьбы подарков, а начинать действовать. В этом случае тотем ждет интересный год.

Златорогий Тур

Для этого представителя славянского календаря год будет невероятно мотивирован и удачен.

Огнегривый Конь

Этому тотему удастся в год Златорогого Тура определиться со всеми своими желаниями и справиться со всеми неурядицами.