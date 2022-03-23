С 7530 годом вас, славяне! В марте вступил в права год Златорогого Тура
Согласно славянскому календарю новый год начался 20 марта, но это вовсе не 2022 год, а 7530-й. Исчисление ведется от момента, когда родился первый человек. Соответственно, хозяин прошлого года Кричащий Петух передал бразды правления следующему тотему –Златорогому Туру.
О славянском гороскопе можно сказать, что это одновременно и календарь. Его в древности создали наши предки. По нему год делится на 16 циклов, у каждого из которых есть свой тотем – животное-покровитель.
Наступивший новый год – год Златорогого Тура. Это животное трудолюбивое, благородное и смелое. А потому и успешными будут в этом году люди с такими же качествами. Пройдя через все трудности, такие люди успешно сделают карьеру, наладят личные отношения и будут хорошо зарабатывать.
Если же человек лжец, мошенник или аферист, год его ожидает неудачный. Златорогому Туру такой образ жизни не по душе.
Наступивший год опасен своей эмоциональностью. В том смысле, что бык сам по себе животное вспыльчивое, ему легко потерять самообладание. По этой причине необходимо избегать стрессовых ситуаций и стараться сдерживать себя. Излишние эмоции могут привести к потере физического здоровья.
Как встречают славянский Новый год
Новый год славяне встречают в семейном кругу и без излишнего шума. На столе должны преобладать продукты растительного происхождения. Мясные продукты допускаются из птицы и ни в коем случае не из говядины. Рыбу также можно приготовить.
Выпечка должна быть свежей и качественной, а алкоголь употреблять следует очень умеренно, иначе эмоциональная несдержанность доведет до ссор и драки.
Чего ожидать от Златорогого Тура
Работа
В карьере успешен будет тот, кто сначала прорабатывает четкий план действий, а потом только приступает к воплощению своих идей в жизнь. Тур будет помогать человеку честному и последовательному.
Деньги
Кто живет по средствам и умеет правильно распоряжаться деньгами, у того с финансами будет полный порядок. Должники и транжиры не смогут чувствовать себя финансово обеспеченными.
Любовь
Кто ценит преданность, кто верен и искренен, у того отношения со своей половинкой будут крепкими. Ветреному и неразборчивому в связях человеку Тур не будет благоволить.
Здоровье
Каким бы здоровым человек ни был, заботиться о себе все равно нужно – как на физическом уровне, так и морально.
А теперь собственно гороскоп в славянском стиле. На этой странице опубликован тотемный годослов, сверясь с которым вы можете узнать, кто вы согласно поверьям древних славян.
Темный Лось
В этом году Темному Лосю рекомендуется устраивать свою личную жизнь – все получится.
Жалящий Шершень
В год Златорогого Тура Жалящему Шершню удастся заработать много денег.
Притаившийся Волк
У этого персонажа в новом году ожидаются радикальные перемены, а также жизнь, полная удовольствий.
Огненная Белка
Огненной Белке в новом году удастся определиться со своими целями и удачно к ним идти.
Жемчужная Щука
У Жемчужной Щуки проявится талант финансиста, кроме того, начальство оценит ее инициативность.
Бородатая Жаба
Год удачен во всем, только Бородатой Жабе необходимо следить за своими словами и мыслями, так как они на уровне кармы оказывают влияние на ее судьбу.
Дикий Вепрь
Год Златорогого Тура для этого тотема окажется непростым, с непредвиденными трудностями, и к этому нужно быть готовым.
Белый Филин
Новый год для Белого Филина пройдет в путешествиях и перемене мест жительства. Рекомендации славянского гороскопа – поменьше отсиживаться дома.
Шипящий Уж
Никакого риска в год Златорогого Тура. Все свои дела необходимо тщательно продумывать и только потом действовать.
Крадущийся Лис
Этому тотему необходимо истребить в себе такие качества, как обида, злость и зависть. Иначе придется нелегко.
Свернувшийся Еж
В год Златорогого Тура Свернувшемуся Ежу необходимо избавиться от вредных привычек и побольше времени уделять своему любимому хобби.
Парящий Орел
Этому тотемному животному славянский гороскоп рекомендует творить добро, и тогда Парящего Орла будут ждать позитивные перемены во всех сферах.
Прядущий Паук
В жизни этого персонажа появится токсичный человек, поэтому надеяться Прядущему Пауку лучше только на самого себя и свою интуицию.
Кричащий Петух
Кричащему Петуху необходимо перестать ждать от судьбы подарков, а начинать действовать. В этом случае тотем ждет интересный год.
Златорогий Тур
Для этого представителя славянского календаря год будет невероятно мотивирован и удачен.
Огнегривый Конь
Этому тотему удастся в год Златорогого Тура определиться со всеми своими желаниями и справиться со всеми неурядицами.