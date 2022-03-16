По-китайски изящно, по-русски душевно Интересная выставка китайской и российской живописи и графики, представленная Дальневосточным государственным институтом искусств и Академией изящных искусств университета Циндао, открылась в галерее «Централь».

На вернисаже представлено 59 акварельных листов авторства более 50 художников в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета, жанровой композиции. Выставка объединяет традиции русской академической школы и известной в Китае школы акварели города Циндао.

– 48 профессоров и художников из Академии изящных искусств университета Циндао, известные в Китае живописцы (многие из них обучались в художественных вузах России) Янь Вэньчэен, Ван Шаобо, Гао Дунфан, Доу Фенчжи вместе с профессором ДВГИИ Игорем Обуховым и молодыми художниками Женем Гуанжуем (студентом 6-го курса нашего института искусств), Ли Ли, Ли Тунчжоу и другие в своих работах показывают образы морского города, сакральной горы Лаошань и жизни людей на побережье Желтого моря, – рассказывает Наталья Попович, декан художественного факультета ДВГИИ. – Профессор Доу Фенчжи возглавляет общество выпускников российских художественных вузов в Циндао, он учитель и наставник не одного поколения художников, в его работах восхищает синтез двух больших художественных традиций – школ реализма России и Китая.

Выставка продолжит работу до 28 апреля, вход свободный.

Михаил НЕЩЕДРИН