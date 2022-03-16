«Компас», который указывал на звезду Андрей Макаревич и Александр Барыкин были в восторге от вокальных данных и певческого мастерства солисток из Владивостока

30 лет назад во Владивостоке стартовал телевизионный конкурс молодых исполнителей «Компас-шоу». Для массовой культуры Приморского края это было знаменательное событие. Ни до, ни после у тогда еще Тихоокеанской государственной телерадиокомпании «Владивосток» (ТГТРК «Владивосток») и местного шоу-бизнеса не было такого совместного грандиозного проекта.

«Фанерное» шоу

К примеру, детский конкурс «Пирамида», появившийся в 1994 году также на канале ТГТРК «Владивосток», работал только на Приморье. А в «Компас-шоу» участвовали самодеятельные и профессиональные коллективы и солисты со всего Дальневосточного региона. Это во-первых.

Во-вторых, после неудачного выступления жителя Артема Евгения Орешко (ныне живет в Сочи) на Всесоюзном певческом конкурсе «Юрмала-88» молодые вокалисты и музыканты из Приморья даже не пытались показать себя за пределами края. Прежде всего из-за отсутствия средств на раскрутку. Как сейчас бы сказали, на пиар-кампанию. А «Компас-шоу» без особых материальных затрат, можно сказать, не сходя с места, давал шанс любому исполнителю стать звездой эстрады, пусть и локальной. Как тогда казалось.

Его размах и значимость в некотором роде можно сопоставить с размахом и значимостью знаменитого телевизионного конкурса «Алло! Мы ищем таланты!». К 1992 году ставшего частью истории отечественного телевидения.

Идея и разработка «Положения» конкурса «Компас-шоу» целиком принадлежала Федору Каратуеву, основателю и директору центра «Досуг», занимавшегося организацией гастролей и культурно-массовых мероприятий не только в Приморье, но и по всему Дальнему Востоку. Он же формировал состав жюри. Спонсорами проекта выступили компании «Дальфэк», «Рубикон», «Дальстальконструкция», «АПВСМУ» и «Востокинвестбанк».

Первый и второй отборочные туры «Компас-шоу» проходили во Владивостокском цирке 2 февраля и 31 мая. Желающих стать звездой было столь много, что жюри из шести человек прослушивало молодые таланты буквально с утра до вечера с небольшим перерывом на обед. На первом туре в составе жюри был знаменитый Владимир Маркин, лидер популярной тогда группы «Трудное детство». Его участие в «Компас-шоу» поднимало престиж конкурса.

Но, прежде чем попасть на прослушивание, будущим конкурсантам предстояло предоставить отборочной комиссии профессиональную запись двух песен на аудиокассете. Компакт-диски в России тогда еще были в диковину.

Вспоминает Александр Блинов, в 1992 году гитарист группы «Атлас», штатного коллектива Приморской краевой филармонии. Рассказ записан в 2007 году:

– Практически весь репертуар конкурса писался в студии филармонии. Потому что по условиям «Компас-шоу» все пели под инструментальную фонограмму. Некоторые приносили на прослушивание уже готовые записи. Но они были очень плохого качества, и нам приходилось их заново перезаписывать. Записью руководил Гена Привалов. (Все звали и зовут его Геша – музыкант, композитор, аранжировщик. В 1992 году руководитель группы «Атлас» Приморской краевой филармонии. В 2006 году переехал в Москву, работал в студии Валерия Леонтьева. Сейчас у него своя студия.) Единственный, кто писался не в Приморье, это Виталий Карюков (прославился песнями «Девочки-приморочки» и «Шоколадка», а также рекламными видеоклипами на эти хиты, которые в начале 90-х годов регулярно гоняли по каналу ТГТРК «Владивосток». Живет в Москве). Он записывал свои песни в студии «Салам» в Твери. Это была очень известная студия. Оттуда в свое время вышел Леонид Агутин. На тот момент Федя Каратуев с нами очень тесно сотрудничал. И, конечно, ему не приходилось даже задумываться, где будут записываться участники его конкурса.

Можно ужаснуться, как мы тогда работали

Вспоминает участник «Компас-шоу» Александр Смирнов, в 1992 году вокалист и гитарист группы «Мэрия». Запись 2007 года:

– До «Компас-шоу» наш коллектив назывался «Поп-Вирус». А перед самым конкурсом переименовались в «Мэрию». Как группа мы начали формироваться в 1987 году, когда я в музыкальном училище познакомился с Довгалем Колей. Там же встретили Семененко Женю, у него мама преподавала в этом же училище. С того времени все потихоньку и началось. Чтобы сделать запись в студии для конкурса, надо было выложить 4 тысячи рублей. Для нас это были большие деньги, но мы их где-то нашли. И сделали в студии филармонии запись «минусовки» и «плюсовки». Мы записали мои песни «Бродяга» и «Перрон». Правда, текст к «Перрону» наполовину мой, а наполовину моего армейского друга. Я сейчас и не помню, как его звали.

СПРАВКА «В».

Группа «Мэрия» – 1992 год:

Александр Смирнов – вокал, гитара,

Николай Довгаль – бас-гитара,

Евгений Семененко – клавиши,

Евгений Манник – саксофон,

Олег Пунгин – барабаны.

На первом туре Александр Смирнов и его команда завоевали второе место. Третье место досталось Виталию Карюкову, первое взяла Лариса Белоброва, тогда еще не заслуженная артистка России, а солистка кабаре «Зеленая лампа». Руководил этим популярнейшим во Владивостоке заведением известный шоумен Сергей Фомин.

Финал «Компас-шоу» состоялся 4 июля в Приморском краевом драматическом театре им. М. Горького. На этот раз в жюри помимо местных деятелей культуры были Андрей Макаревич и Александр Барыкин, который приехал во Владивосток с сыном Гошей.

Действо снимали несколько телекамер. По словам Александра Блинова, «все было по-взрослому». Возле театра стояла передвижная телестудия, и любопытный Саня, охочий до техники, то и дело туда наведывался, чтобы посмотреть, как проистекает процесс записи.

– Озвучивал конкурс двухкиловаттный аппарат «Тесла». По тем временам это считалось круто. Вообще, слово «киловатт» тогда произносилось с трепетом. Это сейчас счет идет на десятки и сотни киловатт. А тогда на площадь ставили двухкиловаттник и народ был счастлив. И пива выпивалось тогда не меньше, чем сегодня. Если выставить эту легендарную «Теслу» сейчас, то можно ужаснуться, как мы тогда работали! – с удивлением вспоминал дела давно минувших дней экс-гитарист «Атласа» Александр Блинов, в 2007 году сотрудник радиоцеха Приморского краевого драматического театра им. М. Горького.

Дабы несведущим понять его эмоции, необходима ремарка. В октябре 2008 года группа Deep Purple, концерт которой состоялся в тысячном зале FESCO Hall, привезла во Владивосток 8 тонн аппаратуры.

Белоброва пела «научные» песни

В финал «Компас-шоу» попали только сливки из первого и второго отборочных туров. Среди них Александр Смирнов с группой «Мэрия» и Лариса Белоброва. Надо сказать, что «Мэрия», несмотря на призовое место в первом туре, в финал попала только благодаря Федору Каратуеву. Группа не нашла деньги на запись очередной «минусовки» для выступления в финале. И тогда Федор в приказном порядке велел включить коллектив Смирнова в список конкурсантов:

– Эти парни должны выступить! У них нет фонограммы? Тогда они будут играть вживую. Они смогут. Я сказал!

И никто не смел ему возразить. В те годы были иные приоритеты и другие авторитеты.

За день до финала в «Мэрии» произошли перестановки: из группы временно вывели клавишника Евгения Семененко и добавили гитариста «Атласа» Геннадия Привалова. Хотя Смирнов считал, что этого можно было и не делать. Его коллектив и без варягов был достаточно силен. Так, бывший барабанщик «Мэрии» Олег Пунгин до недавнего времени «стучал» в группе «Мумий Тролль». А Илья Лагутенко, сами понимаете, абы с кем играть не будет.

Согласно жеребьевке Александр Смирнов и группа «Мэрия» выступали предпоследними. Смирнов исполнил «Мою гитару», песню собственного сочинения, и «Ее сезон», песню группы «Атлас», которую, по его словам, ему буквально навязал Гена Привалов. Лариса Белоброва пела под занавес.

В качестве главного приза организаторы конкурса выставили цветной телевизор «Чайка-ЦТ-412» с большим экраном. По тем временам – дефицитная и дорогая вещь.

По окончании финального концерта произошло следующее. Все члены жюри, включая Андрея Макаревича и Александра Барыкина, оценили выступление Смирнова на отлично. Но и Белоброва получила точно такие же оценки. Образовалась щекотливая ситуация: на один телевизор претендовали два человека.

– Конечно, все засуетились. Никто не ожидал, что Макаревич с Барыкиным поставят мне по пять баллов! Наверняка все делали ставку на Ларису Дмитриевну. Я для всех был никто, а она уже тогда была известной. Виктор Либерский, музыкальный руководитель театра им. М. Горького (ныне живет в Израиле), попытался возразить, но Федор Каратуев ему так и сказал: «Я этот конкурс придумал. И я здесь главный. Поэтому телевизор отдайте Смирнову! А Белобровой потом другой привезут». Хотя я тоже думал, что победит она. Лариса, несомненно, профессионал. И в каком-то плане она лучше меня тогда спела. Но она пела совдеповские, «научные» песни. Она в такой манере поет до сих пор. А я что? Я не против. Я профессионалов уважаю. Но у меня музыка была современная, западного стиля. В нашей стране в те годы она, может быть, не всем была нужна. Но Макаревичу с Барыкиным понравилась, – рассказал Александр Смирнов.

Призовую и тяжелую «Чайку» он в этот же вечер отвез домой. Телевизор прослужил ему достаточно долго, а по пришествии в негодность был с почестями выброшен на помойку.

Событие с большой буквы

Вечером после финала мэр Владивостока Евгений Михайлович Блинов устроил участникам конкурса прогулку на теплоходе по акватории Амурского залива. На путешествие по морю от Корабельной набережной до Первой Речки и обратно ушло около часа. Естественно, без фуршета со спиртным не обошлось. По словам участника «Компас-шоу» Игоря Пшеничных (певец, композитор, увековечил себя песней «Паром на острова» на слова Сергея Устинина, живет во Владивостоке), Андрей Макаревич здорово набрался. В этот же день был грандиозный фейерверк, подаренный Владивостоку японцами в честь дня рождения столицы Приморья.

На другой день на стадионе «Динамо» состоялся гала-концерт под девизом «Звезды эстрады – Владивостоку», в котором приняли участие финалисты «Компас-шоу» и столичные гости: Андрей Макаревич, Александр и Гоша Барыкины, ансамбль «Играй, гармонь» и артист разговорного жанра Ян Арлазоров. Вел программу диктор Центрального ТВ Сергей Дитятев. По признанию участников мероприятия, звезды, как наши, так и московские, «колбасили под фанеру». Но наш доверчивый и пьяный «пипл» все схавал и был счастлив.

Рассказ Александра Блинова, записан в 2007 году:

– Я вспоминаю «Компас-шоу», по большому счету, из-за Феди. У него все получалось, за что бы он ни брался. Для второго тура он построил в цирке офигенную сцену, всю светящуюся. Федя поднял ее на два метра над манежем, чтобы всем было видно. Она еще некоторое время работала после его смерти, пока ее не растащили. А само мероприятие как-то остро не запечатлелось. После него было много других конкурсов. Для нас это была работа, а для его участников – событие с большой буквы.

Жаль, что конкурс умер

Вспоминает участница конкурса «Компас-шоу» Светлана Глухова, в 1992 году артистка Приморского краевого драматического тетра им. М. Горького. Запись 2007 года:

– Я и Лариса Белоброва на конкурсе спели несколько песен. В первом туре я исполняла песню «Я права» Виктора Либерского на слова Виктора Бусаренко (заслуженный артист России, в 1992 году – режиссер Приморского краевого драматического театра им. М. Горького. – Прим. авт.) Мы все песни пели живьем под «минусовку», которую записали в студии театра. За всю певческую практику ни Лариса, ни я никогда не пели под фонограмму.

В финале Светлана спела «Молитву» (музыка В. Либерского, стихи Виктора Бусаренко). После конкурса, во время прогулки на пароходе, к ней подошли Андрей Макаревич и Александр Барыкин. Лидер «Машины времени» признался, что мелодия и тональность «Молитвы» напомнила ему немецкую органную музыку.

– Я долго думал над вашей песней и только сейчас смог достойно ее оценить. Я предлагаю вам приехать в Москву и попробовать спеть на телешоу «50 на 50». Но дальнейшее – съемка клипов и раскрутка – это уже ваше дело, – сказал главный «машинист».

Светлана от лестного предложения отказалась – «в силу разных обстоятельств». Кстати, очевидцы утверждают, что Александр Барыкин был очарован исполнительским мастерством Ларисы Белобровой.

Вспоминает Светлана Глухова:

– Белоброва в финале выступила прекрасно. Конечно, она была номер один. Она – единственный участник конкурса, у которого все было в десятку. У нее был четкий репертуар (Лариса Белоброва исполнила песни «Гимназистка» и «Синема», музыка Виктора Либерского, слова Виктора Бусаренко. – Прим. авт.). И я не помню такой заминки, чтобы было два финалиста и один телевизор делили пополам. Я точно знаю, что телевизор ей дали. Хотя он был ей не нужен, но телевизор был. И это было приятно. Мы тогда много гастролировали. И участие в «Компас-шоу» не было подтверждением наших артистических амбиций. Да, это было интересно. Потому что это проводилось впервые. Это была такая радость! Мы надеялись, что эта тенденция будет продолжаться. И что из нашего города, с Дальнего Востока, ребята могут приехать на конкурс и стать звездами. У нас столько хороших голосов! Многие московские голоса даже рядом не стояли. В Приморье вообще очень много хороших исполнителей. Жаль, что этот конкурс умер.

Пожар после гастролей Примадонны

Судьба Федора Николаевича Каратуева трагична и загадочна. Он погиб ранним утром через два дня после гастролей во Владивостоке Аллы Пугачевой, организованных его фирмой «Досуг». Его тело нашли утром 7 февраля 1993 года в своем офисе на улице тогда еще Ленинской, 7. По официальной версии, директор «Досуга» задохнулся во время пожара, случившегося в его конторе ночью. Согласно заключению экспертов, «возгорание произошло из-за замыкания электропроводки».

Между тем многие факты ставят под сомнение эти выводы. Кто был на прощании с Федором в ДК имени Ленина, наверное, помнят жуткие кровоподтеки и ссадины на его лице и руках. Их не смог скрыть даже грим. Но это случится год спустя после «Компас-шоу». И это уже другая история.

Сергей КОЖИН