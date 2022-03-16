32 кг на крылышке пчелы Органическими усилиями Приморье станет медом намазано для всего мира

На учебной пасеке краевой сельхозакадемии в эти дни начинается работа по переносу ульев на открытую площадку. Нескольких солнечных дней достаточно, чтобы пчелы начали медосбор. Первым и самым ранним медоносом в Приморье является верба. А она вот-вот должна зацвести.

Пока же пчелы зимовали в омшанике, специалисты научной лаборатории пчеловодства Приморской государственной сельскохозяйственной академии (ПГСХА) готовили документы, чтобы сертифицировать пасеку как органическое производство. Если сертификация пройдет успешно, мед из учебного хозяйства будет иметь специальный сертификат и особый логотип – «органик».

Улей на самообеспечении

Усложнит ли сертификация работу пчеловодов и каковы перспективы развития органического пчеловодства в Приморье, рассказывает заведующая лабораторией пчеловодства ПГСХА Елена Пулинец.

– У нас в Приморье есть все условия для производства органического меда. Наш мед изначально является органическим продуктом, потому что летом пасеки вывозят в тайгу, сбор происходит в экологически чистых местах, где не ведется хозяйственная деятельность, – объясняет Елена Константиновна. – У нас великолепная медоносная база. Основной наш медонос – это липа, но много и других природных медоносов, причем их цветение начинается с самой ранней весны. Многие медоносные культуры мы даже не учитываем и не считаем медоносами. Для сравнения: в средней полосе России праздник, когда пчелы приносят в улей 2 кг нектара в день. У нас же средний принос нектара – 15 кг, а рекордные приносы (в период обильного цветения липы) – 32 кг в сутки! В таких количествах, как у нас, в средней полосе меда и не видели.

Медосбор у нас идет с самой весны. Зацвела ива – пчела уже работает. За день с ивы бывает до 3 кг нектара, это прекрасный медонос. Единственное, что в это время погода нестабильная, тепло чередуется с холодными днями и пчелы еще не развились. И то, что пчелы принесли, они съедают. Но ведь мы их в это время ничем не кормим! Они сами себя обеспечивают, когда есть взяток с ивы. А на смену ивам идут клены, с них пчелы могут принести до 4,5 кг, и мы опять их не кормим. Дальше цветет черемуха Маака, тоже отличнейший медонос. И весь апрель и май у нас идет отличный взяток. А у пчел идет хорошее бурное развитие.

Приморье – лесной край, основа пчеловодства у нас – дикорастущая растительность, это лучшая основа для органического пчеловодства. И территория у нас чистая, потому что редконаселенная. Все это дает возможность для ведения органического пчеловодства.

Конечно, чтобы полностью соответствовать требованиям стандартов органической продукции, нам что-то еще предстоит доработать. Но усилия того стоят: органический мед будет востребован на мировом рынке, у него большой экспортный потенциал, стоимость органики на мировом рынке на 30 % выше, чем обычной продукции. А если есть спрос, есть и возможность для развития отрасли.

Спасение для пчел

– У приморского меда есть какие-то особенности, по которым его можно отличить от другого меда?

– Наш мед имеет очень приятный вкус и ярко выраженные отличительные черты: у него особенный аромат, он красиво кристаллизуется. Мед ценится, если он кристаллизуется, образуя «сальную» структуру, то есть мелкие кристаллы, когда по консистенции он похож на сало. Чтобы получить такую структуру, другие производители прибегают к искусственному воздействию на мед. Наш мед переходит в нужную консистенцию без постороннего вмешательства. Его качество позволяет нам успешно конкурировать на мировом рынке.

– И какие шаги осталось предпринять, чтобы наш мед был признан органическим продуктом?

– Для этого любая пасека должна пройти аккредитацию как органическое производство. После подачи соответствующей заявки в течение трех лет нашу работу изучают, проверяют на соответствие критериям органического производства. Если мы не применяем никакой химии, не нарушаем других параметров, мы получаем логотип органического производителя и органического продукта. Кажется, что три года – большой срок, на самом деле это недолго, а все шансы у нас есть.

Во всем мире бьют тревогу: популяции пчел стремительно сокращаются. В комитете Госдумы по аграрным вопросам приводят цифру: за последние 13 лет количество пчел в РФ сократилось в три раза.

– Будет ли органическое пчеловодство способствовать сохранению пчел?

– Органическое производство – это другая идеология, другое отношение не только к производству, но и к жизни. Органическая продукция должна оздоровить экосистемы, восстановить плодородие почв, сохранить биоразнообразие, в том числе популяцию пчел. Согласно требованиям к органическому пчеловодству вмешательство человека в естественную природу пчел должно быть минимальным. Поэтому задача пчеловодов – отказаться от лечебных препаратов, в том числе антибиотиков, и работать на повышение иммунитета пчел.

К качеству органического меда требования очень жесткие: в нем не должно быть следов антибиотиков и других медицинских препаратов. А если мы отказываемся от их применения, то нужен более тщательный уход за пчелами. Предстоит разработать способы и основные принципы этого ухода. Нужны биопрепараты, повышающие иммунитет пчел. Один такой препарат, Лукет, мы разработали и запатентовали в 2021 году. Это биологически активная добавка из растительного сырья, она обладает иммуномодулирующими свойствами.

Догнать и перегнать соседей

– Много ли в крае производителей, которые могут получить логотип органического производителя?

– Хотелось бы, чтобы это сделали все, потому что изначально у нас очень благоприятные условия для развития органического производства. Пока ближайший сертифицированный органический производитель меда – в Хабаровске. Соседи нас опередили. Но это направление только начинает развиваться. Закон об органике приняли совсем недавно.

Да, нам бы хотелось идти впереди. Это важно, потому что мы занимаемся обучением пчеловодов, и если мы пройдем этот путь, все испытаем на себе, то сможем быстрее этот опыт распространить. Поэтому нам важен сертификат органического производителя не столько для выхода на международный рынок, сколько для изучения технологии перевода производства в разряд органических. И мы не просто внедрим органическое производство у себя, мы разработаем для коллег алгоритм действия – пошаговые инструкции, что делать, чтобы мед стал органическим продуктом. Это наша основная цель – чтобы на территории Приморья большая часть пчеловодов смогла производить органический мед.

– Какие аспекты пчеловодства сейчас в приоритете?

– Большое внимание мы уделяем изучению медоносной базы, готовим атлас. Повторюсь: главный наш медонос – липа. Но есть еще много других. Мы получаем мед с актинидии, у нас их пять разновидностей, они цветут с конца июня до середины июля. Отличные медоносы – леспедеца двуцветная, несколько представителей семейства аралиевых – калопанакс, элеутерококк и сама аралия. Даже обычный одуванчик хороший медонос. В Уссурийском ГО, в Октябрьском районе бывают годы, когда можно получить мед с одуванчика. В осенний период медоносами являются серпухи, некоторые виды кровохлебки, колокольчики, дербенники, да практически все травы!

Пчелы – уникальные создания. Они способны сами обеспечить себя кормами, нужно только правильно разместить пасеку, а для этого пчеловод должен знать, какие на данный момент есть медоносы. Если пчелам будет что собирать, они обеспечат и себя, и нас. И атлас – это симбиоз биологии и географии. Он даст возможность в будущем при анализе меда по характеристикам содержащейся в нем пыльцы определить, где был произведен мед.

Справка «В»

В 2020 году в России был принят закон об органике. Отныне вся продукция, маркированная как «эко» или «био», будет выходить под единым логотипом «органик». Но такой знак можно будет получить, только доказав, что продукт произведен без каких-либо химических веществ, добавок, выращен без пестицидов и гербицидов на сертифицированной земле из сертифицированных семян. В сфере пчеловодства мед не должен содержать следов антибиотиков и соответствовать еще ряду требований.

ФАКТЫ

По словам Елены Пулинец, приморская пчела уникальна: она начинает медосбор ранней весной и продолжает его до самой осени. Не все пчелы умеют собирать мед с разнотравья и других медоносов кроме липы. К примеру, башкирская пчела после окончания сбора липового нектара мед не собирает, она готовится к зиме. Осенних медосборов во многих регионах нет.

Виктория БУРКОВА