Чтобы рассада не голодала Часто уже с появлением первых всходов дачники задумываются о том, чем бы подкормить рассаду. Хотя, если правильно подобран или смешан грунт, сеянцам должно хватить питания до самой пересадки в грядку. Впрочем, при некоторых условиях подкормки рассаде все же необходимы.

Когда нужно подкармливать рассаду

Когда для посадки использован непроверенный покупной грунт плохого качества. Исправить ситуацию помогут подкормки.

Когда наступает «ступор рассады» – замедление роста. Часто такое случается после пикировки. В этом случае тоже выручат подкормки.

Когда изменяется цвет листьев. У здоровой рассады листья насыщенного зеленого цвета. Если они бледные, желтеют или приобретают фиолетовый оттенок, придется подкармливать.

При неподходящем температурном и световом режиме. Нехватку света или слишком холодный подоконник могут в какой-то мере компенсировать подкормки.

При вытягивании и перерастании рассады. Слишком высокие температуры, загущенные посадки, плохая освещенность могут привести к тому, что рассада вытягивается, а стебель становится тонким и хрупким.

Собираем анамнез

При изменении окраски листьев рассады можно понять, каких питательных элементов ей не хватает.

Из-за дефицита калия, фосфора, меди и т.п. изменяются размер, форма и окраска листьев.

При дефиците азота у растений светлеют нижние листья, они становятся тонкими, бледными и чахлыми.

Желтая верхушка и светлые листья с зелеными прожилками говорят о нехватке железа.

Недостаток фосфора проявляется потемнением листьев и стеблей вплоть до синего или фиолетового оттенка.

Неотложная помощь

Заметив признаки нехватки какого-то микро– или макроэлемента, уменьшаем концентрацию рекомендованного удобрения вдвое (по сравнению с дозами, используемыми для подкормки взрослых растений). Или проводим подкормку комплексным удобрением для рассады с микроэлементами.

Первым в списке рекомендаций значится опрыскивание стимуляторами роста. Лучше всего это делать через 8-12 дней после пересадки в горшки большего объема.

Хорошо себя зарекомендовали такие стимулирующие препараты, как Эпин-Экстра. Готовим раствор из расчета 10-12 капель на 1 л воды. Опрыскиваем рассаду, хорошо смачивая листья.

Можно использовать стимуляторы на основе гуминовых кислот (Энерген, Гуми+7, Гуми-ОМИ и пр.) Энерген в виде жидкости разводится так: 5 мл на 3 л воды для внекорневой подкормки или 5 мл на 10 л воды для полива под корень. Энерген в капсулах применяют только для корневой подкормки. Для этих целей капсулу растворяют в 1 л воды.

Еще один препарат – янтарная кислота. Готовим 0,01 % раствор янтарной кислоты для опрыскивания.

Если ожидаемого эффекта от стимуляторов роста не наблюдается, можно подкормить замершие сеянцы слабым раствором комплексного удобрения.

Лучше взять специальные удобрения для рассады: Агрикола, Крепыш, Здравень, Рассада-Рост и т.п.

Подойдет и регулятор роста Атлет. Он помогает рассаде перераспределять питательные вещества в пользу корневой системы. В результате рост в высоту приостанавливается, зато стебли становятся толще, а листья мощнее. Корни начинают усиленно развиваться.

Важное правило подкормок – не переусердствовать, помнить, что рассаде нужна половинная доза подкормок по сравнению со взрослыми растениями.

Варианты минеральных подкормок

– 0,5 г мочевины, 4 г суперфосфата и 1,5 г калийной соли на 2 л воды;

– 1 г сульфата калия, 1 г мочевины и 3 г суперфосфата на 1 л воды;

– 0,5 ст. ложки нитроаммофоски на 5 л воды;

– 0,5 г аммиачной селитры, 3 г суперфосфата, 1,5 г сернокислого калия на 2 л воды.

Под каждое растение вносим по 100 мл питательного раствора (то есть одного литра подкормки хватит на 10 сеянцев).

Тем, кто принципиально против минеральных удобрений, практикует органическое или природное земледелие, подойдут проверенные годами народные рецепты подкормок. В навозе, помете, биогумусе, скорлупе яиц или луковой шелухе содержится достаточное количество питательных элементов, чтобы оздоровить и укрепить рассаду. Единственный минус органики – не самый приятный запах.

Варианты органических подкормок

Настой луковой шелухи. Для приготовления этой подкормки заливаем 20 г шелухи лука 5 л воды. Настой готовится в течение 4-5 дней.

Грунт, регулярно поливаемый настоем луковой шелухи, не только насыщается питательными веществами, но и дезинфицируется. Опасность заболеть черной ножкой или другими болезнями у рассады существенно уменьшается. Луковый настой хорошо использовать просто для полива, даже если рассада выглядит здоровой.

Настой яичной скорлупы. Трехлитровую банку наполняем скорлупками от яиц на две трети объема, заливаем их водой и оставляем настаиваться в теплом темном месте. Через 3-4 дня настой можно использовать для полива рассады, предварительно разбавив его водой 1:3. Использованную скорлупу можно еще два раза настаивать для будущих подкормок.

Травяная подкормка. Если у вас есть засушенная крапива или на улице уже появилась первая свежая травка, можно подкормить рассаду травяной настойкой. Заполняем литровую банку сырьем на три четверти и заливаем водой. Оставляем настаиваться в теплом месте на 3-6 дней. Готовый настой разбавляем в 9 раз и поливаем свои сеянцы под корень.

Следует помнить:

если всходы имеют здоровый вид, никакого дополнительного питания им не требуется.