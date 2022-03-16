Коронавирус в Приморье отступает В Приморье на амбулаторном лечении на 14 марта находилось 11,7 тысячи пациентов с COVID-19. В пиковые дни заболеваемости, в последнюю декаду февраля, этот показатель превышал 18 тысяч.

Кроме того, постоянно снижается количество новых случаев заражения инфекцией. По состоянию на 14 марта врачи выявили 506 заболевших.

По данным регионального оперативного штаба по коронавирусу, за последние сутки в Приморье от COVID-19 выздоровели 976 человек. Всего с начала пандемии с инфекцией справились почти 145 тысяч приморцев.

По данным регионального минздрава, количество коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией пока сохраняется.

«При стабильном улучшении эпидситуации коечный фонд будет переводиться в режим оказания плановой медицинской помощи», – подчеркнули специалисты.

Напомним, что сейчас в 24 медицинских организациях открыто 2 908 коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями.

Евгений СИДОРОВ