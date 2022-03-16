Какие мечты и желания знаки зодиака скрывают от окружающих У каждого из нас есть свои амбиции, цели, желания и мечты. Об одних мы говорим с гордостью, другие же предпочитаем скрывать

Это необязательно какие-то нехорошие желания. Возможно, заявлять о них миру мешает внутренний конфликт, отмечает астропсихолог Инга Лозанчич. Она рассказала порталу Ftimes, какие тайные желания скрывают от окружающих знаки зодиака.

Овен

Позиционируют себя как уверенные и прагматичные люди. Овны успешно используют свои лидерские качества и добиваются многого. Окружающим кажется, будто представители знака берут все, чего желают. На самом деле это не так. Многие представители огненного знака мечтают о мировом господстве.

Телец

Представители стихии Земли не мечтают о чем-то невозможном. Их искренние желания крайне прозаичны: большой красивый дом, дружная семья и работа по душе.

Близнецы

Они терпеть не могут рутину. Если в их жизни нет никаких особых событий долгое время, они чахнут. Близнецы живут мечтой о постоянных приключениях, их фантазия рисует героические подвиги. Астропсихолог предупреждает, что все желания стоит направлять исключительно в созидательное русло. В противном случае потенциальная энергия будет растрачена попусту.

Рак

О своем желании создать крепкую большую семью представители этого знака смело заявляют. Это не является их тайной мечтой. Действительно, Раки все делают для того, чтобы создать в доме уют и создать дружную семью. Однако многие из них втайне мечтают о сказочном богатстве. Им хочется ни в чем себе не отказывать, путешествовать по всему миру и просыпаться в самых дорогих отелях.

Лев

Представители этого знака делают все, чтобы прославиться. Для них важно привлечь к себе внимание других. Однако они грезят дорогими авто, шикарными особняками и безграничной властью.

Дева

Еще один представитель земной стихии, который не желает чего-то заоблачного. Для Дев мечтой всей жизни являются занятие своим хобби и его монетизация. Это вполне реально, если они принимают это желание и готовы его реализовать.

Весы

Как зеницу ока они берегут душевный покой. Им хочется мира во всем мире. Об этом бескорыстно мечтают Весы и стараются внести свою лепту.

Скорпион

Недоверчивые и подозрительные, они опасаются людей, которые хотят вывести их на чистую воду. Скорпионы хотели бы научиться читать чужие мысли, но о таких желаниях они не станут говорить вслух.

Стрелец

Представители этого знака грезят о популярности. Стрельцам хочется иметь огромное количество фанатов, которые их обожают. О такой мечте они не распространяются. Однако есть и более скрытные желания. Например, они наивно верят, что когда-то на планете не будет нехороших людей. Как и Весам, им хочется мира во всем мире.

Козерог

Трудолюбие и высокая продуктивность позволяют представителям этого знака достичь высот в профессиональной деятельности. Их тайное желание – быстро разбогатеть. Например, стать миллионером в молодом возрасте. Однако Козероги не хотят просто мечтать. Они все делают для того, чтобы их желание быстрее воплотилось в жизнь.

Водолей

Креативные представители этого знака часто генерируют интересные идеи. Они легки на подъем, но не все знают, что Водолеи мечтают о путешествиях. Им хочется увидеть как можно больше стран, городов, встретить новых людей.

Рыбы

Чувствительный и, казалось бы, скромный знак. Однако у Рыб очень много тайных желаний. Астропсихолог говорит, что представители этого знака хотят все и сразу: пылкого и страстного романа, умного партнера, много денег и роскошной жизни. Последние два пункта для многих Рыб являются приоритетными. Они верят, что только деньги станут прочным фундаментом для светлого будущего.