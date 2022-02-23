Поздравляем юбиляра! Автор этого материала ветеран Вооруженных сил СССР и РФ, почетный гражданин города Фокино и военкор «В», капитан I ранга в отставке Вячеслав Островский еще и ровесник прославленной дивизии. 25 февраля ему тоже исполняется 70 лет.

Будущий военный моряк родился в 1952 году в семье рабочих на Южном Урале. Поступив в Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, окончил его с отличием. Молодого лейтенанта направили в 92-ю бригаду тральщиков Черноморского флота. В 1983 году он с красным дипломом окончил Военно-политическую академию имени Ленина в Москве.

Дальнейшая служба Вячеслава Георгиевича оказалась связана с Тихоокеанским флотом. Островский был заместителем командира по политчасти гвардейского ракетного крейсера «Варяг», 175-й бригады ракетных кораблей, 10-й оперативной эскадры ТОФ, 36-й дивизии ракетных кораблей. Неоднократно участвовал в дальних походах, нес боевую службу в Тихом и Индийском океанах, стал кавалером ряда орденов и медалей.

После выхода в запас активно занялся популяризацией истории родного флота, краеведением, журналистикой и общественной работой.

Газета «Владивосток» с огромным удовольствием поздравляет своего постоянного автора с юбилеем! Семь футов под килем, Вячеслав Георгиевич, сегодня и всегда!

Николай КУТЕНКИХ