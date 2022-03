Сокровища Буркина: cюжет по телевизору спровоцировал кровавое преступление 14 марта 2012 года во Владивостоке был зверски убит известный коллекционер, эксперт Союза антикваров России, член международной гильдии антикваров Константин Петрович Буркин.

Его тело с «признаками насильственной смерти» обнаружили в этот же день около 18 часов в помещении собственного магазина «Хобби» (Collector`s shop of Hobby co. Ltd) на улице Адм. Фокина, 5. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Прошло 10 лет, но это преступление до сих пор не раскрыто.

Антиквариат в ломбардах не появился

Следствие установило, что Буркина убили после полудня, между 16 и 17 часами. Время смерти подтвердило заключение судмедэкспертизы. По всему, нападение было неожиданным, коллекционер даже не успел нажать тревожную кнопку. Не исключено, что преступников было двое или трое. Пока старика отвлекали, один из подонков нанес ему сзади несколько ударов по голове тяжелым тупым предметом, проломив основание черепа. Возможно, молотком.

Злоумышленники похитили коллекционные монеты, предметы антиквариата и около 50 тысяч рублей. Столько было в кассе. Сейф они не вскрыли. То ли не смогли, то ли не успели…

Магазин «Хобби» расположен в одном из проулков улицы Адм. Фокина, в историческом центре столицы Приморья, который жители Владивостока называют Арбатом. 10 лет назад этот район облюбовали наркоманы. Использованные шприцы здесь валялись в каждой подворотне, как шелуха от семечек. В криминогенном отношении это была неблагополучная территория города. Поздним вечером на Арбате можно было запросто нарваться на гоп-стоп.

Изначально следствие полагало, что Константин Петрович – жертва наркоманов, позарившихся на легкую добычу из-за денег, чтобы купить дурь. Не надо много сил и умения, чтобы обнести старого коллекционера, который всегда работал один. Надо лишь зайти в магазин, закрыть за собой дверь, и все! Делай что хочешь. Тем более что «Хобби» – не супермаркет, народ сюда не ломится. Поэтому труп Константина Буркина нашли не сразу. Но оперативно-разыскные мероприятия эту версию не подтвердили. В ломбардах Владивостока и края среди скупщиков краденого и коллекционеров сокровища Буркина не всплыли.

Еще была версия, что преступники – приезжие из Средней Азии. Их тогда много толкалось в районе стадиона «Динамо», где работал миграционный центр. Гастарбайтеры могли зайти в магазин «Хобби» и, позарившись на сверкающий и блестящий антиквариат, убить коллекционера. После чего с похищенными вещами отбыть на историческую родину. А там их ищи-свищи! Но и эта версия потерпела фиаско. Две уличные камеры видеонаблюдения (одна срабатывала на движение), под объективами которых находились магазин «Хобби», а также подворотня с выходом к миграционному центру (через арку), не зафиксировали присутствия подозрительных личностей неславянской наружности.

В то же время следствие установило, что убийство антиквара – это не заказ с целью устранения конкурента (у Константина Буркина не было конкурентов в Приморье). И не ради похищения раритетов: Буркин не хранил особо ценные вещи в магазине.

Кстати, 26 января 2012 года в новостной ТВ-программе местного телеканала показали сюжет из магазина «Хобби», где Константин Петрович охотно рассказывал о монетах, выпущенных в России в честь Олимпиады в Сочи-2014 и саммита стран АТЭС-2012. Камера показала телезрителям иконы, статуэтки, монеты и другие редкости. Возможно, что этот сюжет навел преступников на мысль ограбить коллекционера. Не исключено.

Коллекционеров приравняли к барыгам

Собирательством Константин Буркин заболел еще в 1944 году, когда 15-летним помощником моториста на сухогрузе Дальневосточного пароходства впервые попал в Соединенные Штаты в Сан-Франциско. Любопытного паренька заинтересовали монеты чужого государства, он заболел нумизматикой. Но потом переключился на марки, ордена, старинное оружие, бронзу, серебро, кораллы, раковины, фарфор. За 30 лет работы старшим мотористом в Дальневосточном пароходстве Буркин посетил большинство стран мира и отовсюду привозил редкости. Так постепенно формировались его интереснейшие коллекции.

В начале 80-х годов Константин Буркин попал под статью Уголовного кодекса за «спекуляцию старинными монетами». С точки зрения дня сегодняшнего это дикость. Но в Советском Союзе во времена застоя нумизматы не имели права держать в своих коллекциях более двух одинаковых монет. Даже для обмена. Коллекционеров тогда приравнивали к барыгам и спекулянтам, паразитирующим не теле «общества строителей коммунизма».

Константин Петрович не любил вспоминать этот эпизод из своей долгой жизни: что было, то было.

В июне 1990 года Буркин при поддержке Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева (ПГОМ им. В.К. Арсеньева) и своих друзей Александра Червоненко, Олега Лагишевского, Германа Юненвы организовал первую на Дальнем Востоке региональную специализированную фирму ООО «Хобби». Предприятие открыло магазин «Коллекционер» на первом этаже ПГОМ им. В.К. Арсеньева (ул. Светланская, 20). Эту уютную торговую точку и ее приветливого хозяина знали все коллекционеры Дальнего Востока и Сибири. Вскоре аналогичный магазин «Антиквар» появился во Владивостоке в Доме-музее семьи Сухановых. В Находке тоже открылся магазин «Коллекционер». Но он просуществовал совсем недолго.

После смены руководства в ПГОМ им. В.К. Арсеньева магазин «Коллекционер» переехал на Адм. Фокина, 5. В цокольное помещение, где Константин Петрович встретил свою смерть.

Убийство прервало традицию

Говорят, вещи живут дольше, чем их хозяева. Это правда. Если, конечно, их беречь. Благодаря увлечению Константина Буркина сотни и даже тысячи артефактов «старины глубокой» не затерялись во времени, а стали достоянием его коллекций и музейными экспонатами.

Константин Петрович был мудрым и щедрым человеком. Он понимал, что все мы не вечны. В 1999 году, в год своего 70-летия, он подарил ПГОМ им. В.К. Арсеньева редчайшее собрание серебряных и фарфоровых предметов-эндемиков. Тем самым он заложил добрую традицию делать подарки музею в дни своих юбилеев, получившую название «Щедрый дар потомкам». После каждого дарения оформлялась соответствующая выставка. В 2004 году Буркин преподнес музею коллекцию редких марок, раковин и наград. В 2009-м – коллекции редкого холодного оружия, старинного серебра, изделий из кости.

В 2010 году Константин Петрович передал в дар Русской православной церкви коллекцию антикварной церковной утвари. Общее количество подаренных им предметов – около 12 тысяч.

За свою трудовую и подвижническую деятельность Константин Буркин был удостоен правительственных медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «50 лет победы в Великой Отечественной войне», «300 лет Российскому флоту». В год своего 85-летия он планировал сделать ПГОМ им. В.К. Арсеньева традиционный сюрприз. Не случилось…

Фактически Константина Буркина убили дважды. Сначала его лишили физической жизни, а потом, безжалостно обокрав, убили его еще и духовно. И дело тут вовсе не в похищенных вещах или в их стоимости, а в том, что в них была вложена огромная часть души этого человека.

Не так давно известный в городе предприниматель и коллекционер (до поры до времени не станем раскрывать его имя и фамилию) принес в редакцию «В» около 20 монет, похищенных из коллекции Константина Петровича. По крайней мере, так гость утверждал. По его словам, он знает, кто убил коллекционера. А также где сейчас сокровища Буркина. И почему это преступление до сих пор не раскрыто.

Следите за нашими публикациями.

Сергей КОЖИН