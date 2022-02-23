Три целых восемь десятых лье над водой Во Владивостоке в прошедшие выходные состоялся седьмой ледовый полумарафон Honor Vladivostok Ice Run. Участникам забега предстояло преодолеть 5, 10 и 21,1 километра по льду.

В бухте Новик в субботнее утро собралось более тысячи любителей активного отдыха. В этом году погода была за них: комфортная температура, почти нет ветра, ярко светило солнце. Мероприятие объединило спортсменов из 30 регионов России и восьми стран.

Губернатор Олег Кожемяко поприветствовал участников соревнований, подчеркнув, что массовый спорт все больше и больше захватывает приморцев – становятся популярными зимние забеги, лыжи. А в 2019 году Владивосток стал беговой столицей России.

«Легкая атлетика не заканчивается летом, мы перешли на зимний вариант. И сегодня более тысячи любителей зимнего бега собрались, чтобы попробовать себя на льду бухты Новик. Мы получим хорошее настроение, заряд бодрости. От души желаю всем спортивных достижений, легкого старта, удачного финиша!» – обратился глава Приморья к марафонцам.

Губернатор поблагодарил организаторов мероприятия, которые уже в седьмой раз организуют такое масштабное и уникальное мероприятие, и подчеркнул, что правительство Приморского края продолжит развивать массовый спорт.

Затем Олег Кожемяко сделал разминку перед стартом и пробежал 10-километровую дистанцию по льду.

Участники соревнований не только смогли получить заряд бодрости и положительные эмоции, но и выиграть призы.

«Отличное мероприятие, прекрасная погода, в каком-то году забег был в ненастную погоду, шел дождь со снегом. Сегодня все просто идеально, нам понравилось!» – поделились своими впечатлениями Дарья и Артур, постоянные участники полумарафона.

На площадке мероприятия всех гостей ждали также горячий чай и плов, фотозона, музыка. Безопасность на льду обеспечивали приморские спасатели.

В полумарафоне были представлены дистанции в 5, 10 и 21,1 километра, дети пробежали по 500 метров и 1 километру.

Кстати, на днях во Владивостоке отметили 150 лет со дня выхода в свет книги «Вокруг света за 80 дней» Жюля Верна (читайте материал на стр. 16). Напомним, что этот же автор написал и не менее восхитительную книгу «Двадцать тысяч лье под водой», которой в этом году исполняется 153 года. Если брать за основу старинную французскую единицу измерения расстояния, то 21,1 км – это всего лишь 3,8 лье.

Евгений СИДОРОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА