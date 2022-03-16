Морковка снега не боится Что может быть лучше моркови, выращенной на своей грядке? И вроде бы не такая уж это сложная культура, однако многие не любят ее из-за того, что она требует прополки и прореживания. А можно ли обойтись без этих трудоемких процессов при выращивании моркови? Бывалые садоводы убеждают нас, что можно.

Они предлагают сеять морковку буквально по снегу. И выбирать для посева ранние сорта с коротким сроком вегетации (60–85 дней). В более ранние сроки морковь можно будет рвать на пучок, а на 80-85-й день после всходов она уже вполне готова выдать полновесный урожай.

Начинаем сев. Когда земля еще не прогрелась, копать не получится. Но пробить неглубокие бороздки с помощью доски вполне возможно. Доску ставят на поверхность почвы и слегка пробивают молотком, чтобы на земле образовались необходимые для посева борозды.

Теперь следует запастись терпением и посеять морковь, осторожно сталкивая зубочисткой в бороздку по одному семечку с блюдца. Такой посев точно освободит вас от прореживания, хотя займет некоторое время.

Не хотите раскладывать морковку по одному семечку – можно заранее наклеить семена на туалетную бумагу клейстером, а потом расстелить ленточки с семенами в бороздки. Можно купить семена на ленте или дражированные семена, которые тоже удобно раскладывать в бороздки, потому что за счет глазировки они становятся крупными.

Далее посевы морковки нужно присыпать небольшим слоем земли. Ее можно взять из теплицы, где она не замерзла, либо воспользоваться землей, заготовленной для рассады.

Междурядья морковки нужно закрыть досками, чтобы преградить путь сорнякам. Хорошо, если ширина доски полностью перекрывает междурядья. Для этого она должна быть 15–20 см.

Поверх посевов и разложенных досок нужно насыпать ровный слой снега. Чтобы предохранить снег от слишком быстрого таяния, установите на грядку дуги. Если замерзшая земля не позволяет это сделать, тогда дуги не ставим, а просто застилаем грядку белым агротексом. Под белым укрытием снег тает гораздо медленнее.

А нужен снег для того, чтобы при таянии он смыл с семян эфирные масла. Именно из-за этих масел морковь всходит очень медленно. Если мы не засыплем ее снегом, придется грядку поливать.

Впрочем, совсем обойтись без полива не удастся. Сразу после появления всходов морковку нужно полить несколько раз, чтобы она дружно пошла в рост.

Когда морковь подрастет, нужно будет убрать доски, а на их место положить слой мульчи не менее 3 см. Это могут быть опилки, сено, солома. Мульча избавит нас от прополки. А еще она сохранит влагу. Но если дождей не будет, морковь, несмотря на присутствие мульчи, придется поливать.

Обычно морковка, выращенная на снегу, идет на летнее потребление. Морковь для хранения высевают в другие сроки – конец мая или середина июня. Для защиты от сорняков на этих посадках междурядья тоже нужно заложить досками, а подросшую морковку замульчировать.