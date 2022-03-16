Чудо случилось, пока она умирала… В жизни все может быть, твоя задача самая простая: верить в лучшее

Накануне прекрасного дня 8 Марта в Приморском академическом театре имени Горького состоялась премьера спектакля «Рождественские грезы» (16+). Режиссер Николай Тимошенко подарил его всем женщинам, от души пожелав, чтобы они всегда верили в чудо…

Заслуженный артист России Николай Тимошенко не впервые пробует себя в роли режиссера, его постановки «Смех лангусты» (16+), «Там же, тогда же» (16+) на малой сцене театра пользуются большой любовью зрителей. И вот новая работа, теперь на большой сцене.

– Не буду скрывать: мне очень интересно заниматься режиссурой, привлекает это амплуа. Я актер, я воспринимаю пьесу немного по-другому, и, на мой взгляд, это придает моим работам немного другой акцент, какое-то иное звучание, – объясняет Николай Петрович. – Мне легко работается с актерами, потому что я сам такой же, как они, и понимаю, что значит быть в их шкуре, как с ними нужно говорить. Какие-то сценарные ходы предлагают они. Если я понимаю их правоту, всегда прислушиваюсь и соглашаюсь.

– Выбор пьесы ваш?

– Пьесу Надежды Птушкиной «Пока она умирала» мы решили вернуть в репертуар вместе с Ефимом Семеновичем Звеняцким. Да, такой спектакль шел на нашей сцене, но это было уже давно…

Что же касается фильма Олега Янковского «Приходи на меня посмотреть», то это один взгляд на пьесу, а поставленный мною спектакль – совсем другая история. Когда я работал над постановкой, ни на кого не оглядывался и ни о чем не думал, не сравнивал себя ни с кем. Это – мое высказывание.

– Как бы вы определили жанр спектакля?

– Мне кажется, что мы балансируем на стыке мелодрамы и комедии, в спектакле есть элементы этих жанров, ну а в целом рождается нечто свое, особенное. Именно наши «Рождественские грезы». Наш спектакль как жизнь, она так же многообразна, в ней сосуществуют горе и радость, комедия и трагедия, любовь и нелюбовь… Все намешано, ну и в спектакле должно быть так.

О чем спектакль? О жизни человеческой. О том, что птенцов надо выпускать из гнезда вовремя. Что родителям надо вовремя уйти в сторону и дать детям возможность жить самостоятельно. С легким сердцем: «Лети!» И тогда дети в свое время поймут эту родительскую мудрость и будут благодарны. А если иначе, недалеко и до беды…

– Пьеса написана в 90-е, и там очень много примет времени…

– Я не счел нужным оставаться в тех временных рамках: какой интерес копаться в 90-х? Но и наполнять спектакль какими-то сегодняшними бытовыми приметами не стал. Это такой мир вне времени. Ведь те вопросы и проблемы, которые встают перед героями постановки – Софьей Ивановной (Ирина Лыткина), Татьяной (Наталья Овчинникова), Игорем (Андрей Касницкий), Диной (Полина Захарова), они и перед нашими современниками стоят не менее остро.

– В спектакле очень интересное сценографическое решение…

– Здесь мы впервые сотрудничаем с художником Петром Окуневым, замечательным профессионалом. Мне очень понравились его идеи и предложения создать на сцене свой мир, словно отгороженный от всего и вся. Такой пятачок старой жизни, оазис спокойствия на фоне современных скоростей. И там живут совсем другие люди, которые понимают, что на самом деле главное.

Особое внимание я уделил музыкальному оформлению спектакля. На мой взгляд, музыка очень многое может дать постановке, расставить нужные акценты, подчеркнуть нюансы. Музыка – это как специя, она усиливает вкус. Поэтому я выбрал музыку Алексея Айги, известнейшего российского композитора, много и интересно работавшего для нашего кинематографа. Мне кажется, она идеально подходит.

Мне бы хотелось, чтобы зритель уходил с «Рождественских грез» с чувством легкой радости, света в душе и с верой, что все в жизни может быть и что иногда чудеса случаются. Верьте – это самое главное. Приходите окунуться в чудо теперь 7 апреля. Мы будем ждать!

Любовь БЕРЧАНСКАЯ