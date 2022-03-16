Управляющим компаниям в Приморье категорически запретили повышать тарифы Любой рост тарифов управляющими компаниями на обслуживание жилья в Приморском крае незаконен, а организации, допустившие это, понесут наказание. Об этом заявила заместитель председателя правительства региона Елена Пархоменко.

По ее словам, в правительство поступили обращения граждан по поводу того, что ряд управляющих компаний разместили объявления об увеличении стоимости обслуживания жилья.

«Такие объявления незаконны. Во все муниципалитеты направлены обращения о необходимости провести работу с управляющими организациями, а государственной жилищной инспекции поручено провести проверки таких компаний. Несмотря на то что наложен мораторий на их осуществление, все же жилищная отрасль – это важная сфера, напрямую влияющая на комфорт и качество жизни людей. Такие проверки необходимы. Если будут выявлены нарушения, компании будут наказаны», – заявила Елена Пархоменко.

Она пояснила, что обслуживание жилья и мест общего пользования является нерегулируемым тарифом. Стоимость на эти услуги определяется общим собранием собственников жилья – утверждается их перечень и стоимость, «и никто, кроме жильцов, не может принять решение об изменении расценок на данные работы».

Сергей ПЕТРОВ