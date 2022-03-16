Власть ищите в Интернете Губернатор края, правительство, мэрия Владивостока и муниципалитеты переходят на новые платформы

Безобразная и беспринципная работа западных соцсетей привела к тому, что в России их закрывают одну за другой. Россияне без особых проблем переходят для общения и работы на новые онлайн-платформы. Меняют свою диспозицию в Интернете и органы власти.

Напомним, что ранее Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа в Instagram, после того как компания Meta, владеющая соцсетью, разрешила пользователям призывать к насилию против российских военных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, губернатор Приморского края Олег Кожемяко отказался от использования социальной сети Instagram.

«Facebook и Instagram окончательно себя дискредитировали. Такие «свободные» социальные сети нам не нужны. Они позволили своим пользователям размещать открытые призывы к насилию в отношении граждан России, оскорблению нашего президента и дискредитации наших вооруженных сил. Я закрываю свою страницу здесь. А всех вас, дорогие друзья, приглашаю в другие мои социальные сети – «Одноклассники», «ВКонтакте», Telegram. Описание – в шапке профиля», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Первый вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина вслед за губернатором края Олегом Кожемяко также отказалась от использования Instagram.

В своем сообщении она отметила, что будет пользоваться теперь другими социальными сетями.

Обратиться в мэрию дальневосточной столицы также теперь можно с помощью российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для этого нужно отправить сообщение либо комментарий на страницах администрации Владивостока или главы города Константина Шестакова. Поступившая информация оперативно будет передана в работу ответственным специалистам, а ответ пользователь сможет получить в среднем в течение восьми рабочих часов.

«Социальные сети помогают нам вести открытый диалог с жителями города. Ежедневно с помощью Instagram специалисты администрации давали ответы на сотни сообщений. Сейчас задать вопросы или сообщить о проблеме можно в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Поступившие сообщения направят профильным органам администрации для принятия как оперативных, так и системных мер», – сообщила начальник управления по работе со СМИ администрации города Валентина Козлова.

Евгений СИДОРОВ