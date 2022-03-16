Приморцев снова приглашают на диспансеризацию Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией позволило возобновить проведение диспансеризации и профилактических осмотров в медицинских учреждениях края. Проходить обследования и профосмотры приморцы могут с 14 марта, информирует пресс-служба краевого правительства.

Напомним, что эти виды медицинских мероприятий из-за высокого распространения штамма «омикрон» в регионе были ограничены с 8 февраля. В этот день за сутки было зарегистрировано 1420 случаев заражения, в дальнейшем статистика росла, превышая в отдельные дни показатели в 1500 заболевших. Рекордные 10980 заразившихся COVID-19 в Приморье выявили за неделю 17–23 февраля, после чего заболеваемость стала снижаться. За минувшую неделю коронавирус выявили у 5888 приморцев (статистика снижения выявленных случаев заболевания с 7 по 13 марта: 1012, 990, 973, 906, 781, 655, 571 человек).

По данным на 14 марта, за минувшие сутки в Приморье зафиксировали 506 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 164 862 человека, уточняет региональный штаб. За эти же сутки 976 приморцев выздоровели, всего справились с болезнью 144 773 жителя края.

Таким образом, на сегодня ежесуточное количество выздоровевших от COVID-19 почти в два раза превышает количество заболевших. Как отмечают в министерстве здравоохранения Приморья, такая положительная динамика позволяет медучреждениям вернуться к профильной работе.

– В связи с лавинообразным подъемом заболеваемости «омикроном» в феврале основные силы и средства здравоохранения были направлены на оказание помощи заболевшим, для этого усиливалось амбулаторно-поликлиническое звено. Сейчас эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, диспансеризация и профилактические осмотры снова будут проводиться по плану, как в доковидный период, – подчеркивают в ведомстве.

Напомним также, что для людей, перенесших коронавирус, в поликлиниках организовано проведение углубленной диспансеризации, направленной на раннее выявление осложнений. Для этого необходимо позвонить в свою поликлинику и записаться на обследование.

Евгений СИДОРОВ