Приморцы поучаствовали в создании самой большой рукотворной карты России Мастерицы из Владивостока приняли участие во Всероссийской акции «Вышитая карта России», сделав вышивку географической территории Приморского края. Акция проводится в рамках Года культурного наследия народов России. Презентация готовой карты состоится 12 июня.

Суть проекта заключается в том, чтобы создать самую большую рукотворную карту России на полотне размером 3 метра в ширину и почти 7 метров в длину. При этом каждый регион делает свою часть карты самостоятельно. Фрагмент должен быть вышит вручную с использованием орнаментов традиционной национальной вышивки и символов, присущих конкретному региону.

Для участия в проекте Приморский краевой центр народной культуры пригласил мастериц-вышивальщиц из Владивостока – Марину Иов и Яну Богданову. Для работы им понадобилось около месяца.

По словам мастериц, в вышивке фрагмента Приморья были использованы как символические изображения, характеризующие флору и фауну края (стилизованные изображения рыб, крабов, раковины морского гребешка, тигра, лотоса) и род основных занятий населения (маяк, якорь – военный, торговый, рыболовный флот), так и орнаментальные мотивы, присущие народам, населяющим регион.

Презентация вышитой карты России состоится в рамках фестиваля-марафона «Песни России» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной 12 июня в День России в Чебоксарах. Карта будет представлена во всех федеральных округах Российской Федерации. Завершение акции планируется 12 декабря в День Конституции РФ в Москве.

Сергей ПЕТРОВ