За домокомплекты ответишь Бездействие полиции повлекло за собой покушение на жизнь потерпевшего по уголовному делу

В свое время «В» уже рассказывал о хищении имущества у ООО «Ассоциация Наука и Технология» в особо крупном размере на сумму 9 186 337 рублей. Точнее, семи домокомплектов из клееного бруса, изготовленного по немецкой технологии, а также балки из клееного бруса в количестве 200 куб. метра.

По данному факту 15 января 2020 года следственным отделом МВД России по Надеждинскому району было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество).

Напомним, что строительство домов предполагалось в Надеждинском районе на территории поселка Новый Де-Фриз. И уже были на них покупатели. Но не сложилось. Домокомплекты в одночасье исчезли.

Согласно заявлению потерпевшего по данному уголовному делу Тимофея Ковальчука, домокомплекты похитили Владимир Кочкин и Николай Плахов (все фамилии изменены). Изготовив копию договора купли-продажи пиломатериалов (оригинал документа отсутствует), подельники собрали и установили домокомплекты для последующей продажи на земельном участке в поселке Шмидтовка Надеждинского района на улице Победы. Хотя не имели права даже прикасаться к домокомплектам без разрешения на то их владельца. При этом следователь на эту ситуацию никак не отреагировал.

Он не назначил почерковедческую экспертизу липового договора купли-продажи. И не признал домокомплекты вещественным доказательством, чем воспользовались злоумышленники, скрытно реализовав похищенный товар. В то же время было вынесено несколько незаконных постановлений о приостановке уголовного дела. О чем потерпевший даже не знал. Все они были опротестованы прокурором.

Дальше – больше. Тимофей Корольчук убежден, что бездействие правоохранительных органов повлекло за собой... покушение на его жизнь.

В апреле 2020 года, в половине четвертого ночи, в районе жилого дома на улице Карьерной в селе Шмидтовка Надеждинского района на него было совершено нападение. Неизвестный налетчик ударил его камнем по голове и ножом в область спины. По всему, нападавший хотел убить Ковальчука, но ему помешал сосед, который вышел на шум во дворе. По факту нападения тоже было возбуждено уголовное дело. Ковальчук даже указал имя и фамилию предполагаемого заказчика и исполнителя. Он их увязывал со своим заявлением о хищении домокомплектов. Но, по словам потерпевшего, органы полиции это дело заволокитили.

Хотя на начальном этапе следствия следователь делал вид, что работает активно и заинтересованно. В качестве свидетелей вызывал на допросы Кочкина и Плахова. Полицейские проводили обыски в офисе, где проходила сделка по продаже готовых домов, но при этом не изымали ни оргтехнику, ни документацию. Пришли, посмотрели и ушли, что было явным нарушением канонов оперативно-разыскных мероприятий.

В мае 2020 года следователь следственного отдела ОМВД России по Надеждинскому району майор юстиции Калмыков наконец-то назначил строительную судебную экспертизу «с целью установления, из каких материалов изготовлены указанные дома». Поскольку Кочкин ранее заявил, что домокомплекты он приобрел у законного владельца. Производство данной экспертизы поручили эксперту ООО «Про Эксперт» Екатерине Жуковской. По закону на выполнение экспертного заключения отводится законом 30 суток. Но эксперт неоднократно продлевала этот срок и закончила в начале 2022 года. Что красноречиво говорит либо о некомпетентности эксперта, либо о ее незаинтересованности в проведении экспертизы.

Между тем даже сейчас, когда экспертиза готова и она отвечает на все вопросы в пользу потерпевшего, никаких следственных действий не производится. Прежде всего не вызываются ключевые свидетели с обеих сторон. Также домокомплекты не признаны ни собственностью потерпевшего, ни вещественным доказательством. Их продолжают эксплуатировать неустановленные лица. И на них не накладываются обеспечительные меры на имущество. Хотя все регистрационные действия с домокомплектами должны быть прекращены. Свое бездействие следователь мотивирует тем, что уголовное дело уже месяц якобы находится в прокуратуре края. Хотя давно уже должно быть в полиции. Так это или нет, сказать трудно.

Что касается нападения на Тимофея Ковальчука, то данное уголовное дело было переквалифицировано через ст. 30 УК РФ на ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Но, по словам потерпевшего, следствие ведется по мере сил и возможности следователя, у которого и без того хватает работы. Вызываются свидетели, однако они уклоняются от получения повесток и от дачи показаний, не отвечают на телефонные звонки. Тем самым пытаются избежать ответственности. Один из них даже скрылся за пределами края. Возможно, даже России.

Поэтому точку в этой истории еще рано ставить.

Сергей КОЖИН