Дефицита в прогнозах нет Без мяса, молока, яиц и овощей приморцы не останутся. Сельхозпроизводители дают слово

С начала марта с прилавков периодически исчезают то сахар, то растительное масло, то гречка. Причина тому вовсе не отсутствие товаров, а повышенный ажиотаж покупателей.

На самом деле, как уверяют и производители, и продавцы, оснований для паники нет. Дефицита популярных продуктов в прогнозах нет. Более того, по заверению производителей, не планируется в ближайшие месяцы и повышение цен на местную сельхозпродукцию – мясо, молоко, яйцо. Об этом они твердо заявили на пресс-конференции, специально созванной правительством Приморья.

Пока запасы есть, цены не пошатнутся

Как отметили сельхозпроизводители, для поднятия отпускных цен на их продукцию нет никаких оснований.

– С прошлого года молочники не подняли цену на свою продукцию ни на одну копейку, – констатировал глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) Михаил Мишин. – Мы стараемся, чтобы и дальше наш продукт не дорожал. Предприятия работают в штатном режиме, запасов основных ингредиентов на производство кормов хватит на несколько месяцев.

Аналогичные прогнозы озвучил и Александр Дмитриев, руководитель ООО «Мерси Агро Приморье», одного из ведущих производителей свинины в регионе.

– Больших сложностей с сырьем мы не испытываем, цена на пшеницу стабильная, – отметил он. – В том числе и благодаря вывозным пошлинам на зерно, установленным правительством.

По словам генерального директора Уссурийской птицефабрики Евгения Разника, предприятие продолжает отпускать продукцию по ценам, которые были снижены в феврале. Запасов кормов хватит как минимум на 2-3 месяца, так что в ближайшее время отпускные цены на яйцо подниматься не будут.

– Наши основные затраты связаны с производством кормов, а они на 90 % состоят из российских ингредиентов, – пояснил Разник. – По поводу дальнейших прогнозов: если цены на пшеницу, сою, кукурузу расти не будут, не будут повышаться железнодорожные тарифы, не будет оснований и дальше двигать цены.

Кроме того, на повышение отпускных цен на яйцо может повлиять и общее подорожание потребительских товаров, не связанных с сельхозпродукцией. Просто потому, что коллективу предприятия необходимо будет повысить заработную плату, – резюмировал руководитель птицефабрики.

А семена-то голландские…

С наступлением весны начали традиционно снижаться цены на овощи. Отпускные, конечно.

– Килограмм огурцов первого сорта сейчас стоит 200 рублей, второго сорта – 170 рублей, третий сорт подешевел до 140 рублей, – рассказала директор тепличного хозяйства «Дэм-Лазурное КСП» Наталья Дубовцева.

Здесь зависимость от импорта наиболее высокая – семена, которые используются в хозяйстве, преимущественно голландские. По мнению Натальи Дубовцевой, отечественные гибриды существенно уступают им по урожайности, устойчивости к болезням и вредителям.

– В советское время отечественная селекция развивалась, агрономы выводили, испытывали различные сорта и гибриды овощей. Только огурцов у нас, в Приморье, было порядка 70 гибридов, подходящих для закрытого грунта, – рассказала Наталья Ивановна. – Однако в 90-е селекционные работы прекратились и мы перешли на импортные семена, которые устраивали нас по качеству. Кроме того, выбирая сорта овощей (в «Лазурном» также выращивают томаты, сладкий перец, зелень), мы прежде всего ориентируемся на вкусы потребителей. Приморцы, например, любят, чтобы огурчики были гладкие, без шипов. Два года назад мы засадили гектар отечественным пчелоопыляемым гибридом. На вид и вкус эти огурцы были похожи на те, что растут на грядках, но покупатели их не оценили, поэтому пришлось существенно снижать на них отпускную цену. К тому же этот гибрид, как уже было сказано, уступает голландским по урожайности. В итоге мы на том урожае существенно потеряли на выручке.

Тем не менее, по словам Натальи Дубовцевой, семян хватит до осени, запасов минеральных удобрений также достаточно, так что в ближайшие месяцы отпускные цены на свою продукцию тепличное хозяйство повышать не будет.

Один из факторов сдерживания цен – поддержка правительства: принятие программы заморозки кредитных ставок, федеральные и региональные субсидии.

– Благодаря этим мерам наше предприятие держится в рентабельной зоне, – подчеркнул Евгений Разник. – В частности, мы получаем из краевого бюджета по рублю за каждое реализованное яйцо.

– 12 рублей, выплаченных из краевого бюджета за каждый литр молока, – это серьезное подспорье для хозяйства, – согласен и Михаил Мишин. – Кроме того, мы получаем компенсацию за технику, приобретенную у отечественных производителей, за освоение новых земель, получаем финансовую поддержку на приобретение элитных семян.

– Мы получаем помощь в виде частичной компенсации за потребляемое тепло (более 40 % стоимости овощей, выращенных в защищенном грунте, – это именно отопление теплиц), приобретение семян, минеральных удобрений, – добавила Наталья Дубовцева. – Если бы всего этого не было, предприятие просто ушло бы в минус.

Сетевая жадность

Другое дело – торговые наценки. По словам производителей, доля торговых сетей со стоимости товара составляет от 15 % до 60 % от отпускной стоимости товара.

– На днях обратила внимание на то, что в киосках «Дальфрукт» наши огурцы первого сорта (200 рублей за килограмм) продаются по цене 320 рублей за кило, – привела пример Наталья Дубовцева. – Вот и считайте разницу. Минимизировать торговую наценку можно, если муниципалитет выделит землю для размещения наших нестационарных торговых объектов, чтобы мы могли продавать наши овощи и зелень непосредственно гражданам. Пока же жители Владивостока могут приобретать наши огурчики на сельхозярмарках, которые проводятся по субботам на улице Жигура.

У Александра Дмитриева иное предложение: поскольку реализация мясной продукции требует особых условий, можно было бы организовать в местных торговых сетях отдельные полки для приморских товаров с минимальной торговой наценкой. Такое решение правительству края реализовать под силу.

К слову, отпускные цены производители от граждан не скрывают – Уссурийская птицефабрика, например, публикует эту информацию на своей станице в социальных сетях.

Ищите оранжевое!

Тем временем в Приморье стартовал новый проект, призванный обеспечить население края основными продуктами питания по социально ориентированным ценам. Его инициировал губернатор Олег Кожемяко.

Как рассказали в министерстве промышленности и торговли Приморского края, участниками нового проекта стали крупные торговые сети «Реми» (78 магазинов по краю), «Самбери» (65), «Михайловский» (3), а также 31 магазин несетевой розницы в Артеме – всего 177 торговых точек.

В рамках проекта реализуются социально значимые продовольственные товары приморских производителей: хлеб, молоко, замороженная свинина, мясо птицы, куриное яйцо, замороженная рыба, колбасные изделия, растительное масло, печенье. А также овощи: картофель, капуста белокочанная, морковь, свекла, лук, огурцы, томаты.

– Участники проекта приняли на себя обязательство устанавливать на продовольственные товары розничную торговую наценку не выше 15 % к оптово-отпускной цене предприятия-производителя или оптово-отпускной цене поставщика, – уточнили в ведомстве.

В проекте примут участие основные приморские производители продуктов: «Владхлеб», «Гормолокозавод «Артемовский», «Хорольский молочный комбинат», «Мерси трейд», «Ратимир», «АгроПтица», «Птицефабрика Уссурийская», «Приморская соя», «Заречное», «Овощевод», «НК ЛОТОС».

Обратите внимание: в торговых залах и на полках магазинов указанные товары будут обозначены ценниками и стикерами оранжевого цвета с надписью «Приморское – лучшее!».

Напомним, что в Приморском крае работает круглосуточная горячая линия по регулированию цен. По номеру 8 (423) 260-75-15 можно оставить сообщение о фактах завышения цен на продукты и иные товары в магазинах региона. По случаям выявления резкого повышения цен материалы направляются в антимонопольную службу, а также в прокуратуру.

Анжелина ШИЛАН