Весна приглашает на свидание Зелень – первая, нежная, романтичная и такая манящая… Остатки снега, который зима, «ведьма злая… пустила, убегая, в прекрасное дитя»… Тайга и город, мартовские коты и море… Предчувствие весны, вера в обновление… Все это вместе и по отдельности встречает и наполняет зрителя на ежегодной традиционной весенней коллективной выставке в Приморском отделении Союза художников России.

– «Сто картин о весне» – так могла бы называться наша выставка, – рассуждает Илья Бутусов, председатель Приморского отделения Союза художников. – Потому что в этих залах представлено ровно сто картин. Живопись и графика от 70 авторов! В предчувствии, в ожидании, в ощущении весны создавали их Юрий Аксенов, Сергей Меренков, Наталья Христенко, Виктор Убираев, Михаил Павин, Ольга Никитчик и другие авторы. Их эмоции, как и те, что вызывают сами работы, вполне оправданны: весна – это пробуждение к новой жизни и новым надеждам.

Отметим, что коллективная тематическая выставка – это всегда особый опыт. Предложенная тема, казалось бы, является прокрустовым ложем для художника, но именно тема весны дает самый что ни на есть простор для творчества!

Это явствует из названий работ: «На свидание» – о романтических чувствах, «Владивосток. Март» – о наступающей весне в городе, «Подснежники» – о долгожданных первоцветах, вышедших из протаявшей земли, «Тюльпаны» – напоминание о первом весеннем празднике, «Последний снег» – о вдруг нахлынувшем ненастье, когда снег укрывает улицы буквально на несколько часов и тут же тает под натиском жарких лучей…

Свой вклад в «свидание с весной» внесли и мастера декоративно-прикладного искусства: помимо живописи и графики на выставке представлены керамика, произведения из полимерных материалов, металла и кости, украшения из камня, художественный текстиль.

Не откладывайте, загляните в эти залы, улыбнитесь весне и вы.

Михаил НЕЩЕДРИН