Приморцы без борща не останутся: санкции не повлияли на импорт овощей За последнюю неделю во Владивостоке резко подскочили цены на овощи и фрукты. Не только выращенные в России, но и ввозимые из других стран. Жители края считают, что бизнес необоснованно завышает цены. Тому свидетельство – многочисленные жалобы граждан в антимонопольную службу и в редакцию газеты «Владивосток».

На полях снег – на прилавках зелень

В то же время дефицит плодоовощной продукции не чувствуется ни в магазинах, ни на продовольственных рынках. Прилавки ломятся от овощей и фруктов. Овощные базы заполнены под завязку.

Только на минувшей неделе в Приморье поступило 23,5 тонны репчатого лука из Японии. Это первая партия в этом году. Из Китая с 7 по 13 марта завезено 2972,3 тонны плодоовощной продукции. За этот же период должностными лицами управления Россельхознадзора проконтролирован импорт бананов из Эквадора общим весом 839,9 тонны, 343,4 тонны апельсинов и мандаринов из Египта, 67,1 тонны груш из ЮАР, а также 1,2 тонны авокадо из Перу. По результатам карантинного фитосанитарного контроля вся подкарантинная продукция допущена к ввозу на территорию России.

И это еще не все! В первую неделю марта проверено и завезено в Приморье 320,6 тонны томатов, 250,9 тонны сладкого и острого перца, 29,7 тонны салата и другой зелени, 187,8 тонны огурцов, 405,9 тонны репчатого лука и чеснока. В сравнении с предыдущей неделей импорт этих видов продукции увеличился почти в два раза. Плюс 1006,2 тонны капусты различных видов, 204,3 тонны баклажанов, кабачков, тыквы, дайкона, редиса и имбиря, 25,4 тонны грибов, а также 432,1 тонны свеклы, моркови и батата.

Что касается поставок картофеля из Пакистана, о котором много разговоров в последнее время, то 5 марта во Владивостокский морской торговый порт уже поступила первая партия из этой страны общим весом 88 тонн. Согласно информации Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в марте в Приморье поступит очередная партия пакистанского картофеля общим весом 58,2 тонны. Компания-импортер уже представила в управление Россельхознадзора фитосанитарные сертификаты.

Как видим, объемы поставок впечатляют. И это в то время, когда на наших полях лежит снег и мы еще не копали и не сеяли.

Ассортимент фруктов не изменился

По словам заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Игоря Саватеева, санкции, которыми Россию обложили недружественные страны, не повлияли на ассортимент ввозимых в нашу страну овощей и фруктов.

– Свежие овощи по большей части мы завозим из соседнего Китая и перебоев с поставками не отмечаем. Так, через пункты пропуска «Пограничный» и «Полтавка» в сутки в среднем проходит 15–20 машин с овощами. С начала года из Китая ввезено овощей 36 853 тонны, в феврале – 12 002 тонны и в марте на сегодня – 7 407 тонн. Какую-то часть свежих огурцов, помидоров и зелени начали выращивать сами в тепличных хозяйствах Приморского края, – рассказал корреспонденту «В» Игорь Саватеев.

– С овощами все понятно. Без салатов и борщей не останемся, пока на наших огородах не вырастут свои овощи и зелень. А как обстоит дело с импортными фруктами? Чего здесь стали ввозить больше, чего меньше? И какие фрукты вообще исчезли из нашего рациона?

– По фруктам ситуация немного другая. Основная часть импортных фруктов поступает через морской порт Владивосток. Здесь в первые два месяца текущего года отмечается снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, цитрусовых в этом году ввезено 3 768 тонн, в прошлом году – 9 562 тонны. Семечковых – 1 388 тонн, в прошлом году – 672 тонны. Прочих фруктов – 4 592 тонны, тогда как в прошлом году – 10 264 тонны. Свежие фрукты завозились из Аргентины, Мьянмы, ЮАР, Республики Корея, Новой Зеландии, Турции, Индии, Перу, Чили, с Филиппин, из Коста-Рики, Вьетнама, с Тайваня, из Египта. Снижение связано с нарушением логистики в пандемийный период. А также отказ международных транспортных компаний обслуживать доставку грузов в Россию из-за введенных санкций. Но отчаиваться не стоит: бизнес ищет выход из сложившейся ситуации, поставки фруктов не прекратятся. В целом говорить об уходе с нашего рынка каких-либо стран еще рано, так как до сих пор исполняются договорные обязательства. Что касается ассортимента, то он практически не изменился.

– Какова ситуация с ввозом сельхозпродукции из Китая, нашего ближайшего поставщика овощей и фруктов? Нет ли проблем на границе? И когда мы увидим на прилавках плоды косточковых фруктов из КНР, с которых сняли запрет на ввоз?

– Сбоя поставок овощей из Китая на сегодня нет, все осуществляется в штатном режиме. Когда начнутся поставки свежих фруктов из Китая, сказать сложно, такой информацией не располагаем. Все ограничения, которые ранее вводил Россельхознадзор в отношении цитрусовых, семечковых и косточковых культур, выращенных в Китае, в феврале и в марте сняты. Теперь слово за бизнесом. Будем ждать, когда он договорится о поставках товара в Россию и наши соседи начнут наполнять наши прилавки свежими фруктами.

Без цветов жизнь скучна

– В этом году накануне Международного женского дня во Владивостоке ожидали ажиотаж и рост цен на цветочном рынке из-за недружественного отношения к нам некоторых стран, традиционных поставщиков цветов. Прежде всего роз и тюльпанов. Но вопреки прогнозам цветы продавали буквально на каждом углу. И цены на розы и тюльпаны не били по карману. Какие страны нас выручили своей цветочной продукцией? Или традиционные коммерческие связи на этом рынке не пострадали от санкций против нашей страны? Возможно, кто-то ушел с рынка по политическим соображениям. Изменились ли объемы поставок цветов в этом году накануне 8 Марта? И чего нам ждать в июне, перед выпускными экзаменами в школах, когда спрос на цветы традиционно увеличивается?

– Волнения покупателей были напрасными. С начала года в Приморский край было ввезено 4 964 402 штуки срезов цветов, декоративной зелени и горшочных растений. Это очень много! Поэтому снижения поставок цветочной продукции к Международному женскому дню нами не отмечено. Среди срезов цветов к 8 Марта в этом году больше всего ввезено роз, хризантем, гербер, а также альстремерии, гвоздик, лилий, нарциссов, ирисов, мимозы, тюльпанов, фрезий, гортензий. Среди горшочных растений по-прежнему популярны орхидеи, розы, гиацинты, герберы, антуриумы, азалии, спатифиллумы. Основными странами, из которых поступала цветочная продукция, были Эквадор, Нидерланды, Кения, Колумбия, Республика Абхазия. Много было отечественных цветов, выращенных в Московской области и Краснодарском крае. Более того, в Сахалинскую область и Камчатский край отправили 20 000 штук тюльпанов, выращенных в Приморье. Уходят одни рынки, на смену им приходят другие. Бизнес найдет предложение на спрос. Поэтому цветы в продаже будут всегда. Без них наша жизнь становится немного скучной. Они нужны и в праздники, и в грустные дни.

Сергей КОЖИН