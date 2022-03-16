Состоялся 14-й краевой шахматный турнир, посвященный памяти народного учителя СССР Н. Н. Дубинина Во Владивостоке прошел краевой 14-й турнир по шахматам среди школьников, посвященный памяти народного учителя СССР Николая Николаевича Дубинина. Турнир проходил в Дальневосточном центре непрерывного образования школы-интерната, ставшей в прошлом веке знаменитой на всю страну благодаря ее директору Николаю Дубинину. Вдобавок к новаторским методам обучения Николай Николаевич имел первый разряд по шахматам, очень любил эту игру, и при нем шахматы были в школе обязательным предметом.

В турнире приняли участие 44 школьника – сильнейшие юные шахматисты из Владивостока, Уссурийска, Камень-Рыболова, поселков Новошахтинского и Преображение.

По 7,5 очка набрали Константин Цой из Уссурийска и Антон Епифанов из Владивостока. Личная встреча между ними закончилась вничью, а по дополнительному показателю победителем турнира стал Константин Цой. Третьим стал Игнат Самадов из Владивостока.

В зачете среди девушек победила Алина Макаренко, второй стала Эмма Киселева, а третьей – Маргарита Жукова, все трое из Владивостока.

На закрытии призы победителям, а также специальные денежные призы другим участникам вручил председатель Общественного фонда Николая Дубинина Валерий Яковлевич Семенов, главный инициатор турнира. Проведение соревнования стало возможным при содействии школы-интерната для одаренных детей им. Н. Н. Дубинина.

За теплое, доброе отношение к участникам соревнования, за отличные условия для турнира хочется отметить новую администрацию школы им. Н. Н. Дубинина – директора школы-интерната Дутко Светлану Олеговну, заместителя по воспитательной работе Смирнову Лилию Эдуардовну, главного судью соревнования Андрея Степанова, президента ОО «Шахматная федерация г. Владивостока». А также волнтеров-школьников. Огромное спасибо всем!

Отдельная благодарность другу фонда Александру Бекенову, выпускнику 1973 года нашего интерната, который на постоянной основе помогает нам проводить все мероприятия фонда.

P.S. 20 марта исполняется 95 лет нашей уважаемой и горячо любимой Надежде Естафьевне Дубининой, супруге Николая Николаевича, которая по сей день принимает активное участие в работе фонда, во всех его делах.

Валерий Семенов, председатель фонда им. Н. Н. Дубинина