Семеро смелых из Славянки Тяжелые отечественные мотоциклы не выдерживали суровых российских дорог

В предыдущих номерах «В» начиная с 27 октября 2021 года мы регулярно рассказывали о путешествиях по дорогам Советского Союза членов Приморского краевого клуба автомототуризма, проживающих во Владивостоке и в Артеме. Всего уже вышло 11 номеров «В» с историями о пилигримах на колесах.

Сегодня рассказ о путешественниках из поселка Славянка, совершивших пробег на мотоциклах по восточной части знаменитой Байкало-Амурской магистрали с 4 по 26 августа 1982 года. Согласно показаниям спидометра за 23 дня парни прошли 4547 км. В то время как расстояние по карте составляло 4012 км.

ПДД нарушать нельзя!

Расстояние от Славянки до Владивостока невелико, по дороге – 199 км, через залив Петра Великого и вовсе 52 км, если добираться на автомобильном морском пароме, который в начале 80-х ходил круглогодично, либо летом – на скоростном теплоходе «Комета». Большая часть населения Славянки в те годы работала на рыбообработке и на Славянском судоремонтном заводе (СРЗ) – градообразующем предприятии. Остальные пристраивались в воинские части: до 2000 года здесь было шесть военных городков. Или находили рабочие места в социальной сфере и торговле.

В начале 80-х в поселке была иная жизнь, не такая, как в краевом центре, – умиротворенная, несуетливая, но нескучная. Не надо забывать, что Славянка – это центр Хасанского района. Здесь работали две школы, районная библиотека, районный краеведческий музей и районный Дом культуры, где нередко выступали известные артисты с «материка». Даже из Москвы. Функционировали в поселке различные спортивные секции и клубы, например, клуб парусного спорта «Надежда». А как же без него, если под боком море! Еще работала секция мотокросса.

И хотя среди местного населения были энтузиасты, регулярно совершавшие пробеги по дорогам Приморья и Дальнего Востока, организованными путешествиями на мотоциклах, чтобы выехать командой с определенной целью, с последующим составлением отчета о пробеге, а также получением (по возможности) спортивного звания, тогда никто не озадачивался. И связи с Приморским краевым клубом автомототуристов, которым руководил Юрий Прокопьевич Гриванов, у пилигримов Славянки не было. Можно сказать, что они варились в собственном соку.

По словам Михаила Куперы (он тогда работал инженером бюро планирования производства слесарно-механического цеха Славянского судоремзавода), ситуация кардинально изменилась в 1975 году, когда в поселок из Владивостока на ПМЖ переехал Владимир Казанцев. Такой же фанат дальних путешествий на мотоцикле, как и он. Владимир пришел на Славянский СРЗ слесарем. Разумеется, судьба не могла не свести его с Михаилом Куперой. Это была судьбоносная встреча.

Владимир рассказал своему новому другу о Приморском клубе автомототуристов, о дальних путешествиях его членов и об их участии в различных туристических соревнованиях, слетах и ралли, о Юрии Прокопьевиче Гриванове.

Вспоминает Михаил Филиппович Купера. Он сейчас на пенсии, живет в Санкт-Петербурге:

– Я в 1974 году купил «Яву-360», у которой колеса были как у нашего мотоцикла «Восход». И маленький руль, его называли «ослиные уши». Мы собрали в Славянке друзей-единомышленников и сделали первый пробный мотопробег на Хасан. В 1976 году поехали на Всесоюзное ралли «Победа», и там я в первый раз встретился с Гривановым. Мы переговорили, и он предложил организовать в Славянке секцию автомототуризма как ответвление Приморского краевого клуба автомототуризма. Мол, у вас такой потенциал, попробуйте! Я согласился. Честно говоря, мототуризм мне больше по душе, чем мотокросс. Так мы создали свою секцию мототуризма. Володя Казанцев стал ее председателем, а я – председателем маршрутно-квалификационной комиссии. И уже в 1977 году организовали пробег 4-й категории сложности по Приморскому краю на «Уралах».

Эта поездка едва не закончилась трагически по вине путешественников, нарушивших жесткое правило мототуристов: не передвигаться на мотоциклах ночью. А они поехали, решили быстрее добраться из Пластуна до Тернея, чтобы там заночевать. И за Пластуном около 23 часов мотоцикл Михаила Куперы на полном ходу налетел на кучу гравия, приготовленного для отсыпки дороги. В темноте преграду не было видно. Тяжелая двухколесная машина, перевернувшись в воздухе, накрыла Куперу и Бориса Протаса. Он ехал с Михаилом вторым номером.

Пострадавших доставили в больницу поселка Пластун, где они 24 дня восстанавливали здоровье: Протас лежал с сотрясением мозга, Купера – с переломом таза. После трехнедельного отдыха в больничной палате их на самолете «Як-40» переправили в Уссурийск, а уже оттуда на автомобиле доставили домой.

Почему БАМ?

На следующий год мототуристы из Славянки рванули на Сахалин. Толчком к этому путешествию стала потрепанная книга, случайно найденная Куперой, где описывался пробег по острову на тяжелых мотоциклах М-72 еще в 1956 году. После ее прочтения Михаил Купера со товарищи тоже решили прокатиться по Сахалину. Тем более что теплоход «Антонина Нежданова» регулярно соединял материк с островом, с городом Холмском. Сказано – сделано, прокатились.

В 1980 году в Советском Союзе в Москве проходили ХХ Олимпийские игры, а в Приморье отмечали 100-летие Дальневосточного морского пароходства, одного из главных предприятий края. И поскольку Славянский СРЗ ремонтировал суда юбиляра, то этот праздник был ближе жителям Славянки.

Рассказывает Михаил Филиппович Купера:

– Вооружившись флагом ДВМП, под лозунгом «100 лет пароходству» мы пошли на Магадан. Шли по трассе, по которой раньше возили золотую руду на Якутск. Пока не открыли порт Ванино. Как таковой дороги не было, была гать из лиственницы шириной до 20-30 сантиметров, уложенной прямо в грязь. От времени гать разрушилась, деревья расквасились от воды, некоторые мосты вообще смыло, местами дорога была завалена рухнувшими стволами. Короче, мы там накувыркались, но все-таки прошли всю трассу. Именно тогда, проезжая через Амурскую область, мы чуть-чуть захватили кусок восточной части Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В 80-м году это была грандиозная всесоюзная стройка, которая нас заинтересовала. И мы решили пройти по БАМу. Почитали литературу о БАМе, посоветовались с Юрием Гривановым и Олегом Носковым, как можно без проблем проехать вдоль железнодорожного полотна. Автомобильной дороги на «стройку века» тогда не было. Они нас поддержали, сказали, что в тех местах мы будем первопроходцами на мотоциклах. А после поездки поделимся своими впечатлениями. Через два года, окрыленные напутствием мэтров мотопробегов, мы поперлись на БАМ на четырех мотоциклах: «Иж-Планета-3», одном «Днепре» с коляской и моей «Яве-360».

В команде, отправившейся на «стройку века», не было новичков мотопутешествий. Самый опытный Владимир Казанцев уже проходил маршруты 4-й и 5-й категорий сложности по Дальнему Востоку, Приморскому краю и Средней Азии. У командира группы Михаила Куперы также был опыт прохождения маршрута 4-й категории сложности на Сахалине и 5-й категории сложности – по Дальнему Востоку. За плечами Бориса Протаса пробег 5-й категории сложности по Дальнему Востоку. Не отставали от них Юрий Бойко, Виктор Голубев и Валерий Михайловский. В их багаже – путешествия 4-й категории сложности по Приморью. И только Виктор Брагаренко имел 1-ю категорию за пробег по краю.

Все они жили в поселке Славянка и работали на Славянском судоремонтном заводе. Их объединяла любовь к мотоциклам и к путешествиям по стране. Каждый свой 24-дневный отпуск они посвящали покорению очередного маршрута. Отсюда, кстати, и временной регламент пробега – 23 дня. Они не могли кататься по стране дольше, иначе были бы проблемы на работе.

Маршрут 5-й категории сложности по восточной части Байкало-Амурской магистрали мототуристы разрабатывали совместно с районным спортивно-техническим клубом ДОСААФ. Новое путешествие парни посвятили 60-летию образования СССР и 60-й годовщине установления советской власти на Дальнем Востоке. По сложившейся традиции все категорийные мотопробеги они начинали у озера Хасан, где в августе 1938 года произошел вооруженный двухнедельный конфликт частей Рабоче-крестьянской Красной армии с японскими войсками. Сегодня на месте сражения установлен мемориал. Перед каждой поездкой мототуристы брали землю у его подножия, заполняли ею гильзу от станкового пулемета и доставляли ее к конечной точке своего маршрута, где и высыпали под звук мотоциклетных клаксонов, заменявших ружейный салют.

Эта традиция была нарушена летом 1989 года, когда Михаил Купера с друзьями гарцевал на мотоциклах по Монголии. Во время этой поездки гильзу со священной землей с берегов озера Хасан, пропитанную кровью советских воинов, монголы поместили в Музей сражений у реки Халхин-Гол (монг. Халхын голын байлдаан или монг. Халхын голын дайн «Халхин-Гольская война») как священную реликвию. Впрочем, не будем забегать вперед. О поездке Михаила Куперы и мототуристов из поселка Славянка в Монгольскую Республику мы расскажем в ближайших номерах «В».

Мотоцикл «Днепр» – машина ненадежная

Из дневника Михаила Куперы:

– Итак, закончились приготовления к поездке. Позади заботы о спальных мешках, рюкзаках, палатках, тушенке и тысяче одной мелочах. Мы на пароме на пути во Владивосток. Путешествие началось. Впереди – БАМ. По плану в первый день нашего моторизованного похода мы должны были прибыть в Спасск-Дальний. Погода отличная. За два часа доезжаем от Владивостока до Уссурийска. Но тут случилась первая поломка: у Голубева на мотоцикле сломался рычаг сцепления. Вынужденная остановка минут на сорок. Обедали в Михайловке. И только к вечеру были в Спасске. На ночлег остановились за селом Хвалынка. Сегодня День работников морского и речного флота, наш профессиональный праздник. Кроме того, у Голубева день рождения. А такие события в походе мы всегда отмечаем. Быстро организовали праздничный ужин. Мне доверили заниматься подарком, который должен быть сделан непременно руками участников пробега и из подручных материалов. Такая у нас традиция. Мы подарили Голубеву медаль, отчеканенную из крышки жестяной консервной банки. Первый день пробега миновал. Все отлично, все по плану.

Только на четвертый день пробега мототуристы добрались до Комсомольска-на-Амуре. Могли бы на день раньше, но на «Днепре» закоротила проводка и погорели все предохранители. Восстановлением проводки и ремонтом электрооборудования мотоцикла занимались специалист по электрорадиоприборам Виктор Голубев и Владимир Казанцев. Михаил Купера менял лопнувшую пружину на одном из амортизаторов «Днепра». В дальнейшем все амортизаторы этой машины с коляской не выдержали многодневного путешествия и разлетелись, что называется, вдребезги. В Завитинске их заменили на амортизаторы с мотоцикла «Восход», которые прекрасно отработали на «Днепре» до возвращения команды домой в Славянку.

Сегодня, 40 лет спустя, Михаил Филиппович признает, что в путешествие на БАМ не надо было брать мотоцикл с коляской. Это была ошибка. Практика показала, что тяжелый 300-килограммовый «Днепр» пригоден только для асфальтированного шоссе или для хорошей грунтовой дороги. В грязи он постоянно застревал, в песке тонул, на подъемах на насыпь и на переездах через железнодорожные мосты, где, кроме рельсов и шпал, нет ничего, «Днепр» приходилось толкать. Отсюда потеря времени и сил.

Кинуть рельсы до Февральска!

Из дневника Михаила Куперы:

– Во второй половине дня въехали в Комсомольск-на-Амуре. Сразу же – к горкому ВЛКСМ. Встретились с комсомольцами прославленного города. Один из них временно стал нашим гидом. Вместе посмотрели набережную Амура и знаменитый камень, возле которого когда-то высадился первый комсомольский десант строителей города на великой сибирской реке. После экскурсии по Комсомольску вручили молодежи города сувениры, привезенные с собой, и снова в путь. Именно отсюда начинается первый участок БАМа: Комсомольск-на-Амуре – Постышево.

Первое впечатление мототуристов от увиденного на строительстве Байкало-Амурской магистрали – удивление. Они предполагали, что БАМ строят заключенные, как в родной Славянке. По крайней мере, по стране гулял такой слух. Мол, рельсы тянут зэка. Но оказалось, что строительство магистрали – дело рук военных строителей и железнодорожных войск. У них даже был лозунг: «Кинуть рельсы до Февральска!» И они реально бросали на насыпь длинные плети рельс, скрепленные шпалами. При этом никто не обращал внимания на отсутствующие шпалы или кривые рельсы. Строители их кидали и кидали. Следом за ними шел рельсоукладчик, он убирал «временный БАМ» и клал нормальные рельсы, полностью укомплектованные шпалами.

Рассказывает Михаил Филиппович Купера:

– Нас поразило, что БАМ – однопутка! То есть проложена всего одна ветка, по которой двум поездам не разъехаться. По телевизору об этом не говорили и это не показывали. Мы хоть и не железнодорожники, но понимали, что это такое. На БАМе было запланировано строительство 370 полустанков, где могли бы разъехаться составы. А сделали всего чуть больше 150. То есть количество пролетов, где не смогут разъехаться два поезда, увеличилось больше чем в два раза. Плюс еще железнодорожный тоннель через Северо-Муйский хребет в Республике Бурятия, с которым влипли проектировщики. Они ошиблись в расчетах. И строительство тоннеля (между прочим, самого длинного в России – его длина 15343 метра) затянулось на 26 лет. Уже тогда было понятно, что одноколейный БАМ – это нежизнеспособный проект.

Еще наших мототуристов удивили строители Байкала-Амурской железнодорожной магистрали, которая с 1985 года стала именоваться Байкало-Амурской железной дорогой имени Ленинского комсомола. Среди строителей, с которыми им довелось общаться, было много выпускников вузов и техникумов с красными дипломами, которые работали не по специальности. И не жалели об этом. Молодые люди тогда считали, что это счастье – попасть на строительство железной дороги, пронизывающей Восточную Сибирь и Дальний Восток России. В первую десятилетку строительства БАМа (с 1974-го по 1984 год) попасть на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку можно было либо по комсомольской путевке, либо по направлению партийного комитета предприятия. Это были сплошь энтузиасты и патриоты Родины.

Команда мототуристов поселка Славянка:

– Купера Михаил Филиппович, 1948 г. р., командир, инженер Славянского СРЗ,

– Михайловский Валерий Николаевич, 1953 г. р., 1-й разряд по мотоспорту, штурман, сварщик Славянского СРЗ,

– Казанцев Владимир Георгиевич, 1943 г. р., кандидат в мастера спорта, механик, слесарь Славянского СРЗ,

– Протас Борис Николаевич, 1952 г. р., фотограф, Славянский СРЗ,

– Голубев Виктор Александрович, 1947 г. р., завхоз, радиомонтажник Славянского СРЗ,

– Бойко Юрий Николаевич, 1955 г. р., санитар, сварщик Славянского СРЗ,

– Брагаренко Виктор Семенович, 1954 г. р., ответственный за лагерь, инженер Славянского СРЗ.

Справка «В»

Олег Федорович Носков – один из основателей спортивного автомототуризма в Приморском крае. Совершил более 20 автомотопутешествий по Советскому Союзу. В том числе самой сложной, 5-й категории по Памиру, Тянь-Шаню, Алтаю, Саянам, Дальнему Востоку. Мастер спорта СССР, судья 1-й категории по автомототуризму. Неоднократный чемпион и рекордсмен Приморского края по легкой атлетике. Умер внезапно на 51-м году жизни.

Продолжение следует

Сергей КОЖИН

Фото Бориса Николаевича ПРОТАСА