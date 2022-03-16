Почки и печень теперь могут пересадить в Приморье Трансплантология в крае развивается: на текущий год запланировано десять операций по пересадке почек и три вмешательства по трансплантации печени. Приморье стало вторым регионом на Дальнем Востоке, где делают подобные операции, уточняет пресс-служба краевого правительства.

Первые две операции по пересадке почек были выполнены летом прошлого года на базе краевой клинической больницы № 1, до конца декабря хирурги провели еще четыре таких вмешательства. На этот год объемы высокотехнологичной помощи по данному направлению увеличены, отметили в краевом минздраве.

Как рассказал главный врач ККБ № 1 Андрей Попов, с 2020 года начались оснащение больницы необходимым оборудованием и подготовка врачей. Ведущие хирурги, анестезиологи, реаниматологи, сосудистые хирурги ККБ прошли обучение в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.

По словам министра здравоохранения Приморского края Анастасии Худченко, трансплантация почек и печени не только является жизнеспасающей операцией, но и позволяет изменить качество жизни пациентов, избавляет от зависимости процедур гемодиализа, во многих случаях восстанавливает трудоспособность, дает возможность вести активный образ жизни.

– Для здравоохранения Приморья начало трансплантации органов – одна из вех на пути к совершенствованию качества и доступности медицинской помощи, – подчеркнула глава ведомства.

По информации регионального минздрава, сегодня в листе ожидания на подобные операции стоят более 30 пациентов. Всего же хронические болезни почек имеют более 450 приморцев трудоспособного возраста, из них более 100 человек нуждаются в трансплантации органа.

Евгений СИДОРОВ