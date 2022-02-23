Три типа энергии знаков зодиака Характер человека формируется не в зависимости от стихий, как принято считать, а от типов энергий, утверждает астролог Ольга Пушнова. Эксперт рассказала о том, что зодиакальный круг разделен на три сектора, называемых крестами. Они же и определяют три типа энергии – кардинальную, фиксированную и мутабельную. Все знаки, вошедшие в три группы, кармически связаны между собой. Об особенностях этих энергий и их влиянии на своих обладателей рассказал портал FTimes.

Главными чертами представителей кардинальной энергии являются сильнейшая внутренняя динамика, импульсивность, умение делать первый шаг.

Кардинальная энергия – Овен, Рак, Весы, Козерог

Овен – это самовыражение, прямолинейность, воля.

Рак – семья, дом, родина, истоки, традиции, главные человеческие ценности, душевная близость, надежный тыл.

Весы – это дипломаты, способные лавировать между обстоятельствами, а также стремление к красоте, эстетике и вежливому общению. Это жажда нового и гармоничной работы в коллективе, активности и влияния.

Козерог – карьера, движение к поставленным целям, терпение и осторожность, постановка высоких целей и настойчивых действий.

Фиксированная энергия – Телец, Лев, Скорпион, Водолей

Фиксированные знаки осуществляют серьезные, масштабные замыслы, прикладывая к этому все силы. Эти люди отличаются стабильностью, стойкостью, умением вытерпеть и выждать, восстановить энергию. Это самые инертные, а вместе с тем и самые энергичные и непреклонные в своих действиях люди.

Телец – это символ денег, терпения и труда. Медленно и уверенно эти люди движутся к своим целям, проделывая огромный пласт работы.

Львы – это творчество, стремление к креативу.

Скорпионы – это трансформация, способность быстро и безвозвратно менять жизнь и судьбу.

Водолей – идея, преображение, переворот, систематическое и научное мышление, объективность. Эти люди всегда настойчивы, стараются быть застрахованными от ошибок. Они устремлены в будущее, но не так импульсивны и неосторожны, как Овен.

Мутабельная энергия – Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы

Представители мутабельной энергии отличаются умением подстраиваться под жизненные реалии и перемены. Их внутренняя стратегия часто заменяется тактикой. Эти люди всегда следят за последними общественными тенденциями, быстро пересматривают свои жизненные цели и способы их достижения. Это настоящие хамелеоны, которые способны в любое дело вдохнуть новую жизнь.

Близнецы – это информация, самые подвижные люди, символы духа времени. Им нужна постоянная интеллектуальная стимуляция. Это самые надежные советчики.

Девы – это пример трудолюбия, практичности, дисциплины, разборчивости и правильного выбора. Они умеют лавировать и адаптироваться к любым условиям.

Стрелец – это образование, философия и духовность, ментальные и культурные разнообразия, внутренняя гуманность и талантливое управление.

Наконец, Рыбы – символ чувств. Эти люди постоянно исследуют ощущения и эмоции окружающих людей. Это лучшие психологи, которые смело берут на себя любую работу и задачу.

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