Пятеро несмелых: кому из знаков зодиака сложнее всего пережить трудности Жизнь порой подкидывает неприятные сюрпризы. С недобрыми новостями люди справляются по-разному. Одни могут сразу взять себя в руки и спокойно решить все неурядицы, другим нужно больше времени для того, чтобы собраться с духом. Некоторые вовсе подвержены паническим настроениям.

Парапсихолог и таролог Галина Янко уверена, что склонность к тревожным мыслям зависит от знака зодиака. Некоторые люди от рождения имеют предрасположенность к панике. Им тяжелее справляться с тревожностью и адаптироваться к новым обстоятельствам. В рейтинг самых паникующих знаков вошли пять представителей зодиакального круга.

5-е место: Львы, склонные к панике, если задевают их самолюбие

Представители этого знака очень любят себя, у них завышена самооценка. Львы непоколебимо верят в себя, и, если кто-то усомнится в их силе, знаниях или навыках, они будут поражены. Львам важно чувствовать себя лидерами. Если же они оказываются на втором плане, это их выбивает из колеи.

В то же время рядом с близкими Львы чувствуют себя детьми. Они многое принимают на веру и сразу же спешат сообщить об этом окружающим. Если им не верят, то они тяжело переживают это и начинают нервничать. Это может вызвать всплеск негативных эмоций.

4-е место: Девы – самый эмпатичный знак зодиака

Они привыкли всех понимать и пропускают переживания других через себя. Девы делают все, чтобы помочь другим. Они дают советы, помогают словом и не только.

Однако они еще долгое время будут прокручивать ситуацию, прочувствуют ее всеми фибрами души. При этом внешне Девы выглядят абсолютно спокойными. Поэтому многие могут подумать, что они так же спокойно относятся к происходящему.

Астролог предупреждает, что представители этого знака склонны к панике в самый неподходящий момент. Если страх их парализует, они просто теряют рассудок.

3-е место: Раки часто нервничают и легко поддаются панике

Спокойные и уравновешенные в обычной жизни, Раки, как только что-то происходит, начинают нервничать. Они не могут сдержать себя и паникуют, даже если на это нет оснований. В первую очередь представители этого знака боятся потерять контроль над собой.

Порой Раки нервничают из-за того, что от них вовсе не зависит. Когда беда приходит к их родным и друзьям, они считают себя виновными. Они берут на себя весь груз ответственности. Особенно сильно Раки нервничают, если не могут повлиять на те или иные ситуации.

Раков тяжело успокоить. Если они нервничают, то перестают объективно оценивать ситуацию. Попытки их успокоить вызывают у них лишь раздражение. Поэтому стоит подождать, пока они успокоятся, и только потом пытаться говорить с ними.

2-е место: Близнецы, склонные к эмоциональному истощению

Переменчивый характер не защищает их от тревожности. Она совместно с раздражительностью истощает эмоциональный запас. Даже минимальная неурядица вызывает у Близнецов панику.

Ожидание становится мукой. Неважно, чего они ждут, но это обязательно вызывает тревогу. Радостные события будут опечалены бурной фантазией. Близкие люди нередко страдают от их агрессивных вспышек.

1-е место: Скорпионы чаще других поддаются панике

Всему виной их темперамент. В быту они часто впадают в крайности. Это истощает их морально. Долгое пребывание в стрессе делает их агрессивными и раздражительными.